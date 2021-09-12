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Tutdere: Badem zirvesinde çiftçinin sesi oldu

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bağlı Karakuş Tümülüsü Ören Yeri’nde bu sene ikincisi düzenlenen Badem Zirvesi’ne katılan TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Av. Abdurrahman Tutdere, bademin Adıyaman için önemine dikkat çekerek, tarımsal girdi fiyatlarında yaşanan artışın durdurulması için iktidara çağrıda bulundu.

12 Eylül 2021 Pazar 13:27
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Tutdere: Badem zirvesinde çiftçinin sesi oldu

Yerli üretimin desteklenerek uygulanacak akılcı politikalarla badem ithalatının önüne geçilmesi gerektiğini vurgulayan Milletvekili Tutdere, “Her yıl özellikle Amerika başta olmak üzere yurt dışından tonlarca badem ithal ediyor, milyonlarca dolar para ödüyoruz. Bu ülke kaynaklarımızın dışarıya gitmesi anlamına geliyor. Başta badem olmak üzere tarım ürünlerimizle ilgili olarak akılcı politikalar üreterek düzgün planlamalar yaparsak ülkemizi ithalatçı ülke olmaktan kurtararak insanlarımıza da yeni istihdam alanları sağlarız” dedi.

“Adıyaman badem ağacı bakımında Türkiye birincisi”

Adıyaman’ın elde edilen ürün miktarı açısından ise ikinci sırada olduğuna dikkat çeken Tutdere, “Badem, üreticilerimizin ciddi emekleriyle buraya geldi. Adıyaman 3.2 milyon badem ağacıyla Türkiye’de ağaç sayısı bakımında birinci, fakat elde edilen ürün miktarı açısından ikinci sırada. Bizim yıllık üretimimiz 18 bin ton civarında. Şu anda Mersin üretim bazında bizim önümüzde. Bademin üretim miktarının Türkiye ortalaması ağaç başına 15 kg fakat bu rakam Adıyaman’da 10 kg. Bu rakamı Türkiye ortalamasının üzerine çıkarmak için Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüzün yapması gereken işler var. Bundan sonraki süreçte kurumlarımızın ve üreticilerimizin gayretleriyle kaliteyi ve üretimi artırarak hem ağaç sayısı bakımından hem de üretim miktarı bazında şampiyon oluruz” ifadelerini kullandı.

“Tarımsal girdi fiyatlarındaki durdurulamaz artışlar üretimi etkileyecek”

Tarımsal girdi fiyatlarında yaşanan artışa dikkat çekerek çiftçilerin yaşadıkları sorunlara değinen Milletvekili Tutdere, girdi maliyetlerinin düşürülmesi ve yükselişin durdurulması noktasında iktidara çağrıda bulundu.

Milletvekili Tutdere, “Şu anda çiftçilerimiz ciddi sıkıntılar yaşıyorlar. Tarımsal girdi fiyatlarındaki artışlar bölgemizde ve ülkemizde üreticilerimizi ciddi anlamda mağdur ediyor. Buradan iktidara çağrı yapıyorum ve iktidarı bu konuda tedbir almaya davet ediyorum. Son 1 yılda üre fiyatlarında yüzde 130, DAP gübresinde yüzde 155, ilaçlarda yüzde 60, sertifikalı tohumlar yüzde 63, elektrik yüzde 56 zamla üreticilerimiz karşı karşıya kaldılar. Bu zamların bu şekilde devam etmesi üreticilerimizi gelecek yıllarda çok ciddi sorunlarla karşı karşıya bırakacak ve bu durum da üretime yansıyacak. Bundan dolayı bu konularda iktidarın bir an önce tedbir alması gerekiyor. Biz Adıyaman’dan Karakuş Tümülüsü’nden ve Mezopotamya'nın bu bereketli topraklarından iktidara çağrı yapıyor, iktidarın bu konuda acilen tedbir almasını talep ediyoruz” dedi.

“Tütünle ilgili sorunları aşarak, diğer tarım ürünleriyle birlikte tütünümüzü de dünyaya tanıtmalıyız”

Tütünle ilgili sorunların bir an önce aşılarak Adıyaman’ın diğer tarım ürünleriyle birlikte dünyaya tanıtımının yapılmasını dilediğini ifade eden Tutdere, “Adıyaman’ımız tarihi güzellikleri, doğa güzellikleri ve bereketli topraklarıyla Türkiye’nin incisi. İlimizin her anlamda kalkınması ve değişmesi için üzerimize düşen her türlü gayreti gösteriyoruz. Bundan sonra da aynı kararlılıkla ve anlayışla çalışacak, ilimiz için her türlü gayreti göstermeye devam edeceğiz. İnşallah önümüzdeki süreçte Adıyaman’ın en kıymetli tarım ürünlerinden biri olan tütünümüzle ilgili sorunları da aşarız ve bu tür zirvelerde tütünümüzü, bademimizi, narımızı ve Adıyaman’ın diğer kıymetli tarım ürünlerini ve lezzetlerini de Türkiye ve dünyaya tanıtırız” şeklinde konuştu.

Kaynak: PHA
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Tutdere: Badem Zirvesinde çiftçinin Sesi Oldu
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