Galeriler Yazarlar
Adıyaman 13
parçalı bulutlu
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
1.946,19
ALTIN
848,48
DOLAR
13,84
STERLİN
18,65
EURO
15,60

Tutdere: Emperyalist devletler yoksul halklara bedeller ödetiyor - Videolu Haber

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Av. Abdurrahman Tutdere, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi ve iki ülke arasındaki çatışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu.

28 Şubat 2022 Pazartesi 17:22
3 Okunma
Tutdere: Emperyalist devletler yoksul halklara bedeller ödetiyor - Videolu Haber

Emperyalist devletlerin kendi menfaatleri ve çıkarları doğrultusunda yoksul halklara bedeller ödettiklerini dile getiren Milletvekili Tutdere,"Bütün vicdanları kanatan bir tablo ile karşı karış karşıyayız. Bütün dünya bir taraftan Covid-19 ile mücadele ederken bir taraftan da yaşanan savaş ve çatışmalarla sarsılıyor. Emperyalist devletler kendi menfaatleri ve çıkarları doğrultusunda yoksul halklara bedeller ödetiyor. Bu kabul edilir bir durum değil. Biz bu ateşin bir an önce sönmesi konusunda gereğinin yapılmasını bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.
"Sürecin diplomasi ile çözülmesi noktasında gerekli adımların atılmasını bekliyoruz"
Sürecin diplomasi ile çözülmesi noktasında gerekli adımları atmalarını bekliyoruz ifadelerini kullanan Milletvekili Tutdere,"Savaşı kabul etmek mümkün değil.  Savaş gözyaşı ve acı demek, dolayısıyla bütün dünya ülkelerinin bu konuda duyarlı olmasını ve bu sürecin diplomasi ile çözülmesi noktasında gerekli adımları atmalarını bekliyoruz."dedi.
Suriye’de yaşanan iç savaşın faturasını halkın ödediğini belirten Tutdere, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Ülkemizde bu konuda üzerine düşeni yapacaktır. Muhalefetinden iktidarına, bizler Karadeniz’de komşu bir ülkede şiddetli çatışmaların ve savaşın olmasını asla istemiyoruz. Yanı başımızda, Suriye’de yaşanan iç savaşın faturasını halkımız ödedi. Böyle bir savaşın etkileri ülkemize ve insanlarımıza büyük olacaktır. Temennimiz bu işgalin ve çatışma halinin bir an önce sonlanması, barış masasında diyalogla ve diplomasiyle bu sorunun çözülmesidir."

 

