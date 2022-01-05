Galeriler Yazarlar
Adıyaman 9
açık
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
1,974.06
ALTIN
787.24
DOLAR
13.47
STERLİN
18.25
EURO
15.24

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Tutdere: Maskeyi dağıtamadınız, bari fakir fukaranın kömürünü dağıtın - Videolu Haber

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Av. Abdurrahman Tutdere, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmasında soğuk geçen kış ayına rağmen Adıyaman’da yardıma muhtaç ailelere kömür dağıtımının hala yapılmadığını ifade ederek vatandaşların yaşadığı mağduriyetleri dile getirdi.

05 Ocak 2022 Çarşamba 12:09
39 Okunma
TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Tutdere: Maskeyi dağıtamadınız, bari fakir fukaranın kömürünü dağıtın - Videolu Haber

Cumhurbaşkanı Kararı’yla, muhtaç ailelere ısınma amaçlı kömür yardımı yapılmasının karara bağlandığını aktaran Milletvekili Tutdere, alınan bu karara rağmen yardıma muhtaç ailelerin hala kömür yardımı alamadığını ifade ederek Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez’i görevini yapması çağrısında bulundu.

"81 ilimizde milyonlarca yoksul aile hakları olan kömürü alamadı"

Milletvekili Tutdere TBMM’de yaptığı konuşmasında, Cumhurbaşkanı Kararı’yla muhtaç ailelere ısınma amaçlı kömür yardımı yapılması gerektiğini fakat alınan kararın yürürlükte olmasına rağmen kararın yerine getirilmediğini ifade etti.

Adıyaman başta olmak üzere 81 ilde milyonlarca yoksul ailenin kömür yardımı alamadığını bundan dolayı da bu ailelerin kış günlerinde soğukta bırakıldığını vurgulayan Başkanlık Divanı Üyesi Tutdere, “Ocak 2021 tarihli 3424 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'yla muhtaç ailelere ısınma amaçlı kömür yardımı yapılması karara bağlanmıştır. Karar yürürlükte ancak kararı yerine getiren yok. Adıyaman başta olmak üzere, 81 ilimizde milyonlarca yoksul ve muhtaç aile hakları olan kömürleri alamadılar.” ifadelerini kullandı.

"Kış bitti, kömür yok, vatandaş üşüyor"

Soğuk geçen kış ayına rağmen Adıyaman’da birçok mahalleye dağıtımı yapılması gereken kömürlerin hala dağıtılmadığının altını çizen Milletvekili Tutdere, “Hak sahibi vatandaşlarımızın hakları verilmedi. Adıyaman'da yaz ve sonbahar aylarında teslim edilmesi gereken kömürler şehir merkezindeki birçok mahalleye dağıtılmadı. Kar var, yağmur var, soğuk var ancak ortada kömür yok; kış bitti, kömür yok, vatandaş üşüyor, çocuklar üşüyor.” dedi.

Milletvekili Tutdere’den Enerji Bakanı Dönmez’e: Görevinizi yapın, vatandaşımızı mağdur etmeyin

TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmasında ‘Maskeyi dağıtamadınız, bari fakir fukaranın kömürünü dağıtın’ ifadelerini kullanarak iktidarı eleştiren Milletvekili Tutdere, görevini yapması için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’e çağrıda bulundu.

Bakan Dönmez’e çağrıda bulunan Milletvekili Tutdere,"TBMM Genel Kurulu’ndan kararı veren Cumhurbaşkanına, kararın gereğini yapmakla görevli olup ancak görevini yapmayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına ve ilgili tüm kurumlara çağrıda bulunuyorum: Görevinizi yapın, vatandaşımızı mağdur etmeyin."şeklinde konuştu.

