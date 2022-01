TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Tutdere gündemi değerlendirdi - Videolu Haber

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi Üyesi Hakan Uyanık ve CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Buluş ile Milletvekili Tutdere, başta tütüne hapis cezası getiren düzenleme olmak üzere birçok konu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"AK Parti, algı operasyonları ve günlük politikalarla memleketi idare etmeye çalışıyor"

Yurttaşlarımız yeni yıl sabahına açıklanan zamlar ile uyandığını, doğalgaz ve elektrik başta olmak üzere birçok kaleme gelen zamların vatandaşları büyük bir hayal kırıklığına uğrattığının altını çizen Milletvekili Tutdere, "AK Parti’nin, ‘Doları düşüreceğiz, piyasaları rahatlatacağız’ söylemlerine rağmen, yılbaşı gecesi yurttaşlarımız zam yağmuruma tutuldu. Bu zamlar milletimizi mağdur etmeye devam ediyor. Özellikle elektriğe gelen zam 2022 yılında Adıyaman’da çiftçiler için büyük bir mağduriyet yaratacak.Adıyaman’da ve bölgemizde çok sayıda çiftçimiz özellikle tarımsal sulamada elektrik kullanıyor. Elektriğe gelen zamlar önümüzdeki süreçte vatandaşlarımızın,üreticilerin mağduriyetine yol açacağı gibi kesinlikle üretimde de ciddi bir rekolte düşüşüne sebebiyet verecek. Zaten tarımda ciddi bir girdi maliyeti var. Mazot ve gübre fiyatları çiftçinin belini bükmüş durumda, buna ekstra elektriğe gelen zamlar Adıyaman’da ciddi bir mağduriyet yaratacaktır.İktidar partisi içerde ve dışarıda maalesef Türkiye’yi yönetemiyor. Algı operasyonları ve günlük politikalarla memleketin idaresini yürütmeye çalışıyorlar fakat geldiğimiz noktada Türkiye yönetilemiyor. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun dediği gibi ülkemiz savruluyor. Ülkemiz ciddi bir savrulma ile karşı karşıya. Ekonomik krize ilişkin hem genel başkanımız hem de milletvekillerimiz ve yerelde örgütlerimiz her gün, ‘Bu ekonomik krizi, zamları durdurun’ diye AK Parti’ye çağrılar yapıyoruz. Çıkıp dediler ki faiz ve enflasyon düşecek, enflasyon düşmeyince kendi yanlış politikalarını bir kenara koyarak stokçuluk yapıyorlar dediler. Gelinen noktada esnaflarımıza ve vatandaşlarımıza sorduğumuzda ne faizin düştüğünü görüyoruz ne de fiyatların düştüğünü görüyoruz. Dolayısıyla iktidarın bu ekonomi politikasının çöktüğünü görüyoruz." şeklinde konuştu.

"Döviz yükseldikçe yandaş kazanıyor, vatandaş kaybediyor"

Ekonomik kriz derinleşirken saraydakilerin keyiflerine keyif kattıklarını, israftan ve savurganlıktan yana geri adım atmadıklarını vurgulayan Tutdere,"Yandaşlarına dövizle verdikleri ihalelerden geriye doğru bir adım atmıyorlar. Onlar döviz yükseldikçe kazanıyor vatandaşlarımız ise kaybediyor. Özellikle son süreçte, kamuoyuna bütün dertlerin dermanı olarak sunmuş oldukları kur garantili mevduat politikası ise tamamen bir fiyaskodur. Burada zenginlerin parasının faizini fakirler ödeyecek, fakir çalışacak zengin kazanacak. AK Parti,nin yeni ekonomik modeli maalesef budur. Fakirin ve garibanın sırtına, üreten çiftçinin sırtına yeni vergiler ve zamlar gelecek. Fakir çalışacak, zengin kazanacak AK Parti'nin yeni modeli budur. AK Parti'nin yeni ekonomi modeli zaten daha önce denenmiş ve başarısız olmuş bir modeldir. Bu modelin ülkemizi bir yere getirme şansı yoktur." ifadelerini kullandı.

"AK Parti sarayında oturuyor, CHP Türkiye’yi karış karış geziyor"

