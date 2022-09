Santral ile Gaziantep çiftçisinin maliyeti düşecek, ürün rekoltesi artacak - Videolu Haber

Barak sulama projesi kapsamında devreye alınan santralin 3 ayda 1.6 milyon TL’lik elektrik üreterek bölge çiftçisinin enerji maaliyetini büyük oranda azaltması hedeflenirken santral ile

Fırat Nehri’nden gelen su, sulanabilir arazinin 8 bin dekardan 101 bin dekara ulaşmasını sağlayacak, çiftçinin elde edeceği ürün rekoltesi artacak.

Varank: 5 megavatlık santrali 15 megavata çıkarmak için desteğimiz sürecek

Santral açılışında konuşan Bakan Varank, Nizip bölgesindeki çiftçilerin sulama ile ilgili, pompaj istasyonlarının enerji maliyetleri ile ilgili sıkıntıları olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Biz, belediye başkanımızla, milletvekillerimizle, valimizle bir araya geldik ve sulama probleminin çözmek adına toplantılarımız oldu. Bölgedeki tarım arazilerinde verimi ve rekolteyi artırmak için güneş santrali projesini devreye aldık. Biz bakanlık olarak buraya 30 milyon lira katkı sağladık. İpek Yolu Kalkınma Ajansı buraya keza 30 milyon lira katkı sağladı. İnşallah burada kurduğumuz santral ile biz, sulama maliyetlerinin tamamını karşılayabileceğiz. 35 bin dekarlık arazide artık pompaj nedeniyle elektirik faturası buraya gelmeyecek. Çalışmalarımız bununla kalmayacak, buradaki 5 megavatlık santrali 15 megavata çıkarmak için desteğimizi sürdüreceğiz. İnşallah buradaki bütün Barak ovasını tamamen sulanabilir hale getireceğiz. Rekolteyi artıracağız, çiftçimiz daha çok kazanacak.”

Şahin: Her şey topraktan başlıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise bölgedeki tarım arazilerinin çok önemli olduğunu söyleyerek şunları aktardı:

“Gastronomi şehriyiz. Geçen hafta 300 ünlü ve yıldızlı şef Gaziantep’ geldi. Bu sizin ürünlerinizi kullanarak yeni tadımlar ürettiler. Bu kooperatiften çıkan hanımlarımızın ürünlerini deneyerek satın aldılar. Makro zincir marketlerine e-ticaret, dijital marketingle artırmaya çalıştılar. Ama biz şunu biliyoruz ki her şey topraktan başlıyor. Biraz önce bakanım söyledi ki ‘Nasıl bir toprağınız var, kıpkırmızı.’ Bizim yemyeşil bahçelerimiz, kıpkırmızı toprağımız var. Çok özel bir mekandayız. Coğrafya aynı zamanda karakterdir. Bu helal kazançta sayın cumhurbaşkanımızla birlikte 20 yıldan beri eke eke, biçe biçe alın terinizi şöyle ata ata milletin hem aile ekonomisini, sofrasının lezzetini, şehrin ekonomisini güçlendiren çiftçisiniz. Çiftçilerimiz rahatsa, huzurluysa, mutluysa biz huzurluyuz, mutluyuz ve rahatız. her şey topraktan başlıyor. Su hayattır, su yönetiminde neden biz bakamadık. Şehrin içme suyu bitmişti. 130 km içerisinden araba geçen çelik borularla onu da delerek su getirdik. Biz önce içme suyu derdine düştük. Sonra sulama suyunda baktık DSİ’nin tek başına yapacağı iş değil. Yeni nesil belediyecilikle beklemeden devreye girip bölge halkının isteklerini ete kemiğe büründürdük.”

Gül: Bölgedeki verimli arazilerin tamamı artık sulanabilecek

Gaziantep Valisi Davut Gül, bölgedeki bereketli toprakların artık tamamının sulanabileceğini aktararak, şöyle konuştu:

“Daha önce yaklaşık 18 bin dekarlık alan sulanıyordu. Şimdi sizin desteğinizle, kalkınma ajansı desteğiyle yapılan bu proje ile 101 bin dekar alanı sulama problemi ortadan kalktığı için DSİ tarafından daha önceden ‘ya siz daha birincisini sulayamıyorsunuz, ikincisine şimdilik ihtiyaç yok’ denilen P2 ve P3 ile ilgili yani buradan Karkamış’a kadar, Oğuzeli’ne kadar olan arazilerin sulamasının önündeki engel ortadan kalkmış oldu. Bundan sonraki süreçte P2 faaliyete girmiş olacak. Hem de bu alandaki çiftçilerimiz daha çok kazanmış olacak.”

Eski Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Barak ovasının havasının bir başka olduğunu dile getirerek, “Barak’ta, Nizip’te, Karkamış’ta, Oğuzeli’nde çiftçimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Sulama ile ilgili hiçbir problem inşallah kalmayacak. Bunun takipçisi olacağız.” dedi.

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, büyük bir heyecan içerisinde olduklarını ifade ederek yıllardır beklemiş oldukları Barak Sulama Projesi’nin en önemli sıkıntılarından olan enerji sıkıntısını çözüme kavuşturmanın mutluluğu içinde olduklarını belirtti.

