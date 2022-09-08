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Siyasetçi Karahan: Cumhuriyet Halk Partisi, karanlığa karşı aydınlığın meşalesi

İş İnsanı- Siyasetçi Sinan Karahan, Cumhuriyet Halk Partisinin 99. Yıldönümü nedeniyle yayınladığı mesajında," Cumhuriyet Halk Partisi, karanlığa karşı aydınlığın meşalesi, ömür boyu sürecek ilericilik ve medeniyet mücadelesidir."dedi.

08 Eylül 2022 Perşembe 22:44
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Siyasetçi Karahan: Cumhuriyet Halk Partisi, karanlığa karşı aydınlığın meşalesi

Tam bağımsız, aydınlık bir Türkiye için dün olduğu gibi bugün de çalışmaya devam edeceklerini belirten Siyasetçi Karahan,"Kurtuluştan, kuruluşa. Geçmişten, geleceğe… Demokrasinin kalesi, ulu çınarımız Cumhuriyet Halk Partisi 99 yaşında. Kutlu olsun.“Benim iki büyük eserim vardır.
Biri Türkiye Cumhuriyeti, diğeri Cumhuriyet Halk Partisi'dir.” diyen Ebedi Liderimiz Mustafa Kemal Atatürk Kuruluşun ve Kurtuluşun Cumhuriyetimizin güvencesi, Atatürk ilke ve devrimlerinin yılmaz savunucusu CHP İlk Kurucu Genel Başkanımız Mustafa Kemal Atatürk’ün, kurtuluş savaşında tüm ulusumuza, bütün imkansızlıklara  rağmen ilmek ilmek işlediği “Kuvayı Milliye” ruhu, örgütümüz tarafından demokrasi mücadelemizde halkımız ile birlikte bugünde sürdürmeye devam etmektedir. Çağdaş, demokratik, laik, gerçek hukuk devletinin egemen olduğu, yoksulluğun ve yoksunluğun olmadığı, gençlerin umutlarının gerçeğe dönüştüğü, çocukların yataklarına aç girmediği, kalkınmış bir refah ülkesinin tüm özlemini gençleri ile kadınları ile bütün bir olarak gerçekleştirmeye hazır olan partimiz bugün hızla iktidara yürümektedir. Cumhuriyet Halk Partisi, karanlığa karşı aydınlığın meşalesi, ömür boyu sürecek ilericilik ve medeniyet mücadelesidir. Tam bağımsız, aydınlık bir Türkiye için dün olduğu gibi bugün de çalışmaya devam edeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisinin 99. Yılını Kutluyor, başta Mustafa Kemal Atatürk ve kurucu heyetimizi rahmet ve minnetle anıyor, tüm Partililerimize, halkımıza en içten saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum"dedi.

Kaynak: PHA
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