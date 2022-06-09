OSB çevresindeki yerleşim yerlerinin 'Koku Çilesi' bitmek bilmiyor

Adıyaman Merkez’e bağlı Karapınar Mahallesinde bulunan Gülbeyaz, Altınşehir ve Yeşilvadi konutları başta olmak üzere, OSB çevresinde bulunan yerleşim yerlerinde yaşayan vatandaşların yıllardır süren "koku çilesi" bitmek bilmiyor.

"Atık kokusu yüzlerce vatandaşı hayatından bezdirdi"

Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi Atık Su Arıtma Tesisi’nden çevreye yayılan ve giderilemeyen kötü koku yüzünden sanayi bölgesinin çevresinde yaşayan yüzlerce vatandaş yıllardır büyük mağduriyet yaşıyor.

Koku sorunu çocuklar başta olmak üzere bölge sakinlerinin sağlığını tehdit edecek boyutlara ulaşmış durumda. Arıtma tesisinden çevreye yayılan ve önlenemeyen ağır koku yüzünden çevre sakinleri ya evlerini satmak zorunda kalıyor ya da evlerini kiraya vererek bölgeyi terk etmek zorunda bırakılıyorlar.

“Oluşan koku nedeniyle yüzlerce vatandaşımız büyük mağduriyet yaşıyor”

Milletvekili Tutdere konuyla ilgili olarak daha önce, arıtma tesisinde oluşan ve uzun yıllardır çözülemeyen koku sorunun bölge sakinleri için bir çileye dönüştüğünü ifade etmiş,"OSB’den çevreye yayılan koku sorunu nedeniyle 2017 yılında inceleme çalışması yapılmış fakat o tarihten bu yana konuyla ilgili olarak herhangi bir gelişme kaydedilmemiştir. Oluşan koku nedeniyle sanayi çevresinde yaşayan 400 üzerinde hane büyük bir mağduriyet yaşamaktadır. Oluşan koku Gülbeyaz ve Yeşilvadi Konutlarında oturan hemşerilerimiz başta olmak üzere OSB çevresinde yaşayan herkesin sağlığını tehdit etmekte, bölge sakinlerinin hayatı çekilmez kılmaktadır. İlgili bakanlıklar artık devreye girmeli ve Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi Atık Su Arıtma Tesisi’nden yayılan koku sorununun giderilmesi için gerekli çalışmalar başlatılmalıdır." demişti.

Milletvekili Tutdere gündeme getirdi, bakanlığın denetimleri kokuyu engelleyemedi

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Av. Abdurrahman Tutdere, Gülbeyaz,Altınşehir ve Yeşilvadi Konutları başta olmak üzere OSB çevresindeki yerleşim yerlerinin koku sorununu gerek TBMM Genel Kurulu’nda gerekse Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na verdiği soru önergeleriyle gündeme taşımış, konunun çözümü noktasında ilgili bakanlıklar ve kurumlara çağrıda bulunmuştu.

Milletvekili Tutdere’nin soru önergesine cevap veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Adıyaman OSB’de 01.01.2018 ile 07.06.2021 tarihleri arasında 18 adet denetimin yapıldığını, yapılan denetim sonucunda "hava" ve "koku" konularında toplam 44 bin 717 liralık üç adet idari para cezasının uygulandığını açıklamıştı.

“AK Parti, OSB’nin binlerce insana yaşatmış olduğu dayanılmaz kokuya duyarsız kalıyor”

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı gerekli çevresel tedbirlerin aldırıldığı belirterek OSB’nin daha sık denetleneceği vurgulanmıştı. Fakat ilgili cevabı vermesinin üzerinden yaklaşık 10 ay geçmesine rağmen koku sorunu giderilmediği gibi bölge sakinlerinin mağduriyeti her geçen gün artıyor.

Bölgede yaşayan vatandaşlar konuyu twitterda gündeme taşımız ve konunun çözüme kavuşturulması için yetkililerden yardım beklediklerini ifade etmişlerdi.

"AK Parti duyarsız kalıyor"

Bölgede yaşayan Mehmet Akar,"Adıyaman OSB bölgesinde faaliyet gösteren bazı fabrikaların Gülbeyaz Konutları ve çevresinde yaşayan binlerce insana yaşatmış olduğu dayanılmaz kokuya AK Parti duyarsız kalıyor. Bölgede faaliyet gösteren bazı fabrikaların Gülbeyaz Konutları ve çevresinde yaşayan binlerce insana yaşatmış olduğu dayanılmaz kokuya duyarsız kalması AK Parti’nin çevreye duyarlılığının sadece söylemde olduğunun en bariz göstergesidir.” ifadelerini kullanarak duruma tepki gösterdi.

Bölgede yaşayan bir başka sakin olan Abdullah Güven ise ,"OSB yönetimi siyasi rantı arkasına alarak, arıtma tesisiyle Gülbeyaz konutları sakinlerini ve o çevreyi zehirliyor. Halk sefalet hayatı yaşıyor." İfadelerini kullandı.