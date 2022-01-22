Galeriler Yazarlar
Adıyaman 0
hafif kar yağışlı
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
2,011.16
ALTIN
793.64
DOLAR
13.47
STERLİN
18.27
EURO
15.29

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Tutdere’den dayanışma mesajı

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Av. Abdurrahman Tutdere, Yoğun kar yağışı nedeniyle yaşanan mağduriyetleri kendisine bildirilmesini isteyerek telefon numarasını paylaştı.

22 Ocak 2022 Cumartesi 19:31
2 Okunma
TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Tutdere’den dayanışma mesajı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirme sonrasında Adıyaman ve ilçelerinde yoğun kar yağışının ardından aksamalar meydana gelmişti. 
Yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi noktasında tüm kurumlarla iletişim halinde olduklarını belirterek vatandaşlara telefon numarasını SMS yöntemi ile ileten Tutdere, mesajında şunları söyledi:
"Yoğun kar yağışı ilimiz genelinde hayatı olumsuz etkilemiş, ulaşım başta olmak üzere birçok alanda vatandaşlarımızın mağduriyetine neden olmuştur. Yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi için tüm kurumlarımızla iletişim halindeyiz. Süreci yakından takip ediyoruz. Kar yağışı nedeniyle mağdur olan tüm hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Her zaman 05324516445 nolu telefondan bana ulaşabilirsiniz. Selam ve saygılarımla."

 

