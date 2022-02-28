Tutdere: Emperyalist devletler yoksul halklara bedeller ödetiyor - Videolu Haber

Emperyalist devletlerin kendi menfaatleri ve çıkarları doğrultusunda yoksul halklara bedeller ödettiklerini dile getiren Milletvekili Tutdere,"Bütün vicdanları kanatan bir tablo ile karşı karış karşıyayız. Bütün dünya bir taraftan Covid-19 ile mücadele ederken bir taraftan da yaşanan savaş ve çatışmalarla sarsılıyor. Emperyalist devletler kendi menfaatleri ve çıkarları doğrultusunda yoksul halklara bedeller ödetiyor. Bu kabul edilir bir durum değil. Biz bu ateşin bir an önce sönmesi konusunda gereğinin yapılmasını bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

"Sürecin diplomasi ile çözülmesi noktasında gerekli adımların atılmasını bekliyoruz"

Sürecin diplomasi ile çözülmesi noktasında gerekli adımları atmalarını bekliyoruz ifadelerini kullanan Milletvekili Tutdere,"Savaşı kabul etmek mümkün değil. Savaş gözyaşı ve acı demek, dolayısıyla bütün dünya ülkelerinin bu konuda duyarlı olmasını ve bu sürecin diplomasi ile çözülmesi noktasında gerekli adımları atmalarını bekliyoruz."dedi.

Suriye’de yaşanan iç savaşın faturasını halkın ödediğini belirten Tutdere, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ülkemizde bu konuda üzerine düşeni yapacaktır. Muhalefetinden iktidarına, bizler Karadeniz’de komşu bir ülkede şiddetli çatışmaların ve savaşın olmasını asla istemiyoruz. Yanı başımızda, Suriye’de yaşanan iç savaşın faturasını halkımız ödedi. Böyle bir savaşın etkileri ülkemize ve insanlarımıza büyük olacaktır. Temennimiz bu işgalin ve çatışma halinin bir an önce sonlanması, barış masasında diyalogla ve diplomasiyle bu sorunun çözülmesidir."

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