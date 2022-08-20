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Tutdere: 1 yıl içinde fırıncı esnafının gider kalemine yüzde 400 oranında zam yapıldı

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Av. Abdurrahman Tutdere, ekmek fiyatlarına yapılan artışlar konusunda açıklamalarda bulundu.

20 Ağustos 2022 Cumartesi 19:37
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Tutdere: 1 yıl içinde fırıncı esnafının gider kalemine yüzde 400 oranında zam yapıldı

Milletvekili Tutdere yaptığı açıklamada, iğneden ipliğe yapılan zamların vatandaşla fırıncıları adeta karşı karşıya getirdiğini, oysa ekmeğe yapılan zammın ana sebebinin fırıncı esnafının gider kalemlerine yapılan fahiş zamlar olduğunu vurgulayarak zamların kaynağının bizzat AK Parti olduğunu ifade etti.
"Odundan una, mayadan elektriğe fahiş oranda zam geldi"
Ekmeğe yapılan zamların AK Parti’nin kötü ekonomi politikasından kaynaklandığını ve bu meselenin Kâhta veya Adıyaman’a özgü bir mesele olmadığını, tüm Türkiye’nin meselesi olduğunu ifade eden Milletvekili Tutdere,"Son bir yıl içerisinde mayadan una, elektrikten mazot giderine birçok kalemde üst üste yapılan fahiş zamlar ekmek fiyatlarının artmasına neden oldu. Son bir yıl içerisinde fırınların ana gider kalemi olan un, odun ve mayaya yüzde 366 ile yüzde 400 oranında zam gelmiş durumda. Ekmeğe yapılan zammın sebebi fırıncı esnafımız değildir. Bu zamların ana sebebi AK Parti bizzat kendisidir. Bu zamlar yüzünden esnafımız ve vatandaşımız artık karşı karşıya gelmiş durumdadır. Fırıncı fahiş biçimde artan girdi fiyatlarından yakınırken, yurttaşlarımız neredeyse gün aşırı zamlanan ekmek fiyatlarından yakınıyor. Bu kısır döngüden yine esnafımız ve vatandaşımız zarar görüyor. Dolayısıyla ekmeğe yapılan zamlar sadece Kâhta’ya, Adıyaman’a mahsus bir durum değildir. Bu sorun tüm Türkiye’nin meselesidir." dedi.
"Esnaf zamları yansıtmamak için uzun süredir dişini sıkıyor ama nafile"
Esnafın gider kalemlerinin yüzde 366 ila yüzde 400 oranında arttığını aktaran Milletvekili Tutdere, "Esnafımız zamları vatandaşlarımıza yansıtmamak için uzun süredir dişini sıkıyor, zararına çalışıyor ama nafile. Odun, Un, Maya gibi girdilerdeki fahiş zamlar nedeniyle maliyetlerin altında ezilen esnafımız ekmeğe maalesef zam yapmak zorunda kalmıştır. AK Parti’nin yanlış ve çarpık ekonomik politikaları nedeniyle Adıyaman’daki fırıncı esnafımızın temel gider kalemleri yüzde 366 ile yüzde 400 oranında artmış durumda."ifadelerini kullandı.
"AK Parti iktidarı vatandaşımıza bir kuru ekmeği bile çok gördü"
Fırıncı esnafının gider kalemlerine gelen zam oranlarına dikkat çeken Milletvekili Tutdere, “Kâhta Fırıncılar Odası’ndan alınan verilere göre, son bir yıl içerisinde yüzde 400 zamlanan odunun fiyatı 5 katına, 375 zamlanan mayanın fiyatı 5 katına, yüzde 366 zamlanan unun fiyatı 3.3 katına yükseldi. Mazot fiyatı yüzde 249 oranında arttı. Elektrik faturaları yaklaşık 10 katına çıktı. Kiralara gelen yüzde 200 oranındaki zam sonrası kiralar 3 katı artış gösterdi. İşçi maliyetleri ise yüzde 75 oranında arttı.” dedi.
AK Parti iktidarının vatandaşa bir kuru ekmeği bile çok gördüğünü ifade eden CHP’li Tutdere, “Bu zam oranlarından net bir şekilde görüleceği üzere fırıncı esnafımızın gider kalemlerine fahiş oranda zamlar gelmiş bunun sonucunda da ekmeğe zam yapmak zorunda kalmıştır. AK Parti’nin yanlış ekonomi politikaları A’dan Z’ye her şeyin fiyatını artırırken vatandaşımızın sırtına da ağır yükler yüklemiştir. AKP vatandaşlarımıza bir kuru ekmeği bile çok gördü, ekmeğin fiyatı AK Parti yüzünden hiç olmadığı kadar arttı.” şeklinde konuştu.

 

Kaynak: PHA
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