Ekonomi politikaları hakkında da değerlendirmelerde bulunan Milletvekili Tutdere, "AK Parti ülkeyi bu kadar sıkıntıya sokarken, bu kadar vurdumduymaz davranırken Cumhuriyet Halk Partisi olarak peki biz ne yapıyoruz. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde Türkiye'yi adım adım geziyoruz. Milletvekillerimiz geziyor, örgütlerimiz çalışıyor. Bu zor zamanda Cumhuriyet Halk partisi biz halkımızın yanındayız. Halkımızın sorunlarını çözme noktasında üzerimize ne düşüyorsa yapıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi artık eleştiren değil yol gösteren, çözüm ortaya koyan bir parti konumunda, gündem belirleyen parti konumunda. Halkımız bunun farkında, halkımız şu an Türkiye'nin dört bir yanında sandığı bekliyor. Herkes şunu çok iyi bilsin ki artık bu saatten sonra AK Parti iktidarının Türkiye'nin sorunlarını çözme kabiliyeti kalmamıştır ve tek çare sandıktan geçmektedir. AK Parti'nin yapacağı tek iş var, o da halkın önüne sandığı getirmek. Eğer iktidar bu ülkeyi seviyorsa, eğer bu iktidar dediği gibi yerli ve milliyse yapması gereken tek şey, halkın önüne sandığı getirmek halkın hakemliğine başvurmak bundan başka çare yok. Biz Türkiye’nin dört bir yanında iktidarın yolsuzluklarını, bu iktidarın yanlış ekonomi politikalarını, bunların yaratmış olduğu faiz düzeninin ülkemizi getirdiği noktayı, talan düzenlerinin ülkemizi getirdiği durumu her yerde anlatıyoruz, her yerde de anlatmaya devam edeceğiz."dedi

"Milletimizin duası ve cesareti bizimle"

İçişleri Bakanlığının İBB hakkında yürüttüğü soruşturması hakkında da konuşan Tutdere, "Üzerimize ne kadar gelirse gelsin, Genel Başkanımızı kamu kurumlarının önünde ne kadar bektirse bekletsinler, büyükşehir belediye başkanlarımız başta olmak üzere örgütlerimize ne kadar baskı yaparlarsa yapsınlar biz halkın duası, halkımızın cesareti ve kararlılığımızla bu sorunların üzerine gitmeye devam edeceğiz. Özellikle İçişleri Bakanının son dönemlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımıza yönelik iftira kampanyasına itiraz ediyor ve Adıyaman’dan bir kez daha seslenmek istiyoruz. Bu iftira kampanyanız tutmayacak. Ekrem İmamoğlu ve çalışma arkadaşları hukuk ve demokrasiye bağlı insanlardır. Bu insanların yasadışı hiçbir işlem veya kişiyle işleri olamaz. Sizler bu iftiralarınızla İstanbul’da yaşayan 16 milyon insanın iradesine ipotek koyamazsınız. Genel Başkanımızın dediği gibi Cumhuriyet Halk Partililer İstanbul’un rantını sizlere yedirmeyecek İstanbul’un rantı İstanbullular alacak, garibanlar ve halk alacak." şeklinde açıklamalarda bulundu.

"Adıyaman 1 Ocak sabahı büyük bir kabusa uyandı"

Yerel gündem hakkında da değerlendirmelerde bulunan Milletvekili Tutdere, Adıyaman’ın 1 Ocak sabahı büyük bir kabusa uyandığını ifade ederek, "AK Parti’nin 2017 yılında sarmalık tütün ticaretine hapis cezası getiren yasayı çıkarması ile birlikte yıllardır bu tehdit devam ediyordu. Cumhuriyet Halk Partisi olarak meclisteki mücadelemiz neticesi bu yasanın yürürlük tarihi 1 Ocak 2022’ye kadar defalarca ertelendi. 1 Ocak'tan önce Genel Başkan Yardımcımız, Malatya Milletvekilimiz Veli Ağbaba ile birlikte Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak hapis cezasının ertelenmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna bir kanun teklifi verdik. Bu teklifimiz de her zamanki gibi Cumhur İttifakı'nın bileşenleri olan AK Parti ve MHP tarafından reddedildi." dedi.

"Bu yasanın uygulanabilirliği yoktur, derhal geri çekin"

AK Parti’nin çıkardığı kanunun tütüncülerin sorunlarını çözmekten çok uzak olduğunu ve uygulabilirliğininolmadığını vurgu yapan Milletvekili Tutdere,"Tekrar Adıyaman'dan, Cumhuriyet Halk Partisi teşkilatları olarak Adıyamanlı yurttaşlar adına iktidara bir çağrı yapıyoruz. Yasalar toplumsal ihtiyaçları karşılamak için çıkar. Siz bu yasayı 2017 de çıkardınız. Çıkarttığınız bu yasa Adıyaman'daki ve Türkiye'deki tütün üreticilerin sorunlarını çözmekten uzaktır. Bu yasa tütüncülerimizi hırsızlık yapanla, dolandırıcılık yapanla, uyuşturucu ticareti yapanla aynı kefeye koyan bir yasadır. Bu yasanın uygulanabilirliği yoktur, bu yasayı derhal geri çekin. Adıyaman başta olmak üzere, Türkiye’nin birçok yerinde bu işten ekmeğini kazanan yüz binler sizden bunu bekliyor." ifadelerini kullandı.

"Katar’a gösterdiğiniz ilgiyi neden tütün üreticilerimize göstermiyorsunuz?"

