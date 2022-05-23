Siyasetçi Ulubey Çelikhan'da vatandaşlarla bir araya geldi

Gün boyu ilçe gezisini sürdüren Fatma Ulubey, oda başkanları, esnafları ve taziye yerlerinin yanı sıra vatandaşlarla bir araya gelerek, sorun ve sıkıntılarını dinledi.

İlçe ziyaretleri esnasında vatandaşlar tarafından büyük bir coşkuyla karşılanan ve 2015 yılında Cumhuriyet Halk Partisinde (CHP), aday olan Fatma Ulubey'e vatandaşlar destek sözü verdi.

Adıyaman’dan bir kadın milletvekilinin çıkması için Ulubey’e destek sözü verdiler.

Ziyarette vatandaşlar Ulubey'i çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirterek şunları söylediler:

"2019 yılı pandemi sonrası Ülkede aşırı artan fiyatlardan dolayı sıkıntılı bir dönem geçiriyoruz ve ilçenin tek ekonomik geçim kaynağının tütündür. Tütünde her yıl kademeli bir şekilde fiyatının düştüğünü hatta 6 yıl önce sattıkları fiyattan satamıyoruz. Bu süre içerisinde çarşı ve pazarda her ürün en az 5 kat artarken bizim tütünün içinde bulunduğu durum tek kelimeyle bir facia diyebiliriz. Yüzyıllardır bu topraklarda ekilen atalarımızın bizlerin bu tütün ile hayatımızı sürdürürken maliyetinin aşırı artmasından dolayı artık tütünü dikemez ve tarlayı nadasa bırakacak noktaya gelmişiz. AK Parti hükümeti çözüm olarak bizlere tütün kooperatifini kurmamızı istediler ilçe halkı olarak bizlerde kooperatife destek verdik ve bütün tütünümüzü kooperatife vermemize rağmen 6 aydır tek kuruş para bizlere ödenmedi. Ağır vergiler kooperatifin iş yapmasına da engel oldu. Değil öğrenci okutmak, gençlerimizi evlendirmek, evimize ekmek götüremez duruma geldik"

Çiftçilerin sorunlarını dinleyen Siyasetçi Fatma Ulubey, ise şunları söyledi:

"Bu sıkıntıların çözümü için sandığı işaret ediyorum. Yapılacak olan ilk seçimle beraber bu hükümetin gideceğini ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) iktidarında da bütün Çiftçilerimizin rahat edeceğinden kimsenin kuşkusu olmasın"