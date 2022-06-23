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Tutdere: Genel başkanımızın çiftçinin yarasına merhem olacak reçetesini uygulayın - Videolu Haber

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Av. Abdurrahman Tutdere, mazot fiyatlarında yaşanan fahiş artışlarından dolayı çiftçilerin yaşamış olduğu mağduriyetleri TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmasında dile getirdi.

23 Haziran 2022 Perşembe 12:23
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Tutdere: Genel başkanımızın çiftçinin yarasına merhem olacak reçetesini uygulayın - Videolu Haber

Milletvekili Tutdere yaptığı konuşmada, CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun grup toplantısında çiftçilerin yaşadıkları sorunlara merhem olacak reçeteyi açıkladığını dile getirerek, çiftçiler için ÖTV’siz ve KDV’siz mazot uygulaması olan kırmızı mazot uygulamasına geçilmesi için iktidara çağrıda bulundu.
"Çiftçilerimizin yaşadığı tüm sorunları biz çözeceğiz"
Milletvekili Tutdere TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmasında çiftçilerin büyük sorunlarla boğuştuğunu, tarım sektörünün ayakta kalmak için büyük bir mücadele içinde olduğunun altını çizerek, sorunların çözümüne ilişkin CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun ortaya koyduğu çözüm önerilerine dikkat çekti.
CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun çiftçilerin sorunlarına ilişkin ortaya koyduğu çözüm önerilerine TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmasında dikkat çeken Milletvekili Tutdere, “Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu dünkü grup toplantısında, çiftçilerimizin ve tarım sektörünün yaşadığı sorunların halkın iktidarı tarafından nasıl çözüleceğini başlıklar hâlinde kamuoyuna açıkladı.” dedi.
"Kırmızı mazot uygulaması çiftçilerimizi yüksek mazot zamlarından koruyacak"
Çiftçilerin en büyük sorunu olan yüksek mazot fiyatını düşürecek olan uygulamanın “kırmızı mazot” uygulaması olduğunu dile getiren Milletvekili Tutdere, “Açıklanan başlıklardan biri de çiftçilerimizin bugün yaşadığı en büyük sorun olan yüksek mazot fiyatlarını düşürecek, çiftçilerimizi ve üreticilerimizi yüksek mazot zamlarından koruyacak "kırmızı mazot" uygulamasıydı.” ifadelerini kullandı.
"Sorunları çözmek için samimiyseniz işte çözüm"
CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun çözüm önerilerini hatırlatarak Cumhurbaşkanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı’na çağrıda bulunan Milletvekili Tutdere, “Buradan Tarım Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı’na sesleniyorum: Sorunları çözmek için samimiyseniz işte çözüm, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun çözüm önerilerine kulak verin; kırmızı mazot uygulamasını derhâl hayata geçirerek çiftçilerimizin kullandığı mazottan ÖTV ve KDV'yi kaldırın, çiftçinin cebinden elinizi çekin.” şeklinde konuştu.

 

Kaynak: PHA
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