Kaynak: PHA
Haberin Videosu :
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Milletvekili Tutdere: Karşılıklı istişare ve dayanışmayla tüm sorunların üstesinde gelebiliriz - Videolu Haber
Milletvekili Tutdere: Karşılıklı istişare ve dayanışmayla tüm sorunların üstesinde gelebiliriz - Videolu Haber
AK Parti'den 28 Şubat açıklaması - Videolu Haber
AK Parti'den 28 Şubat açıklaması - Videolu Haber
Başkan Kılınç: 28 Şubat'ta da, 15 Temmuz’da aynı fabrikasyonun ürünüdür - Videolu Haber
Başkan Kılınç: 28 Şubat'ta da, 15 Temmuz’da aynı fabrikasyonun ürünüdür - Videolu Haber
CHP heyetinden, Başkan Kılınç'a ziyaret
CHP heyetinden, Başkan Kılınç'a ziyaret
Başkan Dağtekin: Millet iradesi ilelebet payidar kalacaktır
Başkan Dağtekin: Millet iradesi ilelebet payidar kalacaktır
Başkan Aydın: Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve bağımsızlığını destekliyoruz
Başkan Aydın: Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve bağımsızlığını destekliyoruz
Muhalefetin gündeminde 'Adıyaman' vardı
Muhalefetin gündeminde 'Adıyaman' vardı
CHP’li Binzet: Halk sefalete doğru sürükleniyor
CHP’li Binzet: Halk sefalete doğru sürükleniyor
AK Partili kadınlardan, Başkan Kılınç'a ziyaret
AK Partili kadınlardan, Başkan Kılınç'a ziyaret
AK Partili Dağtekin: İslam topluluğu kurmamız gerekirken maalesef bizi bize bırakmıyorlar
AK Partili Dağtekin: İslam topluluğu kurmamız gerekirken maalesef bizi bize bırakmıyorlar
Milletvekili Tutdere’den 'Uyuşturucuyla Etkin Mücadele İçin' araştırma önergesi
Milletvekili Tutdere’den 'Uyuşturucuyla Etkin Mücadele İçin' araştırma önergesi
Milletvekili Tutdere RTÜK’ün lisans iptal cezasının ortadan kaldırılması için kanun teklifi verdi
Milletvekili Tutdere RTÜK’ün lisans iptal cezasının ortadan kaldırılması için kanun teklifi verdi
Ulubey: Gençlik mutsuz, gençlik umutsuz
Ulubey: Gençlik mutsuz, gençlik umutsuz
Başkan Aydın: Ankara'da proje ve yatırımları adım adım yakinen takip ediyoruz
Başkan Aydın: Ankara'da proje ve yatırımları adım adım yakinen takip ediyoruz
CHP'li Binzet: Toplumun tüm kesimlerinde geçim sıkıntısı yaşanıyor
CHP'li Binzet: Toplumun tüm kesimlerinde geçim sıkıntısı yaşanıyor
HDP üyelerinden saldırı tepkisi - Videolu Haber
HDP üyelerinden saldırı tepkisi - Videolu Haber
CHP'li Yavuz'dan Medeni Kanunu açıklaması
CHP'li Yavuz'dan Medeni Kanunu açıklaması
Başkan Kılınç'ın Ankara temasları devam ediyor
Başkan Kılınç'ın Ankara temasları devam ediyor
Milletvekili Tutdere: Tütün meselesi Türkiye’nin meselesidir - Videolu Haber
Milletvekili Tutdere: Tütün meselesi Türkiye’nin meselesidir - Videolu Haber
Tutdere: Tütünde önceden idari para cezası vardı, AK Parti sayesinde bir de hapis cezası geldi - Videolu Haber
Tutdere: Tütünde önceden idari para cezası vardı, AK Parti sayesinde bir de hapis cezası geldi - Videolu Haber
Başkan Yavuz: Tüm kadınları ve eşitlikçi erkekleri Medeni Kanunumuza sahip çıkmaya davet ediyoruz
Başkan Yavuz: Tüm kadınları ve eşitlikçi erkekleri Medeni Kanunumuza sahip çıkmaya davet ediyoruz
Milletvekili Tutdere: Bu zamları meydana getiren EPDK'nın kararı hukuka aykırıdır - Videolu Haber
Milletvekili Tutdere: Bu zamları meydana getiren EPDK'nın kararı hukuka aykırıdır - Videolu Haber
İYİ Partili Doğan: Ekonomi hiç bu kadar kötü olmamıştı
İYİ Partili Doğan: Ekonomi hiç bu kadar kötü olmamıştı
Başkan Doğan: Adıyaman'a hiç bir şey veremediniz bari baraj sebebiyle köylüleri mağdur etmeyin
Başkan Doğan: Adıyaman'a hiç bir şey veremediniz bari baraj sebebiyle köylüleri mağdur etmeyin
CHP'li Binzet: Ülkenin sandığa gitmekten başka yolu kalmadı
CHP'li Binzet: Ülkenin sandığa gitmekten başka yolu kalmadı
AGAD yönetiminden Pektaş'a hayırlı olsun ziyareti
AGAD yönetiminden Pektaş'a hayırlı olsun ziyareti
Başkan Dağtekin: Yapılanları unutmadan sıkıntılarımıza odaklanalım
Başkan Dağtekin: Yapılanları unutmadan sıkıntılarımıza odaklanalım
CHP'li Köseler: Evine et girmeyen vatandaş, şimdi sebzeye bile ulaşamıyor
CHP'li Köseler: Evine et girmeyen vatandaş, şimdi sebzeye bile ulaşamıyor
Ulubey, gündemi değerlendirdi
Ulubey, gündemi değerlendirdi
CHP'li Binzet: AK Parti iktidarı Adıyaman’a altın çağını değil, teneke devrini yaşatıyor
CHP'li Binzet: AK Parti iktidarı Adıyaman’a altın çağını değil, teneke devrini yaşatıyor

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim