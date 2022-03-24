Milli Savunma Komisyonu Başkanı Aydın: Büyük ve güçlü Türkiye yolunda emin adımlar ile ilerliyoruz

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Aydın ve beraberindeki Milli Savunma Komisyon üyeleriyle birlikte TUSAŞ fabrikasında incelemede bulunarak, GÖKBEY, ATAK ve HÜRKUŞ'un uçuş gösterisini izlediler.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in eşlik ettiği incelemede TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil komisyon üyelerine bilgiler verdi.

"Savunma sanayi alanında ülkemizin kat ettiği mesafe gurur verici"

Sahada yerli ve milli savunma ürünlerin kabiliyetlerini izleme imkanı bulduklarını belirten TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Aydın,"Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ, Türkiye’de hava platformlarının tasarımı, geliştirilmesi, üretimi, tamamlanması, yenilenmesi ve satış sonrası hizmetleri alanlarındaki teknoloji merkezimiz olan ve yerli ve milli savunma sanayimizin göz bebeği olan kuruluşumuz TUSAŞ'da komisyon üyelerimiz ile birlikte incelemelerde bulunduk. Savunma sanayide gelinen nokta diplomatik açıdan da Ülkemize katkı sağlıyor. Türkiye örtülü veya açık ambargolara rağmen savunma sanayi alanında çok ciddi bir sıçrama yaparak yerlilik oranını yüzde 80 seviyelerine çıkarmıştır. Milli piyade tüfeğinden, helikopterine, insansız hava uçağına ve bir çok alanda Türkiye kendine yeten bir ülke haline geldi. Dışa bağımlılıktan kurtularak ihraç eder hale geldi. Göğsümüzü kabartan çalışmaları gurur ile izledik. Savunma sanayi alanında ülkemizin kat ettiği mesafe gurur verici. Sahada yerli ve milli savunma ürünlerimizin kabiliyetlerini müşahede etme imkanına sahip olduk. İnançla, azimle ve kararlılıkla büyük ve güçlü Türkiye yolunda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, kimseye muhtaç olmadan ve yetişmiş insan kaynağımız ile birlikte gelişmemizde emeği olan herkese teşekkür ediyorum."dedi.

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, ise TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın ve beraberindeki heyet ile Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'e ziyaretlerinden ötürü teşekkür etti.