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TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Tutdere: Yatırım müjdesi verenler ödenek ayırmayı unutmuşlar

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Av. Abdurrahman Tutdere, Adıyaman Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi binası yapım işinin 2022 Yılı Yatırım Programına alınmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

24 Ocak 2022 Pazartesi 13:28
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TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Tutdere: Yatırım müjdesi verenler ödenek ayırmayı unutmuşlar

Milletvekili Tutdere, Adıyaman Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi binası inşaatı için yatırım programında ayrılan bütçe hakkında eleştirilerde bulundu. Tutdere, ayrılan bütçeyle fakülte binasının planlanan yıllar içerisinde inşa edilmesinin imkânsız olduğunu vurguladı.

“Kuruluşunun üzerinden 7 yıl geçti fakülte binası hala inşa edilmedi”

Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi’nin kurulmasının üzerinden 7 yıl geçmesine rağmen ziraat öğrencilerinin eğitim faaliyetlerini Kahta Meslek Yüksekokulu’nda sürdürdüklerini ifade eden Milletvekili Tutdere, “Adıyaman Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi Bakanlar Kurulu Kararıyla 2015 yılında kurulmuş, 2017-2018 eğitim öğretim yılında da öğrenci kabulüne başlamıştır. Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi kuruluşunun üzerinden 7 sene, eğitim öğretim faaliyetlerine başlamasının üzerinden ise 5 yıl geçmesine rağmen eğitim faaliyetlerine hâlâ Kahta Meslek Yüksekokulu’nda sürdürmektedir.” dedi.

“Besni’de fakülte binası var öğrencisi yok, Kahta’da fakülte var binası yok”

Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi binası yapım işinin 2022 Yılı Yatırım Programına alınmasına karşın bina inşası için gerekli ödeneğin ayrılmadığının altını çizen Tutdere, “Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi binasının yapım işi 2022 Yılı Yatırım Programı’nda yer alıyor fakat ayrılan bütçe sadece 2 bin lira. İktidar ne GAP’ı bitirdi ne de topraklarımızı yeniden ayağa kaldırmak için okuyan evlatlarımıza okul binası inşa edebildi. Besni’de Mimarlık Fakültemiz var fakat öğretim üyesi olmadığı için öğrenci alımı yapamıyor, Kahta’da Ziraat öğrencilerimiz var fakat Ziraat Fakültesi binamız yok. Plansızlığın vücut bulmuş halini maalesef Adıyaman’da görmekteyiz.” ifadelerini kullandı.

“Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi binası için 2 bin lira bütçe ayrıldı”

Milletvekili Tutdere, Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi binasının yapımı için sadece 2 bin liralık bütçe ayrıldığını ifade ederek, “2022-2024 yılları arasında 27 milyon 500 bin liraya inşa edilmesi planlanan fakülte binası yapımı için 2022 Yılı Yatırım Programında sadece 2 bin liralık bütçe ayrılmış. Yatırım programına girmesi binanın yapılacağı anlamına gelmediği gibi, bu bütçeyle Adıyamanımızın uzun yıllar Ziraat Fakültesi binasına kavuşamayacağı da ilan edilmiştir. Önemli olan Yatırım Programına girmesi değil gerçekçi bir bütçe verilerek bu binanın bitirilmesidir. Adıyamanlı hemşehrilerimiz göstermelik müjdelerle daha fazla kandırılmamalıdır.” dedi.

“Müjde paylaşmak yerine vaat ettiğiniz projeleri hayata geçirin”

AK Parti iktidarına seslenerek, ‘vaat ettiğiniz projeleri artık hayata geçirin.’ çağrısında bulunan Milletvekili Tutdere, “AK Parti iktidarını artık müjde paylaşmak yerine vaat ettikleri projeleri hayata geçirmeye davet ediyorum. Adıyamanlı hemşehrilerimiz müjde duymaktan sıkıldı, vaat edilen projeleri artık hayata geçmiş olarak görmek istiyorlar. İktidara ve yetkililere inşa edilen Mimarlık Fakültemize öğretim üyesi atanmasının yapılmasını, gerçekçi ve gerekli bir bütçenin ayrılarak ziraat öğrencilerimizi fakülte binasıyla kavuşturmaya talep ediyorum.” şeklinde konuştu.

Kaynak: PHA
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