TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Tutdere’den dayanışma mesajı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirme sonrasında Adıyaman ve ilçelerinde yoğun kar yağışının ardından aksamalar meydana gelmişti.

Yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi noktasında tüm kurumlarla iletişim halinde olduklarını belirterek vatandaşlara telefon numarasını SMS yöntemi ile ileten Tutdere, mesajında şunları söyledi:

"Yoğun kar yağışı ilimiz genelinde hayatı olumsuz etkilemiş, ulaşım başta olmak üzere birçok alanda vatandaşlarımızın mağduriyetine neden olmuştur. Yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi için tüm kurumlarımızla iletişim halindeyiz. Süreci yakından takip ediyoruz. Kar yağışı nedeniyle mağdur olan tüm hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Her zaman 05324516445 nolu telefondan bana ulaşabilirsiniz. Selam ve saygılarımla."