Galeriler Yazarlar
Adıyaman 32
açık
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
2.490,24
ALTIN
974,10
DOLAR
16,64
STERLİN
20,32
EURO
17,52

Tutdere: Adıyaman’ın can damarı Buğday Pazarında üretici de esnaf da perişan - Videolu Haber

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Av. Abdurrahman Tutdere, Adıyaman Buğday Pazarı’nı ziyaret ederek üretici ve esnafla bir araya geldi, yaşanan sorunları bizzat yerinde inceledi.

28 Haziran 2022 Salı 17:44
3 Okunma
Tutdere: Adıyaman’ın can damarı Buğday Pazarında üretici de esnaf da perişan - Videolu Haber

Adıyaman Buğday Pazarı’ndan iktidara uyarıda bulunan Milletvekili Tutdere, “Adıyaman’da 5 kg buğday satarak insanlar ancak 1 litre mazot alacak hale gelmişler. Seneye bu esnafların hiçbiri burada olmayabilir.” dedi.
"Mazot ve elektriğin buğday üzerindeki etkisi yüzde 50"
Mazot ve gübre fiyatlarındaki artış yüzünden yaşadıkları sorunları Milletvekili Tutdere’ye anlatan Adıyamanlı esnaf, "Buğdayın gübrelemesi, ilaçlaması, fabrikaya sevkiyatı, fabrikada işlenmesi, oradan da fırınlara ve bayilere dağıtımı mazot ile oluyor. En büyük masrafımız ve en büyük gider kalemimiz şu anda mazot. Bu durum çiftçinin ürününü buraya getirmesini de etkiliyor. Mazot ve elektriğin, fiyatlama ve masraf konusunda buğday üzerindeki etkisi yüzde 50 civarında. Bunların bir an önce aşağı çekilmesi gerekiyor. Ne pahasına olursa olsun çiftçiye bu indirimin yapılması lazım. Gerekirse hibe karşılığında verilmesi lazım. Tarlaya girebilmemiz için bizim milletimizin ekmeği 10 liradan yemesi gerekiyor. Bu da ucu nereye gider, artık hesaplayamıyoruz. Buğdayın 15 TL, ekmeğin 10 TL olması lazım"dedi.
"Çiftçiler fahiş zamlardan dolayı tarlasına gübre atamadı, ürünlerinden az verim aldı"
Gübre fiyatlarında yaşanan fahiş artışlardan dolayı tarlalarını yeteri kadar gübreleyemediklerini dile getirerek Milletvekili Tutdere’ye dert yanan çiftçiler, “Gübreleme konusunda müthiş bir azalma var. Çiftçiler tarlalarına 30 kilogram gübre atması gerekirken 18-20 kg’a kadar düşürdü bunu. Çünkü maddi gücü artık yetmiyor. Az gübre attı, az verim aldı. Su sıkıntımız da var. Allah sonumuzu hayır etsin. İnşallah devletimiz bu işlere el atar. Bu buğday fiyatlarına yansıyan tüm kalemlerin düzene girmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.
"Çiftçiler yaşanan zamlar nedeniyle kan ağlıyor"
Adıyaman Buğday Pazarında esnafın ve çiftçilerin sorunlarına kulak veren Milletvekili Tutdere, yaşanan mağduriyetleri dile getirerek, “Yapmış olduğumuz ziyarette, esnaflarımız yaşanan zamlar nedeniyle çiftçinin gerçekten kan ağladığını söylediler. Esnafın kendisi de perişan. Geçmiş yıllardaki kar oranları yok. Esnaf bu işi bu gidişle yapamaz hale geleceklerini söylüyor. Herkes iktidarın bu işi çözmek için bir an önce adım atmasını bekliyor. Esnaf da bekliyor, buğday üreticisi de bekliyor, arpa üreticisi de bekliyor, bütün çiftçilerimiz bunu bekliyor.” dedi.
"Adıyaman’daki çiftçiler 5 kg buğday satarak ancak 1 litre mazot alabiliyor"
Esnafları ziyaret sonrası değerlendirmede bulunan Milletvekili Tutdere,"Mazot fiyatları karşısında artık kimsenin dayanacak hali kalmadı. Adıyaman’da çiftçilerimiz 5 kg buğday satarak ancak 1 litre mazot alır hale gelmiş durumdalar. Türkiye genelinde de durum bu. Mazot fiyatları başta olmak üzere, tarım girdilerindeki maliyetleri düşürün. Yoksa seneye bu buğdaylar da burada olmayacak, çünkü çiftçi tarlaya giremez hale geldi. Ülke olarak hepimiz açlıkla karşı karşıya kalabiliriz. Mazotu vergilerden muaf tutarak çiftçiye ucuz şekilde verin. Ayrıca gübrede başta olmak üzere tüm tarım girdilerindeki vergileri kaldırın. Çiftçimizin borçlarını da faizsiz bir şekilde öteleyin. Bu sesi duyun, seneye bu esnafların hiçbiri burada olmayabilir."şeklinde konuştu.

