TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Aydın, ASELSAN'ı ziyaret etti

Ziyaret kapsamında Aydın, ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün ile görüşerek, ürünler hakkında bilgi aldı.

Haluk Görgün, Ahmet Aydın ile hatıra fotoğrafı çektirerek uzaktan komutalı silah sistemi NEFER maketini takdim etti.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizin medarı iftiharı güzide kuruluşlarımızdan ASELSAN'dayız. Aselsan Genel Müdürü Haluk Görgün'e ve kurumumuzun tüm çalışanlarına üstün başarılar diliyorum."