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Tutdere: 630 Bini aşkın nüfusa sahip kentimize 200 kişilik kütüphane yaptılar - Videolu Haber

Adıyaman’da, sabah saatlerinde İl Halk Kütüphanesi önünde öğrenciler uzun kuyruklar oluşturmasına TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Av. Abdurrahman Tutdere tepki göstererek, açıklamada bulundu.

12 Ağustos 2022 Cuma 14:09
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Tutdere: 630 Bini aşkın nüfusa sahip kentimize 200 kişilik kütüphane yaptılar - Videolu Haber

Adıyaman’daki İl Halk Kütüphanesi depreme dayanıklı bulunmadığı gerekçesiyle 2017 yılında yıktırılmış, yıkılan kütüphanenin yerine ise Avrupa Birliği Mali Yardımları aracılığı içinde kütüphanenin de yer aldığı Kommagene Kültür Merkezi geçtiğimiz günlerde hizmete açıldı.
Yıkılan kütüphanenin yerine öngörüsüz ve plansız olarak yapılan kültür merkezi içerisinde yer alan kütüphane de 200 kişilik okuma salonu mevcut. Adıyaman Merkez’de 300 bin, ilçelerde 320 bin olmak üzere toplam 630 bini aşkın nüfusu, 170 bini aşkın öğrenciye sahip Adıyaman’ın 200 kişi kapasiteli okuma salonu yapılması yüzünden uzun kuyruklar oluşuyor, gençler ders çalışacak yer bulamıyor.
Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Av. Abdurrahman Tutdere,"Adıyaman İl Halk Kütüphanesi binası 2017 yılında depreme dayanıklı bulunmadığı gerekçesiyle yıktırılmış, bu süre zarfında da İl Halk Kütüphanesi dükkândan bozma bir yere taşınmıştı. Aradan yaklaşık beş geçti, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na ait olan Adıyaman İl Halk Kütüphanesi binasın yerine Avrupa Birliği Mali Yardımları aracılığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın desteğiyle alınan fondan Kommagene Kültür Merkezi açıldı. Kültür Bakanlığı’nın devre dışı bırakılması, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın hâkim olmadığı bir konuda söz sahibi olması inşa edilen binanın işlevli bir şekilde inşa edilmemesine neden olmuştur."dedi.
"630 bini aşkın nüfusa sahip kentimize 200 kişilik kütüphane yaptılar"
630 bini aşkın nüfusa sahip Adıyaman’a 200 kişi kapasiteli kütüphane yapılmasının asla kabul edilemez bir durum olduğunun altını çizen Milletvekili Tutdere,"Adıyaman Merkez’de 300 bin, ilçelerde 320 bin olmak üzere toplam 630 bini aşkın nüfusa, üniversite öğrencileriyle birlikte 170 bini aşkın öğrenciye sahip şehrimizin tek İl Halk Kütüphanesi’ni yıktılar, adlıkları fonla okuma salonu sadece 200 kişi kapasiteyle sınırlı olan bir kütüphane inşa ettiler. Ders çalışma alanı olan okuma alanlarının kısıtlı olmasından dolayı Adıyamanlı hemşehrilerimiz, ‘Kütüphanede çalışacak yer bulamam.’ korkusuyla sabahın erken saatlerinde kütüphane yer sıraya giriyor, eğer şansı yaver giderse kütüphanede oturacak yer bulabilirse girip çalışmasını yapabiliyor." ifadelerini kullandı.
"Yeni kütüphane yapımı için gereken adımlar acil olarak atılmalıdır"
Mevcut durumun asla kabul edilemez olduğunu vurgulayan Milletvekili Tutdere, öğrencilerin talebinin karşılanması için bakanlığa çağrıda bulunarak,"Bu durum asla kabul edilemez. Kültür ve Turizm Bakanlığı Adıyamanlı hemşehrilerimizin bu ihtiyacını görmezden gelemez. Hemşehrilerimizin bu talebinin karşılanması yönünde gereken adımlar acil olarak atılmalı, ikinci bir kütüphanenin yapılarak gençlerimizin bu taleplerinin karşılanmalıdır." şeklinde konuştu.

 

Kaynak: PHA
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vatandaş 2022-08-12 14:20:02

önceki kütüphane kaç kişilik.

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