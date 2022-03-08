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Siyasetçi Ulubey: Halen şiddete maruz kalan kadınlar var

Siyasetçi-Yazar Fatma Ulubey, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' nedeni ile bir mesaj yayınladı.

08 Mart 2022 Salı 15:05
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Siyasetçi Ulubey: Halen şiddete maruz kalan kadınlar var

"Dünden bugüne pek çok hak kazanıldıysa da halen şiddete maruz kalan kadınlar var"
8 Mart’ın aslında kadınların eşitlik, hak, emek ve özgürlük arayışı olduğunu hatırlatan Siyasetçi-Yazar Fatma Ulubey,"Bildiğimiz ve kimi zaman televizyonlarda şarkılı türkülü eğlencelerle kutlanan 8 Mart’ın öyküsü aslında kadınların eşitlik, hak, emek ve özgürlük arayışlarının bir çığlığıdır.
New Yorklu tekstil işçilerinin 1857'nin 8 Mart'ında, kötü çalışma koşullarının ve 10 saatlik iş gününün kalkması ve kadınlar için eşit işin kabul edilmesi için yaptıkları eylem ve sonrasında yaşanan acıdır.
Clara Zetkin ve tüm kadın hakları savunucularına selam olsun. Kadınlar hayatımızın her yerindedir. Kadın öğretmendir, mühendistir, esnaftır, doktordur, çiftçidir, işçidir, emekçidir, kadın annedir.
Özellikle Türk kadınının kurtuluş mücadelesindeki yeri tartışılmazdır. Cumhuriyet ile birlikte hayatın her alanında Kadın yerini almıştır. Batılı ülkelerden önce seçme ve seçilme hakkına sahip olmamızı sağlayan büyük önder Atatürk, Şuna kani olmak lazımdır ki, dünya üzerinde gördüğümüz her şey kadının eseridir. Dünden bugüne pek çok hak kazanıldıysa da halen şiddete maruz kalan kadınlar var."dedi.
"Seçimler sonucunda kadınların mecliste eşit temsilini arzu ediyoruz"
Kadınların gücünü hayatın her alanına eşit sayılması gerektiğini belirten Ulubey,"Ne yazık ki; her gün kadınlar öldürülüyor, bu yüzyılda hala töre cinayetlerine kurban gidiyor. Kadın bedeni, işgücü ve emeği halen sömürülüyor, yaşamlarının her alanında maruz kaldıkları; üzerinde her türlü baskı, şiddet ve taciz uygulanmaya devam ediliyor. Bununla beraber siyasette, kamusal alanda kadınların adı, emeği ve gücü yok sayılıyor. Kadına yönelik şiddet ile kadının eğitime, çalışma hayatına ve siyasete katılımındaki engeller sadece kadın sorunu değil, "toplum sorunu" olarak önümüzde duruyor. Ortak amacımız, nüfusun yarısını oluşturan kadınları diğer yarısı ile eşit konuma getirmek için çözümler geliştirmek olmalıdır. Kız çocuklarımızın eğitimine verilen önem ve yapılan yatırım, yarının güçlü toplumu ve üretken ekonomisini mümkün kılacaktır. Çalışma yaşamı başta olmak üzere her alanda çeşitlilik önemli çünkü farklılıklar engel değil, başarı demektir. Cinsiyet eşitliği sağlanmış bir çalışma yaşamının çok daha demokratik, rekabetçi ve başarılı olacağına inanıyoruz. Siyasetin kadınların potansiyeline, enerjisine ve bakış açısına ihtiyacı var. Yapılacak genel seçimler sonucunda kadınların mecliste eşit temsilini arzu ediyoruz. Kadınların gücünü hayatın her alanına eşit katmalıyız."şeklinde konuştu.
"Yiğit emekçi kadılarımızı saygıyla anıyorum"
Savaşların olmadığı, toplumsal huzurun tesis edildiği günlere erişme temennisinde bulunan Ulubey, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Toplumsal cinsiyet adaletini tesis etmede gerekli kavramsal çerçevenin oluşturulması; sosyal, politik ve hukuksal düzenlemelerin geliştirilmesi ve zihniyet değişiminin gerçekleştirilmesi için her tür çabayı göstermeye devam edeceğiz. Erkeğiyle, kadınıyla, yaşlısıyla, genciyle, kadına yönelik şiddet ve benzeri, insan onurunu zedeleyen her türlü haksızlığa karşı demokrasi ve adaletle mücadele elzemdir.
Tüm bu zorluklara rağmen her türlü zulme karşı yan yana birlikte direnmiş, bu uğurda canlarını feda etmiş yiğit emekçi kadılarımızı saygıyla anıyorum. Savaşların olmadığı, toplumsal huzurun tesis edildiği günlere erişme temennisiyle, bilgiyle, çağdaşlıkla, idealleriyle hayallerinin ve haklarının peşinde giden tüm emekçi kadınlarımızın '8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyorum"

 

Kaynak: PHA
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