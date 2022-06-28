Tutdere: Adıyaman’ın can damarı Buğday Pazarında üretici de esnaf da perişan - Videolu Haber

Adıyaman Buğday Pazarı’ndan iktidara uyarıda bulunan Milletvekili Tutdere, “Adıyaman’da 5 kg buğday satarak insanlar ancak 1 litre mazot alacak hale gelmişler. Seneye bu esnafların hiçbiri burada olmayabilir.” dedi.

"Mazot ve elektriğin buğday üzerindeki etkisi yüzde 50"

Mazot ve gübre fiyatlarındaki artış yüzünden yaşadıkları sorunları Milletvekili Tutdere’ye anlatan Adıyamanlı esnaf, "Buğdayın gübrelemesi, ilaçlaması, fabrikaya sevkiyatı, fabrikada işlenmesi, oradan da fırınlara ve bayilere dağıtımı mazot ile oluyor. En büyük masrafımız ve en büyük gider kalemimiz şu anda mazot. Bu durum çiftçinin ürününü buraya getirmesini de etkiliyor. Mazot ve elektriğin, fiyatlama ve masraf konusunda buğday üzerindeki etkisi yüzde 50 civarında. Bunların bir an önce aşağı çekilmesi gerekiyor. Ne pahasına olursa olsun çiftçiye bu indirimin yapılması lazım. Gerekirse hibe karşılığında verilmesi lazım. Tarlaya girebilmemiz için bizim milletimizin ekmeği 10 liradan yemesi gerekiyor. Bu da ucu nereye gider, artık hesaplayamıyoruz. Buğdayın 15 TL, ekmeğin 10 TL olması lazım"dedi.

"Çiftçiler fahiş zamlardan dolayı tarlasına gübre atamadı, ürünlerinden az verim aldı"

Gübre fiyatlarında yaşanan fahiş artışlardan dolayı tarlalarını yeteri kadar gübreleyemediklerini dile getirerek Milletvekili Tutdere’ye dert yanan çiftçiler, “Gübreleme konusunda müthiş bir azalma var. Çiftçiler tarlalarına 30 kilogram gübre atması gerekirken 18-20 kg’a kadar düşürdü bunu. Çünkü maddi gücü artık yetmiyor. Az gübre attı, az verim aldı. Su sıkıntımız da var. Allah sonumuzu hayır etsin. İnşallah devletimiz bu işlere el atar. Bu buğday fiyatlarına yansıyan tüm kalemlerin düzene girmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

"Çiftçiler yaşanan zamlar nedeniyle kan ağlıyor"

Adıyaman Buğday Pazarında esnafın ve çiftçilerin sorunlarına kulak veren Milletvekili Tutdere, yaşanan mağduriyetleri dile getirerek, “Yapmış olduğumuz ziyarette, esnaflarımız yaşanan zamlar nedeniyle çiftçinin gerçekten kan ağladığını söylediler. Esnafın kendisi de perişan. Geçmiş yıllardaki kar oranları yok. Esnaf bu işi bu gidişle yapamaz hale geleceklerini söylüyor. Herkes iktidarın bu işi çözmek için bir an önce adım atmasını bekliyor. Esnaf da bekliyor, buğday üreticisi de bekliyor, arpa üreticisi de bekliyor, bütün çiftçilerimiz bunu bekliyor.” dedi.

"Adıyaman’daki çiftçiler 5 kg buğday satarak ancak 1 litre mazot alabiliyor"

Esnafları ziyaret sonrası değerlendirmede bulunan Milletvekili Tutdere,"Mazot fiyatları karşısında artık kimsenin dayanacak hali kalmadı. Adıyaman’da çiftçilerimiz 5 kg buğday satarak ancak 1 litre mazot alır hale gelmiş durumdalar. Türkiye genelinde de durum bu. Mazot fiyatları başta olmak üzere, tarım girdilerindeki maliyetleri düşürün. Yoksa seneye bu buğdaylar da burada olmayacak, çünkü çiftçi tarlaya giremez hale geldi. Ülke olarak hepimiz açlıkla karşı karşıya kalabiliriz. Mazotu vergilerden muaf tutarak çiftçiye ucuz şekilde verin. Ayrıca gübrede başta olmak üzere tüm tarım girdilerindeki vergileri kaldırın. Çiftçimizin borçlarını da faizsiz bir şekilde öteleyin. Bu sesi duyun, seneye bu esnafların hiçbiri burada olmayabilir."şeklinde konuştu.

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