TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Tutdere: Bu ütünün sıcaklığı sandıkta sizleri yakacak

TBMM kürsüsünde gösterdiği fotoğraflarla Erzurum’lu ve Bayburt’lu esnafın durumu, vatandaşların yaşadığı sorunları dile getiren Milletvekili Tutdere, “iktidar, sorunları çözdü, çözdü; çözmedi, Allah'ın izni ve sizin desteğinizle iktidara geldiğimizde bu sorunları Millet İttifakı olarak biz çözeceğiz.” dedi.

"Erzurum, Erzincan, Bayburt ve Gümüşhane’de içler acısı manzaralarla karşılaştık"

CHP Esnaf Masası Heyeti’nin Erzurum, Erzincan, Bayburt ve Gümüşhane illerinde gerçekleştirdiği ziyaretler sırasında içler acısı manzaralarla karşılaştıklarını dile getiren Milletvekili Tutdere, “2-4 Mart tarihleri arasında 14 milletvekilinden oluşan bir heyetle Erzincan, Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt'ta bir dizi saha çalışması yaptık, vatandaşlarımızı dinledik. Gittiğimiz illerde sivil toplum örgütlerini, odaları, esnafları ve sahadaki yurttaşlarımızı dinledik, dertlerine ortak olmaya çalıştık. Gittiğimiz her yerde gördüğümüz manzaralar gerçekten içler acısıydı; her tarafta işsizlik, her tarafta yoksulluk vardı. Sokaklardaki genç işsizlerin sayısının fazlalığı hepimizin vicdanını kanattı.” dedi.

"Kiloyla alma dönemi geride kaldı, taneyle alma dönemi başladı"

Erzurum esnafının yaşadığı ekonomik sıkıntıları, vatandaşların içinde bulunduğu ekonomik krizi meclis kürsüsünden aktaran Milletvekili Tutdere,"Bölge esnafımızın ekonomik kriz nedeniyle yaşadığı mağduriyetleri sizlere aktarmak istiyorum. Erzurum'un en işlek caddesinde manavlık yapan bir esnafımız aynen şunu söyledi: "Bundan önceki elektrik faturam 2 bin liraydı, şu anda 7 bin 500 lira geldi. Şu an alışveriş yapan vatandaşlarımız domatesi, biberi kiloyla alamıyorlar, artık taneyle alma dönemi başladı." dedi. Gerçekten de o an alışveriş yapan bir vatandaşımızın yaptığı alışverişte 4 tane domates, 3 tane biber aldığını gördük. İşte, şu anda vatandaşın ve esnafın içinde bulunduğu durumu en iyi özetleyen fotoğraflardan birisi budur." ifadelerini kullandı.

"Bu ütünün sıcaklığı sandıkta sizleri yakacak"

Elektrik zamları nedeniyle Bayburt’ta terzilerin ütülerini fişe takmak yerine soba üzerinde ısıtarak ütü yaptıklarına şahit olduklarını ifade eden Milletvekili Tutdere, “Bayburt'ta, hepimizin vicdanını kanatan başka bir olaya daha şahit olduk. Bayburt'ta bir terzi dükkânı. Yanan bir soba, sobanın üstünde bir ütü. Terzi esnafı, elektrik faturasının ağırlığından ve fahiş olmasından kaynaklı "Artık biz, ütüyü fişe takamıyoruz, sobada ısıtıp malzemeleri bu şekilde ütülüyoruz." dedi. Bu fotoğraf, AKP iktidarının ekonomik politikalarının çöküş fotoğrafıdır. Bu fotoğraf, AKP iktidarının esnafı çökerttiğinin fotoğrafıdır. Bu ütünün sıcaklığı sandıkta sizleri yakacak. Eğer tedbir almazsanız, bu esnafın sesini duymazsanız, bu insanlarımızın mağduriyetine bir an evvel çözüm bulmazsanız, vatandaşımız sizi sandıkta mutlaka cezalandıracak; bunu bilesiniz. Biz sizleri uyarıyoruz, vatandaşlarımıza artık çile çektirmeye son verin, görevinizi yapın ve milletimizi bu mağduriyetten kurtarın.” dedi.

"Erzincan Belediyesi minibüsçü esnafının mağduriyetlerini gidermeli"

Erzincan'da 9 belde ve 2 köyde taşıma işi yapan minibüsçü esnafımız, özellikle mazot fiyatlarının yüksekliğinden şikâyetçi. Bir de özellikle bütünşehir uygulaması nedeniyle bir pilot uygulama yapılmış, Belediye, yaklaşık 85 kişilik bu minibüsçü şoför esnafına "Sizin haklarınızı koruyacağız." diye söz vermiş. Ancak aylar geçmiş, yıllar geçmiş, Erzincan Belediyesi bu konuda adım atmamış. Biz buradan Erzincan'daki taşıma esnafı adına Erzincan Belediyesine de çağrı yapıyoruz, bu esnafımızın mağduriyetini giderin ve bu insanlarımızı daha fazla mağdur etmeyin, bu yurttaşlarımızın kazanılmış haklarına saygı duyun diyoruz.” ifadelerini kullandı.

"CHP Olarak Erzurum'un, Erzincan'ın, Bayburt'un, Gümüşhane'nin sesi olmaya devam edeceğiz"

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak Erzurum'un, Erzincan'ın, Bayburt'un ve Gümüşhane'nin sesi olmaya devam edeceklerini ifade eden Milletvekili Tutdere, “Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden Erzurum'a, Erzincan'a, Bayburt'a ve Gümüşhane'ye selam olsun diyoruz. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri olarak, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak bundan sonra da sizin sesiniz olmaya devam edeceğiz, zorlukları, bu zor günleri aşmanız konusunda size her türlü desteği sunacağız. Biz iktidarı uyaracağız; iktidar, sorunu çözdü, çözdü; çözmedi, Allah'ın izni ve sizin desteğinizle iktidara geldiğimizde bu sorunları Millet İttifakı olarak biz çözeceğiz.” şeklinde konuştu.” şeklinde konuştu.