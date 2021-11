TDP lideri Sarıgül: ABD ülkemizin topraklarından elini çeksin - Videolu Haber

Bir dizi ziyaretler için Gaziantep'ten karayoluyla Adıyaman'a gelen Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ü, Türkiye Değişim Partisi Adıyaman İl Başkanı Mustafa Fırat ile partililer karşıladı. TDP Genel Başkanı Sarıgül ilk olarak tütüncüler pazarında incelemede bulunarak, tütün üreticileri ve satıcılarının sorunlarını dinledi.

“Adıyaman’da tütün mutfaktır, tenceredir“

Tütüncüler Pazarı'nda gazetecilere açıklama yapan TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Türkiye’miz için çok önemli bir sorun ülkemizin en değerli illerinden bir tanesi Adıyaman’da sevgi, mutluluk, örf ve adetlerimiz var. Adıyaman’ın huzurunu kaçırmayalım Adıyaman’ın mutluluğunu kaçırmayalım, Adıyaman ve Türkiye’nin topraklarına ne ekilip ne biçileceğinin kararını Amerika veremez onu biz veririz. Amerika Adıyaman’a tütün ekilsin veya ekilmesin kota koyuyoruz bunu asla kabul etmiyoruz. Adıyamanlı tütün eklemeye devam edecek. Adıyaman’da tütün mutfaktır, tenceredir. Burada tütün ekmeksek Amerika yasaklıyor diye buna izin verirsek bu insanların evlerinde tencereler kaynamaz. Bunu asla siyaset olarak oy almak için söylemiyorum, bir önemli sorunu tespit edebilmek için söylüyorum. Buradan Ankara’daki bütün siyasi partilere bir araya gelmeli Adıyaman’da tütün ekilmesi konusunda el birliği yapmalıyız. Adıyaman’da tütün konusunda hiç kimse siyaset yapmasın, tüketicinin partisi olarak buraya siyaset yapmak için gelmedim. Çok önemli bir soruna parmak basmak için geldim. Özellikle Cuma günü tütün pazarına geldim. Bütün ekim bütün biçim buradan biz bunu yasakladığımız andan itibaren çocukların rızkını yasaklamış oluruz. İzmir’de sigara fabrikası var, Amerika an büyük sigara fabrikasını İzmir’e kurmuş ama tütün nerde geliyor. Tütün nerden geliyor Virginia’dan geliyor. Bizim tütünümüz şuanda Virginia’dan son derece iyi Amerika an büyük sigara fabrikasını nerde kurmuş İzmir’de kurmuş İzmir’e gidip bakıyorum en büyük sigara fabrikasına tütün nerden geliyor, Virginia’dan geliyor. Virginia’nın da adı da, tadı da bizden değil. Biz mutlaka Adıyaman’da tütünü bütün yurttaşlarımızın kooperatif siz bu konu doğru bir konu değil herkes kendi toprağına dilediği gibi tütününü ekecek biçecek ve satışını yapacak. Mademki, Virginia’dan tütün geliyor bende diyorum ki benim ülkeme neden Virginia’dan tütün gelsin. Virginia köylüsünü mutlu olsun Adıyaman’da bulunan çiftçim mağdur olsun bunu kabul etmemiz mümkün değil doğru bir yaklaşım değildir. Ben gitsem Amerika’ya desem bu topraklara sen şunu ekme Türkiye’den biz bunu ekeceğiz biz doğru bir şey olmaz. Biz nasıl Amerika’nın topraklarına karışmıyorsak Amerika’da Türkiye’nin topraklarına karışamaz, Türkiye’nin topraklarında ne ekilip ne biçileceğinin kararını ancak biz karar veririz, Adıyamanlılar verir. Adıyaman’da tütünün özgürlüğüne karışmayalım. Burada bulunan çalışanlar mutsuz kalmasın Türkiye’de petrol yok diyorlar en büyük petrol işte burada tütün, en büyük petrol tarım o nedenle Amerika Birleşik Devletleri lütfen Adıyaman’daki topraklardan ellini çek ve bizler buralara tütün ekmeye devam edeceğiz ve kooperatif siz her yurttaşımız kendi tarlasına özgür bir şekilde tütünü ekecek ve satışını yapacak "dedi.

Ardından program kapsamında Adıyaman Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Zeki Dişkaya ve yönetimini ziyaret eden Mustafa Sarıgül, basın toplantısı düzenleyerek gazetecilerin sorularını yanıtladı.

“Muhalefet partisine destek verdiyse onu lütfen açıklasın”

Amerika Birleşik Devletleri'nin Başkanı Biden'ın Türkiye'deki muhalefet partilerine destek vermek gerektiği sözlerini ilişkin açıklamada bulunan Sarıgül, “Amerika Birleşik Devletleri'nin Başkanı Biden bir açıklama yaptı. Türkiye'deki muhalefet partilerine destek vermek lazım diye biz tabi Türkiye'deki muhalefet partilerinden bir tanesiyiz. İktidara hazır, iktidara hazırlıklı siyasi partiyiz. Benim binlerce arkadaşımın alın teri, emeği var. Yarın biz iktidar olduğumuz zaman bize Amerika Birleşik Devletleri'mi destekledi? O nedenle Türkiye demokrasi üzerine çamur atmak isteyen, leke sürmek isteyen Amerika Birleşik Devletleri'nin Başkanı bir kez daha açıklıyorum hangi muhalefet partisine destek verdiyse onu lütfen açıklasın ve Türkiye demokrasi üzerindeki o şaibeli konuşmasını kaldırsın. Biz Türkiye Değişim Partisi olarak hiçbir kimseden destek ve yardım alan bir parti değiliz almayız da biz yardımı önce Allah'ımızdan sonrada inşallah yurttaşlarımızın taktirinden alan bir siyasi partiyiz. O nedenle biz bunu söylemeye her yerde devam edeceğiz. Amerika Birleşik Devletleri ülkemizin topraklarından da elini çeksin demokrasisinden de elini çeksin. Adıyaman topraklarına ne ekilip ekilmeyeceğinin kararını Amerika Birleşik Devletleri veremez. Amerika Birleşik Devletleri benim Adıyamanlımın tarlalarına tütün ekilip ekilmeyeceğinin kararını Amerika Birleşik Devletleri veremez. Amerika Birleşik Devletleri Adıyaman topraklarında lütfen ve lütfen elinizi çekiniz. Türkiye Değişim Partisi iktidarında ülkemizin topraklarına ne ekilip ne biçileceğini kararını ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi karar verir. Hiçbir dış ülkenin topraklarına müdahale etmesine asla izin vermeyiz” diye konuştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, 5 Kasım'da Bingöl ziyaretinde partili Lütfü Türkkan'ın, şehit yakınına küfür ettiği iddiasına değinen Sarıgül, “Şehitlerimiz bizim çok kutsaldır, şehitlerimiz bizim için baş tacındır. Atalarımızın, dedelerimizin, ecdadımızın bu toprakları korumak için canını feda eden şehitlerimiz için baş tacıdır son derece talihsiz bir olaydır. Keşke böyle bir olay ülkemiz yaşamamış olsaydı” şeklinde konuştu.