 

Kaynak: PHA
Haberin Videosu :
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İYİ Parti Kahta İlçe Teşkilatından toplu istifa
İYİ Parti Kahta İlçe Teşkilatından toplu istifa
İYİ Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Hakan Karaaslan Görevinden İstifa Etti
İYİ Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Hakan Karaaslan Görevinden İstifa Etti
Milletvekili Tutdere: Ceza Kanunu'nda değişiklikler yaparak bir ülke ekonomisi düzeltilemez - Videolu Haber
Milletvekili Tutdere: Ceza Kanunu'nda değişiklikler yaparak bir ülke ekonomisi düzeltilemez - Videolu Haber
CHP’li Başkan Binzet Fırat Nehri için Erdoğan’ın 'İdam' çıkışını hatırlattı
CHP’li Başkan Binzet Fırat Nehri için Erdoğan’ın 'İdam' çıkışını hatırlattı
CHP'li Tutdere: Halkımıza daha fazla çile çektirmeyin, sandığı getirin - Videolu Haber
CHP'li Tutdere: Halkımıza daha fazla çile çektirmeyin, sandığı getirin - Videolu Haber
Başkan Binzet: Halk artık Erdoğan'ı istemiyor
Başkan Binzet: Halk artık Erdoğan'ı istemiyor
Tutdere’den Bakan Nebati’ye: Sizin gözlerinize baktığımızda Adıyaman’da yarım kalan hiçbir kamu projesine çare göremiyoruz
Tutdere’den Bakan Nebati’ye: Sizin gözlerinize baktığımızda Adıyaman’da yarım kalan hiçbir kamu projesine çare göremiyoruz
CHP’li Tutdere: Vatandaşın zamlara dayanacak gücü kalmadı - Videolu Haber
CHP’li Tutdere: Vatandaşın zamlara dayanacak gücü kalmadı - Videolu Haber
Tutdere: Genel başkanımızın çiftçinin yarasına merhem olacak reçetesini uygulayın - Videolu Haber
Tutdere: Genel başkanımızın çiftçinin yarasına merhem olacak reçetesini uygulayın - Videolu Haber
Başkan Doğan: “Vali Halil Işık’a Yapılan Vefasızlık Düzeltilmeli”
Başkan Doğan: “Vali Halil Işık’a Yapılan Vefasızlık Düzeltilmeli”
Milletvekili Tutdere Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü binasını TBMM gündemine taşıdı - Videolu Haber
Milletvekili Tutdere Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü binasını TBMM gündemine taşıdı - Videolu Haber
Adıyaman'da 'Alevilere Eşit Yurttaşlık' programı
Adıyaman'da 'Alevilere Eşit Yurttaşlık' programı
Başkan Dağtekin ve Kılıç’ın Tut ziyareti
Başkan Dağtekin ve Kılıç’ın Tut ziyareti
Başkan Binzet'ten erken seçim çağrısı
Başkan Binzet'ten erken seçim çağrısı
CHP'li Buluş: Adıyaman'da kapanan fırın sayısı 20'yi buldu
CHP'li Buluş: Adıyaman'da kapanan fırın sayısı 20'yi buldu
Tutdere: 150 yataklı Devlet Hastanesi konusunda halkımızın sabrı kalmadı
Tutdere: 150 yataklı Devlet Hastanesi konusunda halkımızın sabrı kalmadı
Bozat'tan Muhtarlar Derneği'ne ziyaret
Bozat'tan Muhtarlar Derneği'ne ziyaret
Aydın: Türkiye NATO'nun vazgeçilmez bir parçasıdır
Aydın: Türkiye NATO'nun vazgeçilmez bir parçasıdır
Başkan Karaaslan: ”Ekonomide en önemli arguman güvendir”
Başkan Karaaslan: ”Ekonomide en önemli arguman güvendir”
CHP'li Binzet: Son 5 ayda 646 işçi hayatını kaybetti
CHP'li Binzet: Son 5 ayda 646 işçi hayatını kaybetti
CHP’li Bozat’tan avukata müdahaleye kınama
CHP’li Bozat’tan avukata müdahaleye kınama
Doğan: “3600 Ek Gösterge çalışanların hayatında Beklenen iyileştirmeyi yapması mümkün değil
Doğan: “3600 Ek Gösterge çalışanların hayatında Beklenen iyileştirmeyi yapması mümkün değil
CHP'li Binzet: Atatürk tişörtüne veto veren iktidar 'son padişah rte' yazılı özel araca izin veriyor
CHP'li Binzet: Atatürk tişörtüne veto veren iktidar 'son padişah rte' yazılı özel araca izin veriyor
Ulubey: Etnik kökenleri tartışıyor olmamız çok acı bir kayıp
Ulubey: Etnik kökenleri tartışıyor olmamız çok acı bir kayıp
AK Parti'li Dağtekin: Kentimiz bölgemizin en önemli eğitim şehirleri arasında yer aldı - Videolu Haber
AK Parti'li Dağtekin: Kentimiz bölgemizin en önemli eğitim şehirleri arasında yer aldı - Videolu Haber
CHP’li Tutdere: 20 yılda gübre yüzde 2 binin üzerinde fiyatları artırdılar
CHP’li Tutdere: 20 yılda gübre yüzde 2 binin üzerinde fiyatları artırdılar
CHP'li Buluş: OSB için yetkililerin bir an önce harekete geçmesini bekliyoruz
CHP'li Buluş: OSB için yetkililerin bir an önce harekete geçmesini bekliyoruz
OSB çevresindeki yerleşim yerlerinin 'Koku Çilesi' bitmek bilmiyor
OSB çevresindeki yerleşim yerlerinin 'Koku Çilesi' bitmek bilmiyor
Bakan Özer'den, Adıyaman Belediyesi ve AK Parti'ye ziyaret - Videolu Haber
Bakan Özer'den, Adıyaman Belediyesi ve AK Parti'ye ziyaret - Videolu Haber
Başkan Karaaslan: “Bu kadar büyük ve yüksek enflasyon neden gerçekleşiyor”
Başkan Karaaslan: “Bu kadar büyük ve yüksek enflasyon neden gerçekleşiyor”

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim