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Tutdere Dolu afetinden etkilenen çiftçinin mağduriyetini TBMM’de gündeme getirdi

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Av. Abdurrahman Tutdere, Adıyaman’ın Besni ilçesinde meydana gelen dolu afetinden zarar gören çiftçilerin ve diğer vatandaşların durumu hakkında TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmasında yaşanan felakete dikkat çekerek yaşanan mağduriyetlere dikkat çekti.

10 Mayıs 2022 Salı 20:17
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Tutdere Dolu afetinden etkilenen çiftçinin mağduriyetini TBMM’de gündeme getirdi

Milletvekili Tutdere TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmasında iktidar ile Tarım ve Orman Bakanlığı’na çağrıda bulunarak hasar tespit komisyonlarının kurularak çiftçilerin mağduriyetlerinin giderilmesini talep etti.
"Dolu yağışından 52 bin dekarlık alan ciddi anlamda etkilendi"
Yaşanan afet sonrası bölgede gerçekleştirdikleri saha çalışmasıyla vahametin büyüklüğünü bütün çıplaklığıyla ortaya çıkardıklarını dile getiren Milletvekili Tutdere, “3 Mayıs akşamı Adıyaman'da özellikle de Besni'de yumurta büyüklüğünde dolu yağışı gerçekleşti. Dolu yağışı bölgede çok ciddi zararlara sebebiyet verdi. Merkeze bağlı Palaş ve Gümüşkaya köyleri başta olmak üzere; Besni ilçemize bağlı Çakırhüyük Beldesi ile Kurugöl, Ören, Kızılin, İzollu, Yazıbeydili, Aktepe, Yoldüzü, Camuşçu, Hasanlı, Konuklu, Hacıhalil, Belet, Karagüveç, Ereğli, Kargalı, Kızılkaya köylerimizdeki yaklaşık 52 bin dekarlık alan dolu yağışından ciddi anlamda etkilendi. Bu bölgelerdeki fıstık bahçeleri, badem bahçeleri özellikle de buğday ve pamuk tarlaları ciddi anlamda zarar gördü. Yaşanan afetten hemen sonra oluşturduğumuz heyetle birlikte çiftçilerimizi yerlerinde ziyaret ettik. Muhtarlarımız ve köylülerimizle beraber saha çalışması yaptık. Yaptığımız saha çalışmalarında vahametin büyüklüğü bütün çıplaklığıyla ortaya çıktı” dedi.
"Çiftçinin ürün yılı dolu nedeniyle kâbusa döndü"
Bölgede yaşanan mağduriyetlere dikkat çeken Milletvekili Tutdere, “Besni ilçemizde ağırlıklı olarak fıstık bahçeleri bulunuyor. Fıstık ağaçları çok narin bir ağaç olup, bir yıl ürün verip bir yıl ürün vermeyen bir ağaç türüdür. Fıstık için bu yıl ürün yılıydı, fakat çiftçinin ürün yılı dolu felaketi nedeniyle kâbusa döndü. Yoğun dolu yağışı nedeniyle fıstık ağaçlarında yaprak, fıstık verecek filiz dahi kalmadı. Bölgede büyük bir travma, büyük bir mağduriyet var. Üreticilerimiz, özellikle de fıstık üreticilerimiz zararlarının karşılanmasını talep ediyor. Çiftçilerimizin ürünleri bu yıl dolu nedeniyle gitti, zaten seneye ürün vermeyecekti. Dolayısıyla çiftçilerimiz iki yıl boyunca mağdur olacak.” ifadelerini kullandı.
"Bölgede büyük bir travma, büyük bir mağduriyet var"
Milletvekili Tutdere yaşanan afet olayından dolayı çiftçilerin kan ağladığını ifade ederek, “Keysun Ovası her çeşit ürünün yetiştiği, Adıyaman'ın en bereketli ovalarından bir tanesi. Burada özellikle arpa eken, buğday eken, pamuk eken üreticilerimiz de var. Bu ovamızdaki buğday tarlaları biçer girmişçesine yerle bir olmuş, başaklar yerlerde, çiftçiler gerçekten kan ağlıyor. Buğday, pamuk, badem üreticileri ile meyve bahçelerinin sahipleri ciddi anlamda mağduriyet yaşıyorlar. Dolu yağışından dolayı ağaçlar büyük yara almış, arabaların camları patlamış, evlerin çatılarındaki güneş enerji panellerinin camları tamamen yerle bir olmuş durumda. Büyük bir felaket yaşandı; felaketin boyutları anlatmakla bitmez.” dedi.
"Zararlar bir an önce giderilirse Keysun Ovası'nda ikinci ürün ekme şansı olacak"
Çiftçilerin yaşadıkları mağduriyetlerin giderilmesi için devletin devreye girmesi gerektiğini ifade eden Milletvekili Tutdere, “Çiftçilerimiz zaten ekonomik kriz nedeniyle çok büyük bir mağduriyet yaşıyorlardı; mazotu borç ettiler, gübreyi borç ettiler, ilacı borç ettiler aldılar; tarlayı sürdüler, ekinlerini ektiler, fıstıklarına baktılar ancak böyle bir felaketle karşılaştılar. Çiftçimizin mağduriyetinin giderilmesi için devletin, devletin sıcak elinin devreye girmesi lazım. Üreticilerimiz İktidardan ve Tarım Bakanlığı’ndan bölgedeki hasar tespit çalışmalarının bir an evvel yapılmasını, burada yaşanan zararın bütün boyutlarıyla araştırılıp raporlaştırılmasını bekliyor, akabinde de bu zararların en yakın zamanda giderilmesini istiyorlar. Adıyaman Milletvekili olarak çiftçilerimiz adına iktidara ile Tarım Bakanlığı’na şu çağrıyı yapıyorum: Tespitler erken yapılıp zararlar bir an önce giderilirse Keysun Ovası'nda ikinci ürün ekme şansı olacak. Çiftçilerimiz hiç olmazsa ikinci ürününün süresini kaçırmadan tarlalarını tohumla buluşturacak, çoluk çocuğunun nafakasını tekrar çıkarma şansını bulacaklar.” dedi.
"Çiftçilerimizin alın terinin karşılığı verilinceye kadar süreci takip edeceğiz"
Zarara uğrayan çiftçilerin büyük çoğunluğunun yaşadıkları yoksulluk nedeniyle sigorta yaptıramadığı dikkat çekerek Tarım ve Orman Bakanlığı’na çağrıda bulunan Milletvekili Tutdere, “Sahada gördüğümüz üzücü tablolardan bir tanesi de çiftçilerin yaşadıkları yoksulluk nedeniyle büyük bir kesiminin TARSİM sigortası yaptırmamış olması. Bu büyük bir sıkıntı. Dolayısıyla burada bir an evvel saha tespitlerinin yapılarak, hasar tespit komisyonlarının kurularak harekete geçirilmesi ve çiftçilerimizin mağduriyetinin giderilmesini talep ediyoruz. Biz bu süreci sonuna kadar takip edeceğiz. Tarım Bakanlığı, Besni Kaymakamlığı sorunları çözünceye kadar, çiftçilerimizin alın terinin karşılığı verilinceye kadar süreci takip edeceğiz. Bütün Besnili çiftlerimize, Adıyaman'daki, Palaş'taki çiftçilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Onların sesi olmaya devam edeceğim.” şeklinde konuştu.

 

Kaynak: PHA
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