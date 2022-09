Tutdere: Bu zam düzenini değiştireceğiz - Videolu Haber

Tutdere’nin konuştuğu ve yıllarca AK Parti’ye oy verdiğini belirten zücaciyeci geçen yıl 225 TL’ye sattığı bir çaydanlığın şu an 500 lira olduğunu söyleyerek,"Zamlar karşısında fakir fukara zaten ölsün, ölsün. O duruma geldik” diye veryansın etti. “Fakir fukara artık çaydanlık da alamayacak” diyen Tutdere, “İğneden ipliğe yapılan zamlar vatandaşın cebini boşalttı. Esnaf kan ağlıyor, siftah yapamıyor. Sokakta gündem yalnızca geçim derdi. Milletin isteği hemen seçim."ifadelerini kullandı.

“Yıllarca AK Parti'ye oy verdim ama pişmanım”

Tutdere ziyaret ettiği Adıyaman Oturakçı Pazarındaki züccaciye dükkanında esnafa,"Sizin sektörde de mi ürünlere çok zam geldi?” diye sordu. Yıllarca AK Parti’ye oy verdiğini söyleyen esnaf,"Fakir fukara zaten ölsün, ölsün. O duruma geldik" yanıtını verdi.

"Bu kadar pahalılık hiçbir dönemde yoktu"

Bir diğer züccaciyeci dükkanı işletmecisi ise "Bu kadar zam bu zamana kadar hiç gelmedi. 45 yılda gelen zammı 3 ayda getirdiler. Ben Ecevit dönemini de, Demirel dönemini de gördüm bu kadar pahalılık hiçbir dönemde yoktu. Birileri saltanat içerisinde yaşıyor ama vatandaş ayak altında eziliyor, onların hiç umurunda değil. Adam diyor ki Avrupa, Avrupa’da bir adam 20 bin lira maaş alıyor. Sen burada ne veriyorsun 5 bin lira veriyorsun. 2 bin lira- 3 bin 500 lira prim yatırıyorum 3 bin lira emekli maaşı alıyorum. Ben bunu Ak Parti Milletvekiline de söyledim. Yazıktır günahtır. 1 kg domates 11 lira, 1 kg biber 10 lira, 1 kg bulgur 12 lira fakir ne yesin. Bir de yaz günü, kışın da yiyecek bunu. Vallahi yüzünüze diyorum, Allah sizden yer gök razı olsun"diye konuştu.

"İki çocuğum var geçinemiyorum"

Bir diğer esnaf ise Milletvekili Tutdere’ye,"İki tane öğrencim var, elim ayağım birbirine girdi. Bir ekmek 4 lira. Acaba ben burada 4 liralık bir iş yapabiliyor muyum? Yukarıda Allah var görüyor. Vallahi geçim çok zor. Ne yapacağız ne edeceğiz hiç bilmiyoruz. Allah yüzümüze bakar da inşallah bu Ak Parti gider, belki biraz ortalık yumuşar. Hepimizin çoluğu var çocuğu var, hepimiz aynı durumdayız. Vallahi geçinemiyoruz. Biz bir evde iki kişi çalışıyoruz, geçinemiyoruz. Ne yapacağımızı bilmiyoruz" diyerek dert yandı.

Esnaf ziyaretlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tutdere,"CHP olarak Türkiye’nin her tarafında sahada, vatandaşlarımızla iç içeyiz. Kime gitsek, kimi dinlesek dertli. Seçim bölgem Adıyaman’da da durum hiç iç açıcı değil. Yıllarca AK Parti’ye oy vermiş vatandaşlarımızın bile artık bu gidişattan rahatsız olduğuna, destek verdiği için pişmanlık duyduğuna şahit oluyoruz. AKP’nin kötü ekonomi yönetimi ülkemizi öyle bir hale getirdi ki yurttaşlarımız artık canından bezdi. Esnaf, emekli, işçi, çiftçi, memur bitmiş durumda. İşsizler ordusu her geçen gün büyüyor. Esnaf çektiği krediyi ödeyemiyor." dedi.

"Milletin tek derdi geçim, gerçek tablo sahada"

İktidarın sorunları çözmekten aciz olduğunu ifade eden Tutdere,"Sokağa çıkamayan; siftah yapamayan esnafa gidemeyen, fahiş girdiler nedeniyle üretemeyen çiftçiden kaçan, işsizliği iş beğenmeme kılıfıyla örtmeye çalışan saray iktidarı, vatandaşın sorunlarından habersiz ülkeye sarayın penceresinden bakmaya devam ediyor. Gerçek tablo burada, sahada. Esnaf dükkanında, çiftçi tarlasında, gençler iş bulamadığı için boş gezdiği caddelerde, ev hanımları mutfakta ve hatta çocuklar okulda ekonomik krizi iliklerine kadar hissediyor. Kısacası tüm yurttaşlarımız ekonomik krizin pençesinde. Dolayısıyla sokakta gündem yalnızca geçim derdi. Milletin isteği hemen seçim. CHP olarak yurttaşlarımızın sesi olmaya devam edeceğiz; Biz iktidarı her konuda uyarıyoruz, ancak iktidar sorunları çözmekten aciz durumda. Zira, sorunlara sebep olanlar sorunları çözemezler. Kendinden ve yandaşından başkasına faydası olmayan bu iktidarı sandıkla gönderecek, iktidara geldiğimizde yaşadığımız sorunları birer birer biz çözeceğiz." şeklinde açıklamalarda bulundu.

Haberin Videosu :