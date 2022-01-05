TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Tutdere: Maskeyi dağıtamadınız, bari fakir fukaranın kömürünü dağıtın - Videolu Haber

Cumhurbaşkanı Kararı’yla, muhtaç ailelere ısınma amaçlı kömür yardımı yapılmasının karara bağlandığını aktaran Milletvekili Tutdere, alınan bu karara rağmen yardıma muhtaç ailelerin hala kömür yardımı alamadığını ifade ederek Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez’i görevini yapması çağrısında bulundu.

"81 ilimizde milyonlarca yoksul aile hakları olan kömürü alamadı"

Milletvekili Tutdere TBMM’de yaptığı konuşmasında, Cumhurbaşkanı Kararı’yla muhtaç ailelere ısınma amaçlı kömür yardımı yapılması gerektiğini fakat alınan kararın yürürlükte olmasına rağmen kararın yerine getirilmediğini ifade etti.

Adıyaman başta olmak üzere 81 ilde milyonlarca yoksul ailenin kömür yardımı alamadığını bundan dolayı da bu ailelerin kış günlerinde soğukta bırakıldığını vurgulayan Başkanlık Divanı Üyesi Tutdere, “Ocak 2021 tarihli 3424 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'yla muhtaç ailelere ısınma amaçlı kömür yardımı yapılması karara bağlanmıştır. Karar yürürlükte ancak kararı yerine getiren yok. Adıyaman başta olmak üzere, 81 ilimizde milyonlarca yoksul ve muhtaç aile hakları olan kömürleri alamadılar.” ifadelerini kullandı.

"Kış bitti, kömür yok, vatandaş üşüyor"

Soğuk geçen kış ayına rağmen Adıyaman’da birçok mahalleye dağıtımı yapılması gereken kömürlerin hala dağıtılmadığının altını çizen Milletvekili Tutdere, “Hak sahibi vatandaşlarımızın hakları verilmedi. Adıyaman'da yaz ve sonbahar aylarında teslim edilmesi gereken kömürler şehir merkezindeki birçok mahalleye dağıtılmadı. Kar var, yağmur var, soğuk var ancak ortada kömür yok; kış bitti, kömür yok, vatandaş üşüyor, çocuklar üşüyor.” dedi.

Milletvekili Tutdere’den Enerji Bakanı Dönmez’e: Görevinizi yapın, vatandaşımızı mağdur etmeyin

TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmasında ‘Maskeyi dağıtamadınız, bari fakir fukaranın kömürünü dağıtın’ ifadelerini kullanarak iktidarı eleştiren Milletvekili Tutdere, görevini yapması için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’e çağrıda bulundu.

Bakan Dönmez’e çağrıda bulunan Milletvekili Tutdere,"TBMM Genel Kurulu’ndan kararı veren Cumhurbaşkanına, kararın gereğini yapmakla görevli olup ancak görevini yapmayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına ve ilgili tüm kurumlara çağrıda bulunuyorum: Görevinizi yapın, vatandaşımızı mağdur etmeyin."şeklinde konuştu.

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