banner186
Galeriler Yazarlar
Adıyaman 30°
açık
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
1460.63
ALTIN
482.16
DOLAR
8.3511
STERLİN
11.5180
EURO
9.8960

Tutdere: Besni’yi karış karış gezecek sıkmadık el bırakmayacağız

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Av. Abdurrahman Tutdere, Besni İlçe Başkanlığı binasında gerçekleştirdiği basın toplantısında, “Besni’yi karış karış gezecek sıkmadık el bırakmayacağız” dedi.

03 Eylül 2021 Cuma 18:55
44 Okunma
Tutdere: Besni’yi karış karış gezecek sıkmadık el bırakmayacağız

CHP Adıyaman Milletvekili Av. Abdurrahman Tutdere, parti üyeleriyle bir araya gelerek, Gölbaşı, Gerger ve Kahta ilçelerindeki gerçekleştirdikleri saha çalışmalarının ardından Besni ilçesindeki çalışmalarını değerlendirdi.

“Saha çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz”

Parti binasında gazetecilere açıklama yapan Milletvekili Tutdere, “Meclis’in tatile girmesiyse birlikte soluğu Adıyaman’da aldım. İl ve ilçe teşkilatlarımızla birlikte saha çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Gölbaşı’ndan Gerger’e kadar birçok ilçeyi köyleriyle beraber merkezdeki esnaflarıyla beraber gezdik dolaştık. Saha da aralıksız bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün de bu çalışmalarımız kapsamında Besni ilçemizdeyiz” dedi.

“Besni’nin AK Parti iktidarı tarafından ihmal edilmiş”

Besni’yi ve Besni’nin sorunlarını sürekli olarak mecliste dile getirdikleri kaydeden Tutdere, “Besni’deki kamu yatırımlarının yarım bırakılmış olması, Besni’nin AK Parti iktidarı tarafından ihmal edilmiş olmasını sürekli olarak gündeme getiriyoruz. Bu yatırımların tamamlanması ve halkımızın hizmetine açılması noktasında gerekli mücadeleyi şimdiye kadar mecliste verdik, meclis açıldığında da aynı şekilde Besni’nin sesi olmaya devam edeceğiz. Çünkü Adıyaman’ımız gerçekten AK Parti iktidarından çok çekti ve çok şey kaybetti. Adıyaman, çevre illerle mukayese edildiğinde bütün kamu yatırımlarından mahrum bırakıldığını görüyoruz. Sulama projelerinden tutun yol, sağlık ve eğitim gibi alanlarında ciddi bir mağduriyet var. Biz de bunu halkımıza anlatıyoruz. Şu anda vatanlarımız da bunun farkında. Bunun bir tek sebebi var, Türkiye’nin kötü yönetilmesidir. AK Parti’nin millete dayattığı bu zam ve zulüm yönetimi Türkiye’nin başından gidinceye kadar hep beraber çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.

“Besnililer rahat olsunlar, ilk seçimde Türkiye’yi bu karanlıktan kurtaracağız”

Tutdere, konuşmasının sonunda ise, “Ziyaretlerimizde ki maksadımız bu zor süreçten, pandemi sürecinden büyük bir ekonomik zorluklarla boğuşan esnafımızı, köylümüzü, vatandaşımızı ziyaret etmek. Onların sorunlarını tespit etmek ve bu zor zamanda onlarla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi olarak dayanışma içerisinde olduğumuzu ifade etmek, dayanışma duygularımızı onlarla paylaşmaktır. Programımız esnaf gezisiyle başlayacak daha sonra da köy ve belde ziyaretleriyle bu süreci tamamlayacağız. Biz buradan aldığımız izlenimleri, vatandaşlarımızın bizlere aktardıklarını raporlaştıracağız. Yerelde çözülmesi gerekenleri vali ve kaymakama, bakanlıklarda çözülmesi gereken sorunları da ilgili bakanlıklara ve meclis genel kuruluna taşıyarak mecliste takibini yapacağız. Besnililer rahat olsunlar. Adım adım Cumhuriyet Halk Partisi olarak iktidara yaklaşıyoruz, önümüzdeki ilk seçimde hep beraber Türkiye’yi bu karanlıktan kurtarıp halkın iktidarını hep birlikte kuracağı” ifadelerine yer verdi.