Kaynak: PHA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Aydın: Hukuk nezdinde gereği yapılacak ve millet vicdanın da mahkum olacaktır
Başkan Aydın: Hukuk nezdinde gereği yapılacak ve millet vicdanın da mahkum olacaktır
Başkan Dağtekin: Bu zehirli dil hak ettiği karşılığı bulacaktır
Başkan Dağtekin: Bu zehirli dil hak ettiği karşılığı bulacaktır
CHP'li Bozat: Adıyaman'da esnaf perişan
CHP'li Bozat: Adıyaman'da esnaf perişan
CHP'li Tutdere: Ertelemeye ilişkin haberler gerçeği yansıtmamaktadır
CHP'li Tutdere: Ertelemeye ilişkin haberler gerçeği yansıtmamaktadır
Çelikhan'da gaz bitti, CHP'li Tutdere isyan etti
Çelikhan'da gaz bitti, CHP'li Tutdere isyan etti
CHP’li Binzet: Vatandaşı elektrik faturaları çarptı
CHP’li Binzet: Vatandaşı elektrik faturaları çarptı
CHP'li Buluş: Meteoroloji günler öncesinden uyardı, Adıyaman’ın yetkilileri ise film izler gibi bekledi
CHP'li Buluş: Meteoroloji günler öncesinden uyardı, Adıyaman’ın yetkilileri ise film izler gibi bekledi
Başkanlık Divanı Üyesi Tutdere’den Köylüyü Rahatlatacak kanun teklifi
Başkanlık Divanı Üyesi Tutdere’den Köylüyü Rahatlatacak kanun teklifi
Başkan Dağtekin, Yol açma çalışmalarını yerinde inceledi - Videolu Haber
Başkan Dağtekin, Yol açma çalışmalarını yerinde inceledi - Videolu Haber
CHP’li Binzet: Suçlu yine AK Partili Ünal’a 'İşsizim' diyen vatandaş oldu
CHP’li Binzet: Suçlu yine AK Partili Ünal’a 'İşsizim' diyen vatandaş oldu
Binzet: Suçlu Yine Ak Partili Ünal'a "İşsizim" Diyen Vatandaş Oldu!
Binzet: Suçlu Yine Ak Partili Ünal'a "İşsizim" Diyen Vatandaş Oldu!
CHP İl Başkanı Burak Binzet'ten EYT açıklaması - Videolu Haber
CHP İl Başkanı Burak Binzet'ten EYT açıklaması - Videolu Haber
AK Parti'li Dağtekin: Bilgilerimizi doğru kaynaklardan alalım muhalefetin tamamına tavsiyemdir - Videolu Haber
AK Parti'li Dağtekin: Bilgilerimizi doğru kaynaklardan alalım muhalefetin tamamına tavsiyemdir - Videolu Haber
Milletvekili Aydın: Tütünü yasaklayan zihniyet ile CHP zihniyeti aynı zihniyettir
Milletvekili Aydın: Tütünü yasaklayan zihniyet ile CHP zihniyeti aynı zihniyettir
AK Parti'li Ünal: Bu ülkenin tam bağımsızlığını savunmaya devam edeceğiz - Videolu Haber
AK Parti'li Ünal: Bu ülkenin tam bağımsızlığını savunmaya devam edeceğiz - Videolu Haber
AK Parti Grup Başkanvekili Ünal'dan, Başkan Kılınç'a ziyaret
AK Parti Grup Başkanvekili Ünal'dan, Başkan Kılınç'a ziyaret
Ağbaba: Tütün AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı’nın turnusol kağıdıdır - Videolu Haber
Ağbaba: Tütün AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı’nın turnusol kağıdıdır - Videolu Haber
CHP'li Tutdere: İktidar vatandaşın cebindekini elektrik dağıtım şirketlerine aktarmaya başladı - Videolu Haber
CHP'li Tutdere: İktidar vatandaşın cebindekini elektrik dağıtım şirketlerine aktarmaya başladı - Videolu Haber
Milletvekili Tutdere: Adıyaman sizden yeni 'Küçük Sanayi Sitesi' bekliyor - Videolu Haber
Milletvekili Tutdere: Adıyaman sizden yeni 'Küçük Sanayi Sitesi' bekliyor - Videolu Haber
CHP'Lİ BİNZET: GENÇLERE SÖZ BİLİM VE SANATLA İLERLEYECEĞİZ!
CHP'Lİ BİNZET: GENÇLERE SÖZ BİLİM VE SANATLA İLERLEYECEĞİZ!
Boynukara: Demokrasi, hukuk, özgürlük ve adil paylaşım ilkeleri, bugünün varlık ve beka sigortalarıdır
Boynukara: Demokrasi, hukuk, özgürlük ve adil paylaşım ilkeleri, bugünün varlık ve beka sigortalarıdır
AK Parti ilçe başkanları Besni’de toplandı
AK Parti ilçe başkanları Besni’de toplandı
CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Tütün üreticilerinin sorunlarını çözmek benim boynumun borcu
CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Tütün üreticilerinin sorunlarını çözmek benim boynumun borcu
AK Partili Dağtekin: Kadınlarımızın her alanda var olmasını önemseyen bir partiyiz
AK Partili Dağtekin: Kadınlarımızın her alanda var olmasını önemseyen bir partiyiz
TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Aydın, ASELSAN'ı ziyaret etti
TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Aydın, ASELSAN'ı ziyaret etti
Milletvekili Tutdere: Gazetecilik en karanlık dönemini yaşıyor
Milletvekili Tutdere: Gazetecilik en karanlık dönemini yaşıyor
Başkan Aydın'dan '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' mesajı
Başkan Aydın'dan '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' mesajı
Başkan Dağtekin: 10 Ocak, fedakârlık ve azmin, yanı sıra hak ve haklılık mücadelesinin bir sonucudur
Başkan Dağtekin: 10 Ocak, fedakârlık ve azmin, yanı sıra hak ve haklılık mücadelesinin bir sonucudur
AK Partili kadınların saha çalışması devam ediyor
AK Partili kadınların saha çalışması devam ediyor
CHP’Lİ BİNZET: “HALK İÇİN ÇALIŞAN GAZETECİLERİN GÜNÜ KUTLU OLSUN”
CHP’Lİ BİNZET: “HALK İÇİN ÇALIŞAN GAZETECİLERİN GÜNÜ KUTLU OLSUN”

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim