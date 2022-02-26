Muhalefetin gündeminde 'Adıyaman' vardı

Gelecek Partisi Adıyaman İl Başkanı Seyfettin Bilen, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adıyaman İl Başkanı Mehmet Sırrı Burak Binzet'i parti binasında ziyaret ederek, yapılacak olan 2023 seçimleri ve yeni üye kazanımları noktasında değerlendirme bulunarak gündem ele alındı.

Ziyaretle ilgili duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Binzet, Gelecek Partisi Adıyaman İl Başkanı Seyfettin Bilen ve yönetimine teşekkür etti.

Bilen ise misafirperverliğinden ötürü Binzet'e teşekkür etti.

Ziyaretle ilgili değerlendirmede bulunan Başkan Binzet,"Bugün çok verimli bir ziyaret gerçekleştirdik. Başkan Bilen ve beraberindeki heyet ile uzun uzadıysa sohbet ettik. Ülke gündemiyle ilgili konuştuk. Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilimde Türkiye'nin konumundan bahsettik. Bunların yanı sıra üye kazanımlarından ve Adıyaman halkının sorunlarından konuştuk. Gelecek seçimler için neler planladığımızı anlatıp, fikir alışverişinde bulunduk. Başkan Bilen ve beraberindeki heyete bir kez daha nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyor ve başarılarının devamını diliyorum." dedi.