 

Kaynak : PHA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Esnaf anlattı CHP Milletvekili Tutdere dinledi
Esnaf anlattı CHP Milletvekili Tutdere dinledi
Vekil Ahmet Aydın: Erken seçim yok
Vekil Ahmet Aydın: Erken seçim yok
Milletvekili Aydın: Eğitim seviyesi yüksek olan toplumlar dünyaya yön verir
Milletvekili Aydın: Eğitim seviyesi yüksek olan toplumlar dünyaya yön verir
CHP'li Buluş'tan yeni eğitim öğretim yılı mesajı
CHP'li Buluş'tan yeni eğitim öğretim yılı mesajı
CHP'li Buluş: Çözüm yerli üretimin ve üreticinin desteklenmesidir
CHP'li Buluş: Çözüm yerli üretimin ve üreticinin desteklenmesidir
CHP'li Binzet: Güçlü bir gelecek için iyi bir eğitim şart
CHP'li Binzet: Güçlü bir gelecek için iyi bir eğitim şart
Başkan Diler: Diyarbakır Anneleri terör örgütünün kimyasını bozdu
Başkan Diler: Diyarbakır Anneleri terör örgütünün kimyasını bozdu
Başkan Alkayış: Siyasi partiler birbirinin düşmanı değil rakibidirler
Başkan Alkayış: Siyasi partiler birbirinin düşmanı değil rakibidirler
Vekil Tutdere: 3 milyon 564 bin kişi borcunu ödeyemiyor
Vekil Tutdere: 3 milyon 564 bin kişi borcunu ödeyemiyor
Eski AK Parti İlçe Başkanı Akel, sosyal medya fenomenlerini dava etti
Eski AK Parti İlçe Başkanı Akel, sosyal medya fenomenlerini dava etti
Tutdere: Yargısı bağımsız, mahkemeleri tarafsız bir Türkiye idealimiz için çalışıyoruz
Tutdere: Yargısı bağımsız, mahkemeleri tarafsız bir Türkiye idealimiz için çalışıyoruz
AK Partili Aydın: AK Parti’nin mührünü vurmadığı eser kalmadı - Videolu Haber
AK Partili Aydın: AK Parti’nin mührünü vurmadığı eser kalmadı - Videolu Haber
Vekil Tutdere: Esnafının feryadını duyun
Vekil Tutdere: Esnafının feryadını duyun
Ulubey: Stratejik dehasıyla Atatürk'ü bugün daha derinden anlamaya ihtiyacımız var
Ulubey: Stratejik dehasıyla Atatürk'ü bugün daha derinden anlamaya ihtiyacımız var
Buluş: Kurtuluş Savaşımız dünyadaki tüm mazlum milletlere cesaret verdi
Buluş: Kurtuluş Savaşımız dünyadaki tüm mazlum milletlere cesaret verdi
CHP’li Tutdere, birlik ve kardeşlik mesajı verdi
CHP’li Tutdere, birlik ve kardeşlik mesajı verdi
Alkayış: 20 yıllık ‘AK’ icraatlarını sahada broşürlerle halkımıza anlatacağız
Alkayış: 20 yıllık ‘AK’ icraatlarını sahada broşürlerle halkımıza anlatacağız
Vekil Tutdere: Esnafımız zor günlerden geçiyor
Vekil Tutdere: Esnafımız zor günlerden geçiyor
Tutdere: Özhaseki konuşmalarında kendi genel başkanını tarif etmiş
Tutdere: Özhaseki konuşmalarında kendi genel başkanını tarif etmiş
İYİ Parti yöneticilerinden Kahta Ziraat Odası’na ziyaret
İYİ Parti yöneticilerinden Kahta Ziraat Odası’na ziyaret
İYİ Parti Adıyaman Kadın Kolları’ndan aşure ikramı - Videolu Haber
İYİ Parti Adıyaman Kadın Kolları’ndan aşure ikramı - Videolu Haber
AK Partili Özhaseki: Bu adam söyledikleri yalanlar ile Guinness rekorlar kitabına aday biri - Videolu Haber
AK Partili Özhaseki: Bu adam söyledikleri yalanlar ile Guinness rekorlar kitabına aday biri - Videolu Haber
Vekil Aydın: Söz konusu Adıyaman ise kapımız da gönlümüz de herkese açıktır
Vekil Aydın: Söz konusu Adıyaman ise kapımız da gönlümüz de herkese açıktır
CHP’li Tutdere, yerel ve ulusal gündemi değerlendirdi
CHP’li Tutdere, yerel ve ulusal gündemi değerlendirdi
CHP’li Tutdere: İktidar esnafın feryatlarına kulaklarını tıkamış durumda
CHP’li Tutdere: İktidar esnafın feryatlarına kulaklarını tıkamış durumda
Başkan Aydın: STK'ların fikirlerini önemsiyoruz
Başkan Aydın: STK'ların fikirlerini önemsiyoruz
Başkan Bilen, saldırıyı kınadı
Başkan Bilen, saldırıyı kınadı
CHP’li Binzet: Saldırıyı kınıyorum
CHP’li Binzet: Saldırıyı kınıyorum
Siyasetçi-Yazar Ulubey'den aşı çağrısı
Siyasetçi-Yazar Ulubey'den aşı çağrısı
Tutdere: CHP iktidarında sorunları tek tek çözeceğiz - Videolu Haber
Tutdere: CHP iktidarında sorunları tek tek çözeceğiz - Videolu Haber

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim