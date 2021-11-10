Siyasetçi-Yazar Ulubey: 10 Kasım’lar bizler için yeni bir doğuşun ölümsüz tarihidir

Kurtuluş savaşı kolay kazanılmadığını ve bulanlara inat ülkesinin bağımsızlığını kazanan Mustafa Kemal Atatürk'ün bugün heykellerine saldırdılar, Kitaplardan sildiler, Eğitim müfredatından yok etmeye çalıştıklarını ileri süren Siyasetçi-Yazar Fatma Ulubey, “Mazlum milletlerin yol göstericisi, bağımsızlık benim karakterimdir diyen, Cumhuriyetimizin kurucusu büyük lider, komutan ve devlet adamı. Medeniyeti benimsemiş, dolayısı ile ülkemizin hak ettiği ‘muasır medeniyetler seviyesine’ ulaşmayı amaçlamış ve bu yolda modern bir toplum inşa etmiştir. Onun ilke ve devrimlerinin ışığından, aklın ve bilimin yol göstericiliğinde yaptıklarını anlayalım. Kurtuluş savaşı kolay kazanılmadı. O gün kurtuluşu manda yönetiminde bulanlara inat ülkesinin bağımsızlığını kazanan bir askeri ve siyasi dehaya bugün bile toplumun gözünden düşürmek için haince saldırdılar Atatürk'e Heykellerine saldırdılar, Kitaplardan sildiler, Eğitim müfredatından yok etmeye çalıştılar, ama halkın sevgi selinin önüne geçemediler. Dünya tarihinde ölümünün üzerinden onlarca yıl geçmesine rağmen hayatın bir dakikalığına durduğu tek kişinin adıdır Mustafa Kemal Atatürk. Kurtuluş Savaşı’nın önderi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, eşsiz devrimci Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızda ayrılışının 83. yıl dönümünde özlem, şükran ve rahmetle anıyoruz" dedi.

“Cumhuriyetimiz sayesinde ülkemize çağdaş uygarlığın kapıları açıldı”

10 Kasım gününde, O’nu kaybetmenin hüznünü yaşarken bir kez daha Ona ve emanetine olan güvenimizi tazeliyor ve bu güveni hiç aklımızdan çıkarmadan ülkemiz için canla başla çalıştıklarını belirten Siyasetçi Yazar Fatma Ulubey, "Milli mücadelenin zafer tacı olan Cumhuriyetimiz sayesinde ülkemize çağdaş uygarlığın kapıları açıldı. Emperyalist işgale karşı verdiği bağımsızlık mücadelesiyle, işgal altındaki halkın umudu ve önderi olmuş, içinde bulunduğu çağın en modern ve çağdaş devletini kurarak bizlere emanet etmiş, düşünceleri, yaşamı ve eserleriyle 83 yıl önce bugün ölümsüzlüğe yolcu ettiğimiz liderimiz her daim yüreğimizde fikirlerimizde yaşıyor. Bizlere düşen sorumluluk bilinciyle hareket ederek, ülkemizin kalkınması noktasında birlik ve beraberlik içinde güçlenerek büyümektir. Demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti doğrultusunda bu hepimizin öncelikli görevi ve sorumluluğudur. 10 Kasım’lar bizler için yeni bir doğuşun ölümsüz tarihidir. Dünya tarihinin gördüğü en büyük kumandan, en cesur devrimci Atatürk’ün, bizlere bıraktığın Türkiye Cumhuriyeti’ni ilelebet koruyacağız. ‘Büyük ölülere matem gerekmez, fikirlerine bağlılık gerekir’ diyen ve arkasında yas değil, şanlı bir destan, genç ve çağdaş bir Cumhuriyet bırakan Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün insanlığın değişmez kanunu ölümünün ardından geçen 83 yıl, Cumhuriyet sevdalıları için onun bayrağını daha ilerilere taşımaktır. Cumhuriyet’in evlatlarına bıraktığı büyük mirasın sahicileri olarak 10 Kasım gününde, Onu kaybetmenin hüznünü yaşarken bir kez daha ona ve emanetine olan güvenimizi tazeliyor ve bu güveni hiç aklımızdan çıkarmadan ülkemiz için canla başla çalışıyoruz. Aklın ve bilimin rehberliğini kabul etmiş manevi mirasçıları olarak bizler, ülkemizi bugün içinde bulunduğu durumdan hızla çıkararak, Atatürk’ün gösterdiği yolda devam etmesi için doğruluktan, adaletten, demokrasiden ve eşitlikten vazgeçmeden yürüyeceğimize bir kez daha söz veriyoruz.

Bu duygu ve düşünceler içerisinde, eşsiz lider Mustafa Atatürk’ü saygıyla selamlıyor, Onun şahsında dava ve silah arkadaşlarını, Kurtuluş Savaşı’nın tüm kahramanlarını bir kez daha saygı, şükran ve rahmetle anıyorum” ifadelerine yer verdi.