Kaynak: PHA
Haberin Videosu :
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CHP’li Buluş: Önümüzdeki yıl buğday ürünlerinin fiyatları daha çok artacaktır
CHP’li Buluş: Önümüzdeki yıl buğday ürünlerinin fiyatları daha çok artacaktır
Adıyaman heyeti TOKİ Başkanı Bulut'la görüştü
Adıyaman heyeti TOKİ Başkanı Bulut'la görüştü
Başkan Emre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü
Başkan Emre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü
Başkan Binzet "“TÜİK”i Yerden Yere Vurdu
Başkan Binzet "“TÜİK”i Yerden Yere Vurdu
CHP'li Tutdere: Zulüm yasası yeni yılın ilk gününde yürürlüğe girdi
CHP'li Tutdere: Zulüm yasası yeni yılın ilk gününde yürürlüğe girdi
AK Parti Milletvekili Taş’tan, Başkan Kılınç’a ziyaret
AK Parti Milletvekili Taş’tan, Başkan Kılınç’a ziyaret
Ulubey: Türkiye her şeyiyle dışa bağımlı hale getirilirdi
Ulubey: Türkiye her şeyiyle dışa bağımlı hale getirilirdi
CHP’li Tutdere: Elinizi milletin cebinden çekin
CHP’li Tutdere: Elinizi milletin cebinden çekin
CHP Gölbaşı İlçe Danışma Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi
CHP Gölbaşı İlçe Danışma Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi
CHP'li Buluş'tan yeni yıl mesajı
CHP'li Buluş'tan yeni yıl mesajı
Başkan Emre: Bizim önemli projelerimizin bitimi inşallah 2022 yılı olacak - Videolu Haber
Başkan Emre: Bizim önemli projelerimizin bitimi inşallah 2022 yılı olacak - Videolu Haber
CHP'li Binzet'ten yeni yıl mesajı
CHP'li Binzet'ten yeni yıl mesajı
CHP’li Tutdere: Yeşerttiğimiz umutları yeni yılda daha da kuvvetlendireceğiz
CHP’li Tutdere: Yeşerttiğimiz umutları yeni yılda daha da kuvvetlendireceğiz
Başkan Turanlı’dan yeni yıl mesajı
Başkan Turanlı’dan yeni yıl mesajı
TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Tutdere: Türkiye’yi bu karanlıktan hep beraber kurtaracağız
TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Tutdere: Türkiye’yi bu karanlıktan hep beraber kurtaracağız
Başkan Aydın, Adıyaman ve ilçelerdeki yatırımları inceledi
Başkan Aydın, Adıyaman ve ilçelerdeki yatırımları inceledi
CHP'li Buluş: 2021 yılı biterken Türkiye’nin can yakan ekonomik sorunları derinleşti
CHP'li Buluş: 2021 yılı biterken Türkiye’nin can yakan ekonomik sorunları derinleşti
CHP heyetinden, Başkan Kılınç’a ziyaret
CHP heyetinden, Başkan Kılınç’a ziyaret
İş İnsanı Karahan: Her yeni yıl yeni umut ve yeni bir başlangıçtır
İş İnsanı Karahan: Her yeni yıl yeni umut ve yeni bir başlangıçtır
Milletvekili Tutdere: Halk yetki verdiğinde ülkemizi güzel günlere taşıyacağız
Milletvekili Tutdere: Halk yetki verdiğinde ülkemizi güzel günlere taşıyacağız
Başkan Kılınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan takdir aldı
Başkan Kılınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan takdir aldı
'2021'in En Başarılı Milletvekilleri' açıklandı; Aydın o listede
'2021'in En Başarılı Milletvekilleri' açıklandı; Aydın o listede
AK Parti MKYK Üyesi Külünk'ten, Başkan Kılınç'a ziyaret
AK Parti MKYK Üyesi Külünk'ten, Başkan Kılınç'a ziyaret
CHP’li Bozat: Tütün üreticilerinin gergin bekleyişi sürüyor
CHP’li Bozat: Tütün üreticilerinin gergin bekleyişi sürüyor
AK Parti'den 'Yatırım, İstihdam, Üretim, İhracat, Büyüme' broşürü - Videolu Haber
AK Parti'den 'Yatırım, İstihdam, Üretim, İhracat, Büyüme' broşürü - Videolu Haber
CHP’li Bozat, Merkez Bankasının 'Mevduat' uygulamasını değerlendirdi
CHP’li Bozat, Merkez Bankasının 'Mevduat' uygulamasını değerlendirdi
Genel Başkan Erbakan: Milli Görüş ruhunu tekrardan iktidara getireceğiz - Videolu Haber
Genel Başkan Erbakan: Milli Görüş ruhunu tekrardan iktidara getireceğiz - Videolu Haber
CHP'li Binzet, tarımda artan girdi maliyetlerine dikkat çekti
CHP'li Binzet, tarımda artan girdi maliyetlerine dikkat çekti
Boynukara, Siyasal iklimi zehirleyen dinamikleri ele aldı
Boynukara, Siyasal iklimi zehirleyen dinamikleri ele aldı
Başkan Aydın: Adıyaman için bakanlıkların kapılarını aşındırıyoruz
Başkan Aydın: Adıyaman için bakanlıkların kapılarını aşındırıyoruz

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim