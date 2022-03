TBMM Milli Savunu Başkanı Aydın: Türkiye şu anda dünyanın çekim alanı haline geldi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adalet Kalkınma Partisi (AK Parti) Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ve komisyonu üyeleri ASELSAN Gölbaşı tesislerini ziyaret ederek yapılan çalışmaları inceledi.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın'ın ziyaretinde Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ile ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün eşlik etti.

Aydın ve komisyon üyeleri, ASELSAN ve yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi alarak yaptığı açıklamada, ASELSAN'ın çalışmalarından gurur duyduklarını ve buna kaynaklık eden çalışmaları yerinde gördüklerini söyleyerek, Türkiye'nin şu anda dünyanın çekim alanı haline geldiğini belirtti.

"Son derece gurur verici ve geleceğe güvenle bakmamızı sağlayan çok önemli bir şey"

Dünyada her ülke ile görüşebilen ve her ülkenin gıptayla baktığı bir ülke pozisyonuna geldiklerini belirten Aydın,"Türkiye bu alanda kendi kendine yeten bir ülke haline gelmiş. Tamamen dışa bağımlı bir haldeyken bu bilgi ve birikimi ihraç edebilecek bir pozisyona gelmiş. Gerçekten zor bir coğrafyada yaşıyoruz ve güçlü olmak zorundayız. Hiçbir yere bağımlı olmadan savunma sanayimizi güçlendirmek zorundayız ki zaten yerlilikte yüzde 20'lerden yüzde 80'lere gelmiş durumdayız. Radar ve elektronik harp sistemlerinde neredeyse yüzde 100'e yakın bir yerlilik, millilik var, ihracat yapar pozisyona gelmişiz. Bu son derece gurur verici ve geleceğe güvenle bakmamızı sağlayan çok önemli bir şey.

Savunma Sanayii Başkanlığımız ve ASELSAN çok çok teşekkür ediyorum. Türkiye gerçekten çok mesafe aldı. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlı, cesur duruşuyla, bu konudaki iradesini ortaya koymasıyla birlikte müthiş bir sıçrama yapıldı. Onun için Türkiye şu anda dünyanın çekim alanı haline geldi. Bugün Antalya'da bir diplomasi örneği ortaya koydu. Dünyada her ülke ile görüşebilen ve her ülkenin gıptayla baktığı bir ülke pozisyonuna geldik. Türkiye'ye son zamanlarda olan ziyaretleri tüm vatandaşlarımız görüyor. Bir çekim ve güç merkezi oldu bu coğrafyada Türkiye. Kendi kendine yetebilen, tam bağımsız bir ülke konumundayız. Bu bizi mutlu ediyor."şeklinde konuştu.