Sarıgül’den Başkan Turanlı’ya ziyaret

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Adıyaman’a gelen TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, beraberinde partisinin İl, İlçe ve teşkilat mensupları ile birlikte Kahta Belediyesini ziyaret etti.

Başkan Sarıgül’ü, Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı ve yönetimi karşıladı.

Genel Başkan Sarıgül, Başkan Turanlı ile sohbet havasında geçen ziyaretinde, Kahta Belediyesinin çalışmalarını yakından takip etkilerini belirterek, kısıtlı imkanlara rağmen çözüm üreten bir belediye olduğunu söyledi. Sarıgül, “Bu günden itibaren kardeşlik hukukunun temelini atmış oluyoruz. Rabbim bizi hayırlı işlerde buluştursun. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum.” dedi.

Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı ise ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek “İlçemize ve kurumumuza yapmış olduğunuz ziyaret bizleri mutlu etmiştir. Çalışmalarınızda muvaffakiyetler diler, saygılar sunarım.'' dedi.