Tutdere: Besni’yi karış karış gezecek sıkmadık el bırakmayacağız

CHP Adıyaman Milletvekili Av. Abdurrahman Tutdere, parti üyeleriyle bir araya gelerek, Gölbaşı, Gerger ve Kahta ilçelerindeki gerçekleştirdikleri saha çalışmalarının ardından Besni ilçesindeki çalışmalarını değerlendirdi.

“Saha çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz”

Parti binasında gazetecilere açıklama yapan Milletvekili Tutdere, “Meclis’in tatile girmesiyse birlikte soluğu Adıyaman’da aldım. İl ve ilçe teşkilatlarımızla birlikte saha çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Gölbaşı’ndan Gerger’e kadar birçok ilçeyi köyleriyle beraber merkezdeki esnaflarıyla beraber gezdik dolaştık. Saha da aralıksız bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün de bu çalışmalarımız kapsamında Besni ilçemizdeyiz” dedi.

“Besni’nin AK Parti iktidarı tarafından ihmal edilmiş”

Besni’yi ve Besni’nin sorunlarını sürekli olarak mecliste dile getirdikleri kaydeden Tutdere, “Besni’deki kamu yatırımlarının yarım bırakılmış olması, Besni’nin AK Parti iktidarı tarafından ihmal edilmiş olmasını sürekli olarak gündeme getiriyoruz. Bu yatırımların tamamlanması ve halkımızın hizmetine açılması noktasında gerekli mücadeleyi şimdiye kadar mecliste verdik, meclis açıldığında da aynı şekilde Besni’nin sesi olmaya devam edeceğiz. Çünkü Adıyaman’ımız gerçekten AK Parti iktidarından çok çekti ve çok şey kaybetti. Adıyaman, çevre illerle mukayese edildiğinde bütün kamu yatırımlarından mahrum bırakıldığını görüyoruz. Sulama projelerinden tutun yol, sağlık ve eğitim gibi alanlarında ciddi bir mağduriyet var. Biz de bunu halkımıza anlatıyoruz. Şu anda vatanlarımız da bunun farkında. Bunun bir tek sebebi var, Türkiye’nin kötü yönetilmesidir. AK Parti’nin millete dayattığı bu zam ve zulüm yönetimi Türkiye’nin başından gidinceye kadar hep beraber çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.

“Besnililer rahat olsunlar, ilk seçimde Türkiye’yi bu karanlıktan kurtaracağız”

Tutdere, konuşmasının sonunda ise, “Ziyaretlerimizde ki maksadımız bu zor süreçten, pandemi sürecinden büyük bir ekonomik zorluklarla boğuşan esnafımızı, köylümüzü, vatandaşımızı ziyaret etmek. Onların sorunlarını tespit etmek ve bu zor zamanda onlarla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi olarak dayanışma içerisinde olduğumuzu ifade etmek, dayanışma duygularımızı onlarla paylaşmaktır. Programımız esnaf gezisiyle başlayacak daha sonra da köy ve belde ziyaretleriyle bu süreci tamamlayacağız. Biz buradan aldığımız izlenimleri, vatandaşlarımızın bizlere aktardıklarını raporlaştıracağız. Yerelde çözülmesi gerekenleri vali ve kaymakama, bakanlıklarda çözülmesi gereken sorunları da ilgili bakanlıklara ve meclis genel kuruluna taşıyarak mecliste takibini yapacağız. Besnililer rahat olsunlar. Adım adım Cumhuriyet Halk Partisi olarak iktidara yaklaşıyoruz, önümüzdeki ilk seçimde hep beraber Türkiye’yi bu karanlıktan kurtarıp halkın iktidarını hep birlikte kuracağı” ifadelerine yer verdi.