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Tutdere: Adıyamanlı hemşehrilerimizi kandırmaktan artık vazgeçin

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Av. Abdurrahman Tutdere, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’na verdiği soru önergesiyle Narince- Gerger yolundaki yol olmadığı ortaya çıktı.

05 Nisan 2022 Salı 14:12
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Tutdere: Adıyamanlı hemşehrilerimizi kandırmaktan artık vazgeçin

Milletvekili Tutdere verdiği soru önergesiyle Gergerli vatandaşların yol sorunu nedeniyle yıllardır mağdur edildiğine dikkat çekerek, Bakan Karaismailoğlu ise yol yapım çalışmalarına başlanmayan proje için "yol çalışmasının yapımı sürüyor" ileri sürdü.
"Bakan verdiği cevapla büyük fiyaskoya imza attı"
Gerger- Narince yolunu TBMM gündemine taşıyan Milletvekili Tutdere, Narince- Gerger yolunda yürütülen çalışmalara ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’na verdiği soru önergesinde; Narince- Gerger İl Yolu’nun yapım işinin hangi aşamada olduğu, yapım işinde bugüne kadar yüzde kaç fiziksel gerçekleşme sağlandığı ve yapım çalışmalarında herhangi bir aksaklık olup olmadığı sorularını yöneltti.
Milletvekili Tutdere’nin soru önergesini cevaplayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yer tesliminin 2021 yılında yapıldığını, yapım çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Bakan Karaismailoğlu Milletvekili Tutdere’ye verdiği cevapta, "Narince- Gerger il yolu (Gerger Çevre Yolu Dâhil) yapım işinin yer teslimi 30.07.2021 tarihinde yapılmış olup, yapım çalışmaları iş programı çerçevesinde devam etmektedir." dedi.
"Narince- Gerger yolu için 10 aydır bir kazma dahi vurulmadı"
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu’nun verdiği cevap hakkında eleştirilerde bulunan Milletvekili Tutdere,"Bakan Karaismailoğlu yol yapım çalışmalarının sürdüğünü iddia etmiş ama ne yazık ki bu durum gerçeklikle bağdaşmamaktadır. Bakan verdiği cevapla büyük bir fiyaskoya imza atmıştır. Yer tesliminin yapıldığı tarihten bu yana tamı tamına 10 ay geçmiş. 10 aydır bu yol için bırakın herhangi bir çalışma yapılmayı yol yapımı için bir kazma dahi vurulmamıştır. Bu açıklama Ulaştırma Bakanlığı’nın yapım işlerini denetlemediğinin ayrıca açık bir kanıtı, Adıyaman’ın önemsenmediğinin ne yazık ki önemli bir göstergesidir." dedi.
Milletvekili Tutdere: Adıyamanlı hemşehrilerimizi kandırmaktan vazgeçin
Yol yapım çalışmalarının başlanması için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na çağrıda bulunan Milletvekili Tutdere, "Bakan Karaismailoğlu’nun verdiği cevaba göre yer tesliminin üzerinden 10 ay geçmiş, fakat bu süre zarfında somut bir adım atılmamıştır. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Adil Karaismailoğlu’nu yapımının sürdüğünü iddia ettiği Narince- Gerger yolunu ziyaret etmeye davet ediyorum. Buyursun gelsin burada bir çalışma var mı, yok mu yerinde görsün. Adıyamanlı hemşehrilerimizi kandırmaktan artık vazgeçin. Yapımına devam ettiğini iddia ettiğiniz Gerger- Narince yol yapım projesi için gerçekçi ve somut adımları bir an evvel atın ve yol yapım çalışmalarına bir an önce başlayın. Gergerli hemşehrilerimizi daha fazla mağdur etmeyin” dedi.

 

Kaynak: PHA
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