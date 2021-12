TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Tutdere: Türkiye’yi bu karanlıktan hep beraber kurtaracağız

Gölbaşı İlçe Danışma Kurulu toplantısına TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, CHP İl Başkanı Burak Binzet, Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, Şambayat Belediye Başkanı Necdet Arıcı, CHP Gölbaşı İlçe Başkanı Emine Köseler ve partililer katıldı.

İktidarın hızla kan kaybettiğine vurgu yapan Milletvekili Tutdere, CHP olarak milletin dertlerine derman olmak için iktidara yürüdüklerini ifade ederek, 2022 yılının CHP’nin yılı olacağını söyledi.

AK Parti, CHP’ye İftira Atmaktan Başka Politika Üretemiyor

AK Parti iktidarının hızla kan kaybettiğini ve yönetme becerisini yitirdiğini ifade eden TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Tutdere, AK Parti’nin her sıkıştığında CHP’ye iftira atmaktan başka politika üretmediğini vurgulayarak, “İçeride ve dışarıda yönetme kabiliyetini kaybetmiş bir AK Parti iktidarıyla karşı karşıyayız. Hem parlamentoda hem de yürütme olarak Cumhurbaşkanı artık Türkiye’nin sorunlarına çare olmaktan uzaklaşmış durumda. Ekonomiye baktığımızda özellikle son birkaç haftadır döviz başta olmak üzere enflasyon ve fiyatlardaki yükselişler Türkiye’nin her tarafında yurttaşlarımızda ciddi bir kaygıya sebebiyet verdi.” dedi.

“İftira siyasetiyle Türkiye’nin gerçek gündemini değiştiremeyecekler”

AK Parti’nin iftira ve saldırı siyasetiyle kendi seçmenini konsolide etmeye çalıştığının altını çizen Milletvekili Tutdere, “İktidarın Suç İşleri Bakanı her sıkıştığında çareyi partimize, genel başkanımıza, belediye başkanlarımıza iftiralar atarak, saldırılar yaparak kendi seçmenini konsolide etmeye çalışıyor. En son bütçe görüşmelerinde milletvekillerimizin köşeye sıkıştırması üzerine yine sağa sola çamur attı. Şu an İstanbul’un ve Türkiye’nin gururu Ekrem İmamoğlu’na dönük yine bir operasyona geçmişler. Siz önce Ekrem İmamoğlu’nunsize göndermiş olduğu o hırsızlık soruşturma dosyalarına birel atın, bir bakın. Eğer siz terörist arıyorsanız, yasa dışı işler, hırsızlık ve yolsuzluk isteyenleri gerçekten takip edip yargıya teslim etmek istiyorsanız önce etrafınızda bakacaksınız. Daha dün FETÖ ile omuz omuza olanlar, her türlü hırsızlığıyapanlar sizin kadrolarınızda yer alırken, Cumhuriyet Halk Partisi’nin temiz kadrolarına ve belediye başkanlarına iftiralar atarak Türkiye’nin gerçek gündemini değiştiremeyeceksiniz. Biz Türkiye’nin her tarafında sizin bu yolsuzluklarınızı,yapmış olduğunuz usulsüzlükleri anlatmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

CHP ile Uğraşacağınıza Enflasyonu Düşürün, Tarlasına Gübre Atamayan Çiftçilerin Sorunlarını Çözün

Cumhuriyet Halk Partisi’nin bütün kadrolarının hukuka ve demokrasiye inanmış insanlardan oluştuğunu ifade ederek İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya tepki gösteren Milletvekili Tutdere, “Bir kez daha söylüyoruz, Süleyman Soylu elini Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerinden çek. Senin görevin Türkiye’de suçla mücadele. Görevini yapacaksın git Mersin limanına, konteynır numaraları belli uyuşturucu sevkiyatına müdahale et. İşini yapacaksan mafyadan aylık 10 bin dolar rüşvet alan siyasetçiyi bir an önce gidip savcılara anlat ve onlardan hesap sorulsun. Elinizi Cumhuriyet Halk Partisi’nden, İmamoğlu’ndan çekin. Buradan size ekmek çıkmaz. Cumhuriyet Halk Partisi’nin bütün kadroları hukuka ve demokrasiye inanmış, kendini milletine adamış insanlardır. Siz milletten yetkiyi almışsınız, çıkın şu enflasyonu düşürün, fiyatları düşürün, zamları durdurun. Tarlasına gübre atamayan çiftçilerin sorunlarını çözün, kredi borcunu ödeyemeyen, yurt bulamayan gençlerimizin barınma sorununu çözün. Bırakın biz milletimizin dertlerine derman olmaya devam edelim.” dedi.

“CHP’nin yarattığı umut dalga dalga Türkiye’ye yayılıyor”

CHP’nin yarattığı umudun dalga dalga Türkiye’ye yayıldığını ifade eden Milletvekili Tutdere, “Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun liderliğinde Türkiye'de tarih yazmaya devam ediyor. Gündemi belirleyerek iktidarı köşeye sıkıştıran partimiz, Genel Başkanımız,milletvekillerimiz, parti örgütlerimiz, belediye başkanlarımız bu zor süreçte olağanüstü bir gayret göstererek halkımıza umut olmaya başladılar. Bu umut da dalga dalga Türkiye yayılıyor.” ifadelerini kullandı.

“Halkın gönlü, milletin duası bizimle”

CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun en yakın zamanda Adıyaman’a ziyaret gerçekleştireceğinin müjdesini paylaşarak CHP’nin Adıyaman’daki oy oranının hızla yükseldiğini ifade eden Milletvekili Tutdere, “En yakın zamanda Genel Başkanımızın Adıyaman'a bir ziyareti olacak. Adıyaman'da işler iyiye gidiyor. Yapılan anket sonuçlarına göre Cumhuriyet Halk Partisi’nin Adıyaman’daki oyları şu anda hızla yükseliyor.Cumhuriyetin ikinci yüzyılında Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandırmak gibi bir sorumluluğumuz var. Bu sorumluluğumuzu mutlaka yerine getireceğiz. Biz şunu çok iyi biliyoruz ki halkın gönlü, milletin duası bizimle. Milletin desteği ve duası bizimle olduktan sonra hiçbir baskıdan korkmayacağız. Sorunların üzerine gideceğiz ve halkımızı bu zorba iktidardan mutlaka kurtaracağız.” dedi.

“Türkiye’yi bu karanlıktan hep beraber kurtaracağız”

2022 yılının Cumhuriyet Halk Partisi’nin yılı olacağını ifade eden Milletvekili Tutdere, “’Zafer hazırlanmaktır.’ diyorlar,bizde hazırlanıyoruz. Adıyaman'da da hazırız, Türkiye de hazırız. 2022 yılı Cumhuriyet Halk Partisi’nin yılı olacak, zaferimizin yılı olacak. Milletimiz bize yetkiyi verdiğinde Türkiye’yi bu karanlıktan hep beraber kurtaracağız. Türkiye önce demokrasi ile sonra da adaletle mutlaka buluşacak. Bundan eminiz, bunda hepimiz hemfikiriz ve mutlaka başaracağız.” şeklinde konuştu.