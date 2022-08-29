Siyasetçi Karahan: 30 Ağustos bağımsızlık ve demokrasiyle taçlandırıldığı tarihtir

30 Ağustos tüm ezilmiş ulusların, tüm insanlığın, özgürlüğe, kurtuluşa, başı dik ve onuruyla yaşama kararlılığına yönelişinin ve bu doğrultuda atılmış tarihi bir adımın bayramı olduğunu belirten İş İnsanı- Siyasetçi Sinan Karahan,"30 Ağustos 1922 zaferi, tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biri olmasının yanında, yalnızca bizim değil; tüm ezilmiş ulusların, hatta tüm insanlığın, özgürlüğe, kurtuluşa, başı dik ve onuruyla yaşama kararlılığına yönelişinin ve bu doğrultuda atılmış tarihi bir adımın bayramıdır. “Zaferlerle dolu tarihimizin, bu yıl 100. yıldönümünü kutladığımız 30 Ağustos 1922 Çanakkale’den Sakarya’ya uzanan kahramanlık destanının bağımsızlık ve demokrasiyle taçlandırıldığı tarihtir. Bizlere bağımsızlığımızı armağan eden ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ile anıyor, tüm Ulusumuzun 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum. Cephanesiz, aç, susuz, uykusuz, süngüsüyle de olsa azmi ile bu başarıyı elde etmiştir. Türkiye Cumhuriyetinin Zafer Bayramı kutlu olsun. Tarihi şanlı zaferlerle dolu olan büyük milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramını en içten duygularımla kutlar, aziz şehitlerimizi rahmetle anıyorum."şeklinde konuştu.