‘Katar'a göstermiş olduğunuz sevginin bir kısmını neden tütün üreticilerimize göstermiyorsunuz’ ifadelerini kullanarak AK Parti iktidarına seslenen Tutdere,"İktidarsınız, parlamentoda çoğunluğumuz var. İstediğiniz yasayı istediğiniz zaman çıkarıyorsunuz. Katar'a olan aşkımız ve sevdamız nedeniyle işletme süresi henüz dolmamış limanların işletme hakkını 2046’ya kadar rahatlıkla uzatabildiniz. Adıyaman halkının Adıyaman'daki vatandaşların Katar kadar değeri yok mu? Katar'a göstermiş olduğunuz ilginin ve sevginin bir kısmını neden tütün üreticilerimize göstermiyorsunuz? Bu süreyi neden uzatmıyorsunuz ve nihayetinde bu kanunu neden tamamen ortadan kaldırmıyorsunuz." dedi.

"AK Parti çıkardığı kanunu değiştirmek için direniyor, kanun tekliflerimizi reddediyor"

AK Parti'nin tütüne hapis cezası getiren yasayı değiştirmemek için direndiğini ve muhalefetin verdiği tüm tekliflerini reddettiklerinin altını çizen Milletvekili Tutdere,"İktidar partisi çıkardığı kanunu bile savunmaktan aciz hale düşmüş durumda. Gittikleri her yerde çıkardıkları kanun savunmaktan ziyade bunun üzerinden bile muhalefeti suçluyorlar, bu şekilde bir algı yaratmaya çalışıyorlar. Adıyaman’dan tekrar soruyoruz ve söylüyoruz, bütün kamuoyu da bilsin. Bu yasa 2017 yılında çıktı, hapis cezasını getiren iktidar AK Parti iktidarıdır. Mecliste çoğunluğu olan parti AK Parti iktidardır. Bu yasayı değiştirmemek için direnen, verdiğimiz kanun tekliflerine her zaman ret oyu veren parti AK Parti'dir. Bu yasa AK Parti'nin eseridir. Eğer bu yasanın bu hapis cezasının bu sorunu çözüleceğine inanıyorlarsa yapmaları gereken tek bir şey var. Meclis çalışıyor, Torba Kanun getiriyorlar. Adıyaman’daki ve Türkiye'deki tütün üreticilerini rahatlatacak olan yasal düzenlemeyi çok rahatlıkla bir Torba Kanun içinde getirebilirler, buna hiçbir engel yok. Başta Cumhuriyet Halk Partisi olarak muhalefet partilerinin tamamı bu şekilde gelecek bir yasaya sonuna kadar destek olacaklarını ifade ediyor."şeklinde konuştu.

"AK Parti bu kanunla uluslararası sigara şirketlerine teslim olmuştur"

Çıkarılan kanunda büyük bir adaletsizlik ve ölçüsüzlük olduğunu ifade eden Milletvekili Tutdere, "Tekrar söylüyoruz. Eğer Adıyaman'ı seviyorsanız eğer tütün üreticilerini seviyorsanız, yapmanız gereken tek bir şey var. Yerli tütün ticaretine hapis cezası getiren bu yasayı komple kaldırın. Ceza Kanunu’na baktığımızda hırsızlık ve dolandırıcılık suçunun cezası bir yıldan başlıyor ama AK Parti’nin getirmiş olduğu yasada tütün ticaretine hapis cezası üç yıldan başlıyor. İşte vicdansızlık burada, işte adaletsizlik burada, işte ölçüsüzlük burada. Bu hapis cezasının ne anayasayla ne de temel ceza kanunları ile hiçbir ilgisi ve alakası yoktur. Tamamen uluslararası sigara şirketlerinin siparişi üzerine getirilen bir kanundur. AK Parti bu kanunla, bu cezayla uluslararası sigara şirketlerine teslim olmuştur. Eğer milliyseniz eğer yerliyseniz buyurun yasayı değiştirin milletimiz rahat etsin, insanlarımız rahat etsin."ifadelerini kullandı.

"Sorun çözülmezse yüz binlerce insan Adıyaman’dan göç edecek"

Tütüncülerin büyük bir umutla yeni bir kanuni düzenleme beklediklerini ifade eden Milletvekili Tutdere, "Bugün Adıyaman bir yas evine dönmüş durumda. İnsanlarımız umutla bekliyorlar. Eğer biz parlamento olarak halkımıza bir yol göstermezsek yüz binlerce insan Adıyaman’dan göç edecek. Duyun bu sesi, Adıyaman halkının bu feryadına kulak verin. Elinizi çabuk tutun, iş işten geçmeden bu yasayı tarihin çöplüğüne atın veya bizim verdiğimiz kanun tekliflerine destek olun. Adıyaman Milletvekili olarak bu kanunun ortadan kaldırılması için defalarca kanun teklifi verdim, mecliste defalarca konuştum. Kanun teklifimiz şu anda komisyonda bekliyor. Eğer samimiyseniz kanun teklifimizde destek olursunuz ve bu sorunu kökten çözmüş oluruz."dedi.

CHP heyeti daha sonra seçim bölgesi olan kentte vatandaşları ve siyasi parti temsilcileri ziyaret etti.

