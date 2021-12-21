TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Tutdere: Tütüne hapis konusunda AK Parti ve MHP yine şaşırtmadı - Videolu Haber

"Bu hapis cezasının önce ertelenmesi sonra da tarihin çöplüğüne atılması gerekiyor"

Gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam eden komisyon görüşmelerinde 6 ay öncesini hatırlatan TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Tutdere, "6 ay önce, yani 1 Temmuz 2021’de bu hapis cezası yürürlüğe girecekti. Öncesinde Cumhuriyet Halk Partisi olarak milletvekillerimiz de ben de defalarca iktidarı uyardık: Bakın yasa yürürlüğe girerse Adıyaman başta olmak üzere Türkiye’nin her tarafında mağduriyetler olacak dedik. Biz uyardık ama iktidar sessiz kaldı, yasa yürürlüğe girdi. Türkiye’nin her tarafında vatandaşlar sokağa çıktı, yollar kapatıldı. Gözaltılar ve tutuklamalar oldu. Aynı tablonun bir daha yaşanmaması için biz iktidarı da ortağını da uyarıyoruz. Muhtemelen bundan sonra komisyonlara yeni kanunlar gelmeyecek ve meclis tatile girecek. Daha fazla mağduriyet yaşanmaması için bu önergemize destek olunmasını ve tütün üreticilerinin, tütüncü esnafının mağduriyetinin giderilmesini istiyoruz. Sabahtan beri görüştüğümüz yasada farklı kesimlerin ekonomik sorunlarına çare olmak için kanun çıkardık. Çiftçinin de sorununun çözümü burada. Bu konuda destek olunması gerekiyor ve bu hapis cezasının önce ertelenmesi sonra da tarihin çöplüğüne atılması gerekiyor." dedi.

"AK Parti, tütün üreticisine 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası getirdi"

Tütüne hapis cezası öngören yasaya sadece altı aylık erteleme getirmenin tütün üreticisinin yarasına merhem olmayacağını altı ay önceki Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısında ifade ettiklerini dile getiren Milletvekili Tutdere, "AKP iktidarı tütün üreticisine 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasını getiren yasayı çıkardı. Bu yasa defalarca ertelendi. En son altı ay önce aynı salonda, yine sizlerle birlikte bu konuyu istişare edip, tartışmıştık ve bu altı aylık sürenin yetmeyeceğini ifade etmiştik. Bu sürenin çiftçilerimize nefes aldıracak şekilde uzatılması veya ekonomik kriz ortadan kalkıncaya dek bir geçiş süreci verilmesi için komisyona teklif de vermiştik. Ancak her zamanki gibi AK Parti ve MHP’nin oylarıyla bu teklifimiz reddedilmişti." dedi.

"Geçimini tütüncülükle sağlayan yurttaşlarımız açlıkla ve hapis tehdidiyle karşı karşıya kalacak"

Yasanın yürürlüğe girmesiyle tütüncülerin açlığın yanında bir de hapis cezasıyla karşı karşıya kalacaklarını ifade eden Tutdere, “Plan ve Bütçe Komisyonu’nda milletvekili arkadaşlarımızla birlikte 1 Ocak 2022’de yürürlüğe girecek olan bu hapis cezasının 1 Temmuz 2023 yılına kadar ertelenmesi için bir teklif verdik. Bu teklifin desteklenmesi gerekiyor. Önümüzdeki hafta meclis kapanacak ve 1 Ocak’ta bu yasa yürürlüğe girecek. Adıyaman ve Malatya illerimiz başta olmak üzere Türkiye’nin birçok ilinde geçimini tütüncülükle sağlayan yurttaşlarımız açlıkla karşı karşıya kalacaklar. Açlık yetmeyecek bir de hapis tehdidiyle karşı karşıya kalacaklar. Sorun gerçekten bütün çıplaklığı ile ortada duruyor. Bu altı aylık süreç içerisinde olumlu hiçbir gelişme olmadı. Üreticiler örgütlenemediler ve şu anda sorun olduğu gibi yerinde duruyor.” ifadelerini kullandı.

"1 Ocak’tan sonra yüzbinlerce vatandaşımız mağdur olacak"

Tütün üreticilerinin yaşanan ekonomik krizden etkilenmemeleri için yasanın yeniden ertelenmesi için önerge verdiklerini ve özellikle MHP Milletvekillerinden destek beklediklerini belirten CHP’li Tutdere, "Özellikle MHP’li komisyon üyelerine seslenmek istiyorum. Geçtiğimiz haftalarda MHP Malatya Milletvekili de bu kanunun 31 Aralık 2023’e kadar ertelenmesini talep etmişti. Tütün üreticilerinin ekonomik krizden etkilenmemesi için, rahat bir şekilde çocuklarına ve evlerine ekmek götürmelerini için arkadaşlarımızla birlikte bir teklif sunduk. Komisyon’daki bütün milletvekillerinden talebimiz bu teklife destek olmaları ve bu sürenin yeniden uzatılması yönünde destek vermeleridir. Aksi takdirde 1 Ocak’tan sonra bu işin üretimini yapanlar, esnaflar, tüketiciler yüzbinlerce insan mağdur olacaktır."dedi.

"Yol yakınken bu işe bir çare üretelim"

1 Ocak’ta yürürlüğe girecek olan kanunla tütün üreticilerinin büyük bir mağduriyet yaşayacağına dikkat çeken Milletvekili Tutdere,"Bir Adıyaman Milletvekili olarak, parlamentonun bir üyesi olarak halkımızın 1 Ocak'ta karşılaşacağı bu soruna dikkat çekiyorum ve hepinizi uyarıyorum. Yol yakınken bu işe bir çare üretelim. Çünkü bu insanlarımızın tütüncülükten kazandıkları ekmek parası dışında başka hiçbir gelirleri yok. Eğer bu yasak 1 Ocak’ta yürürlüğe girerse yüzbinlerce insanımız açlıkla karşı karşıya kalacak. Tütün üreticilerinde büyük bir deprem ve büyük bir mağduriyet yaşanacak. Özellikle bugün komisyonda büyük bir uzlaşma var. Ücretler konusunda yapılan bu uzlaşının tütün üreticileri için de sağlanmasını talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Yürürlük tarihinin ertelenmesini ve bu süre içerisinde hapis cezasının tamamen kaldırılmasını bekliyoruz"

Milletvekili Tutdere, "Yüzbinlerce vatandaşımız gerçekten tedirgin ve bu konu hakkında telefonlarımız susmuyor. Biz altı ay önce bu sıralarda Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ile birlikte altı aylık ertelemenin yetmeyeceğini, insanların mağdur olacağını ve hapis cezalarıyla karşı karşıya kalacaklarını ifade etmiştik. Altı ayın sonuna geldik ortada çözülen hiçbir şey yok, tehdit aynen devam ediyor. Bu tehdidin bertaraf edilmesi için sunmuş olduğumuz önergeye destek olunmasını, bu sürenin en azından 1 Temmuz 2023’e kadar uzatılmasını ve bu süreç içerisinde de parlamentonun hapis cezasını tamamen ortadan kaldıracak çalışmaları yapmasını bekliyoruz. Yerli diyoruz, milli diyoruz. Parlamentonun bu toprakların ürününe, bu topraklarda yetişen yerli ve milli ürüne 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası öngören bu yasayı ortadan kaldıracak çalışmalar yapması gerekiyor. Bütün halkımızın beklentisi ve talebi de bu yöndedir ve hepinizden destek bekliyoruz." şeklinde konuştu.

"Tütüne hapis cezası getiren yasanın ertelenmesi AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi"

Öte yandan, CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere ve bazı CHP milletvekillerinin imzasıyla, tütüne 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası öngören yasanın yürürlüğe girmesinin 1 Temmuz 2023’e kadar ertelenmesi için verdiği önerge AK Parti ve MHP Milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

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