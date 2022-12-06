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Muhtarlar Federasyonu’ndan Başkan Dağtekin’e ziyaret

Adıyaman Muhtarlar Federasyonu Başkanı Abdulkadir Geylani Taş, yönetimi ve konfederasyona bağlı üye muhtarlar Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) İl Başkanı Mehmet Dağtekin’e nezaket ziyaretinde bulundular.

06 Aralık 2022 Salı 22:15
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Muhtarlar Federasyonu’ndan Başkan Dağtekin’e ziyaret

AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin’in makamında gerçekleşen ziyarette Taş ve beraberindeki Yönetim Kurulu Üyeleri hem federasyonun çalışmaları hem de mahalleleri adına yürüttüğü çalışmalara ilişkin bilgilendirmelerde bulundular. 
Ziyarete ilişkin bir açıklama yapan Adıyaman Muhtarlar Federasyonu Başkanı Abdulkadir Geylani Taş,"Muhtarlar olarak tek bir liderlerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu ifade ederek “Bugün de istedik ki AK Parti Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Adıyaman’daki temsilcisi konumunda bulunan İl Başkanı Sayın Mehmet Dağtekin’i ziyaret edelim. Federasyon olarak bizler her zaman dik durduk. Kurulduğundan bu yana AK Parti ile olan gönül bağımız devam etmektedir. Etrafımızda olup bitenlere baktığımız zaman Türkiye’nin hangi mücadeleler bugünlere geldiğini anlayabiliriz. Dolayısıyla bizler özellikle bugünlerde birlik ve beraberliğimizi çok iyi korumamız gerekiyor. Bu anlamda bu birlik ve beraberliğimizi tekrar teyit etmek için İl Başkanımız Mehmet Dağtekin’i ziyaret ettik. Kendilerine ve yönetimine nezaket dolu misafirperverliğinden dolayı şükranlarımı sunuyorum"dedi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin ise muhtarların, hizmet zincirinin en önemli halkalarından birisi olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:
"Öncelikle muhtarlarımızı federasyon çatısı altında toplayan muhtarımız Abdulkadir Geylani Taş ve yönetimine teşekkür ediyorum. Bu aynı zamanda birlik ve beraberliğin vücut bulmuş halidir. İhtiyacımız olan da zaten birlik ve beraberliktir. Bu anlamda Adıyaman Muhtarlar Federasyonu Başkanı ve üyeleri Adıyaman’daki muhtar kardeşlerimiz ciddi bir çalışma ortaya koydular. Bu çalışmaları ile gerçekten Türkiye’ye örnek bir yapıyı oluşturdular. Bu yapıyı inşallah daha da taçlandırarak Adıyaman’ımız için el birliği ile çalışacağız. Sorumlu bulundukları mahallelerle ilgili muhtarlarımızla sürekli temas halindeyiz. Zira biz muhtarlarımızı yol arkadaşımız ve mesai arkadaşlarımız gözüyle bakıyoruz. Bizim tutan elimiz, gören gözümüz oluyorlar. Biz birlik beraberlik içerisinde bu çalışmaları sürdüreceğiz. 100 yılda bir gelen liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 2023 hedefi doğrultusunda tüm paydaşlarımızla yoğun gayret gösteriyoruz. İnşallah kadim şehrimizi Adıyaman’ı da Türkiye Yüzyılı’na en güzel şekilde hazırlayacağız. Bu vesileyle bizleri mutlu eden bu nazik ziyaretlerinden dolayı Sayın Taş ve yönetimine teşekkür ediyor, görevlerini azimle yerine getiren tüm muhtarlarımızı en kalbi duygularla selamlıyorum" diye konuştu. 

Kaynak: PHA

Son Güncelleme: 06.12.2022 23:58
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