TBMM Savunma Komisyonu Başkanı Aydın: Hedeflerimize adım, adım ilerliyoruz

AK Parti Adıyaman Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Savunma Komisyonu Başkanı Av. Ahmet Aydın, AK Parti Genel Merkezi Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığı tarafından 'Bu hikayenin kahramanı sensin' teması ile düzenlenen "Teşkilat Akademisi" programları kapsamında Eskişehir ve Bilecik illerinde "AK Parti Demokrasi Yolculuğu ve Lider" başlığında parti teşkilatı ile bir araya geldi.

AK Parti Bilecik İl Başkanlığınca düzenlenen 'Teşkilat Akademisi' programı, milletvekilleri, belediye başkanları, teşkilat mensuplarının katılımıyla başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından açılış konuşmaları ile başlayan programda kürsüye çıkan TBMM Savunma Komisyonu Başkanı Aydın, "Emin adımlarla güçlü bir şekilde çıktığımız bu yolda teşkilat mensubu kardeşlerimizle ve bize gönül verenlerle inançla azimle yola devam ediyoruz. İçtenlikle, samimiyetle ve yarınlara inanarak bizleri yalnız bırakmayan dava arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum."dedi.

Aydın, Eskişehir ve Bilecik programlarının ardından sonra Şeyh Edebali Türbesini ve Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya'yı makamında ziyaret etti.