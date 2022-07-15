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Siyasetçi Yazar Ulubey’den 15 Temmuz mesajı

Siyasetçi Yazar Fatma Ulubey 15 Temmuz Milli Beraberlik ve Dayanışma günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

15 Temmuz 2022 Cuma 14:35
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Siyasetçi Yazar Ulubey’den 15 Temmuz mesajı

“Tüm darbelerin karşısındayız”
Siyasetçi yazar Fatma Ulubey mesajında; “Ne askeri darbe ne de Sivil darbeyi tasvip etmemiz mümkün değildir. Demokrasiyi sekteye uğratan her tür girişime karşıyız. Bilinmelidir ki, demokrasilerde halkın iradesi çok önemlidir. Ve bu gücü yasama organı temsil eder.  Türkiye nereye gidiyor sorusunu bir kez daha sorarak, ülkemiz üzerindeki bu sis perdesi derhal aralanmalıdır.  Demokrasi adına, temel hak ve özgürlükler adına, insan onuru adına tüm darbelerin karşısındayız."dedi.
“Barışı huzuru sağlayacak olanlar ülkeyi yönetenlerdir”
Ulubey, mesajının devamında şunları söyledi:
“Halkımız bir arada, barış içinde, huzur içinde ve kendini güvende hissederek yaşamak zorundadır. Bunu sağlayacak olanlarda ülkeyi yönetenlerdir. Demokratik, Laik ve Sosyal Hukuk Devleti olmanın gerekliliği de budur. Demokrasiyi sonuna kadar yaşamalı ve yaşatmalıyız. Geçmişte yaşadığımız acı olaylardan ders alarak ve bu acıların bir daha yaşanmaması için, sonuna kadar demokrasi, sonuna kadar hukukun üstünlüğü, sonuna kadar insan hakları diyoruz. Cumhuriyete, demokrasiye ve parlamenter sisteme olan bağlılığımızı her zaman olduğu gibi bugün de sürdüreceğiz."

Kaynak: PHA
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