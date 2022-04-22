Siyasetçi Ulubey: İstiklal Savaşı kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyorum

Siyasetçi-Yazar Fatma Ulubey, mesajında sadece büyük liderler geleceği küçük kalplere emanet edeceğini söyledi.

Siyasetçi-Yazar Fatma Ulubey, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı nedeniyle yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Dünyadaki tüm ezilen uluslara örnek olan, emperyalist güçlerin yenilgisiyle sonuçlandırılan Milli Kurtuluş Savaşımızı; Zaferle taçlandıran ve Türkiye Cumhuriyeti Devletini kuran, kaynağını ve gücünü Halktan alan, Başkanlığını Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün yaptığı Türkiye Büyük Millet Meclisi‘nin 102. Yılı açılışını ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyoruz. “Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir” diyerek yola çıkan ve yenilmez denen düşmanları yenen, cumhuriyetimizin mimarı Türkiye Büyük Millet Meclisi Bir ulusun adeta küllerinden doğarak büyük bir irade ve kararlılıkla kurduğu ve kuruluşunun 102. yılında gururluyuz. Mustafa Kemal Atatürk’ ün evlatları olarak hepimize armağan edilmiş Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram’ımızı kutlarken başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm İstiklal Savaşı kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı kutlu olsun."