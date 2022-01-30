Galeriler Yazarlar
Adıyaman 1
hafif kar yağışlı
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
1,983.18
ALTIN
779.43
DOLAR
13.55
STERLİN
18.16
EURO
15.12

Milli Savunma Komisyonu Başkanı Aydın: 2021 yılı itibariyle 223 yeni firma 20 bin istihdam hedefi ile yatırım teşvik belgesi aldı - Videolu Haber

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Müdürü Emin Yücekaya'yı ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

30 Ocak 2022 Pazar 11:48
3 Okunma
Milli Savunma Komisyonu Başkanı Aydın: 2021 yılı itibariyle 223 yeni firma 20 bin istihdam hedefi ile yatırım teşvik belgesi aldı - Videolu Haber

Yücekaya'nın makamında gerçekleşen ziyarete Aydın’a Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Dr. Süleyman Kılınç, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, AK Parti Adıyaman Kadın Kolları Başkanı Av. Saliha Diler, AK Parti Adıyaman Gençlik Kolları Başkanı Mevlüt Kuştepe ve partililer de eşlik etti.
Adıyaman İŞKUR Müdürü Emin Yücekaya Adıyaman’ın yakın dönemindeki ekonomik durumu ile ilgili açıklamalarda bulunarak, işsizlik oranının Türkiye ortalamasının altında olduğunu ve mevsimlik tarım göçünün sıfır noktasına indiğini ifade etti. 
"Adıyaman mevsimlik tarım göçü sıfır noktasına kadar indi"
Yücekaya konuşmasını şöyle sürdürdü, "Yakın geçmişe kadar Adıyaman’ın iç piyasasına kadar kapasite azlığına kadar dışarıya göç veren illerden bir tanesiyiz. Özellikle mevsimlik tarım göçünde ciddi problemler doğuyordu. Tarım göçü demek çocukların okul dışında kalması demek, sağlık hizmeti almamak demek, sürülebilir ekonomik gelişmeye kapalı olmak demek. Çünkü günü ve seneyi kurtarıyorsunuz. Ama devlet yatırımlarının tevki konusunda Adıyaman 6’ıncı bölgeye alınması ile birlikte Adıyaman mevsimlik tarım göçü sıfır noktasına kadar indi diye söyleyebiliriz. Sadece 2021 yılında Adıyaman 7 bin civarında yeni bir istihdam yarattı. Bu sürdürebilir bir istihdam 223 yeni firmamız yatırım teşvik belgesi aldı. Bunların 20 bin kadar istihdam etmiş durumdalar. Bizim yapmış olduğumuz çalışmalara göre Adıyaman’ın işsizlik oranı da 9.14 ile Türkiye ortalamasının altında iyi yolda oluğumuzu söyleyebilirim. 2021 yılında tarım teşvik belgesi alan firmalarımızın yatırımlarını tamamlamasının ardından çok daha önemli bir yere gelmiş olacağız. Dünya ortalamasına gelmiş ülkeler arasına geleceğimizi söyleyebilirim" dedi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ise Adıyaman’ın 6. Bölgeye alınmasıyla birlikte teşvik ve istihdamın arttığını dile getirerek, işsizlik oranını daha aşağıya çekmek istediklerini belirtti.
"Buraya gelmek isteyen bir sürü yatırımcımız var"
Kentte istihdamın artırılmasına yönelik çalışmaları anlatan Aydın, "İŞKUR Müdürümüzü ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgiler alıyoruz. Çeşitli mevsimlik göç veren ırgat ile anılan bir kent iken şimdi hamdolsun neredeyse yok denilecek kadar azaldı. Bu çok önemli tabi Adıyaman’da yeni istihdam alanlarının açılması 6. Bölge teşvikten yararlanması bir taraftan tarımsal faaliyetler açısından yeni projeler ile Adıyaman’ın desteklenmesi, yine Organize Sanayi Bölgelerimizin hem sayılarının artması hem de organize sanayide faaliyet gösteren işletme sayımızın artması geçen yıl itibari ile 223 yeni firma 20 bin istihdam hedefi ile yatırım teşvik belgesi aldı. Dolayısı ile bu süreç iyi yolda olduğumuzu gösteriyor. Bir taraftan yeni Mermer Organize Sanayi Bölgemizi faaliyete sokuyoruz.  Adıyaman, Kahta, Besni, Gölbaşı organize sanayi bölgelerimiz neredeyse doldu bunların ikinci etaplarına parsel oluşturma adına çalışmalarımız devam ediyor. Bu manada hem ilimizde ve ilçelerimizde yeni arsa yönettikçe yeni yatırımların olduğunu inanıyoruz. Buraya gelmek isteyen bir sürü yatırımcımız var. Bununda gayretini sürdüreceğiz. Türkiye ortalamasından daha iyi bu anlamda çünkü kesin rakamlar ve veriler ortadaki işsizlik yüzde 9 seviyesine kadar düştü. Bunda hedefimiz bu yüzdeyi daha aşağıya çekmek" dedi.
"Çetintepe Barajı 230 bin dekarın üzerinde arazi sulama sağlayacak"
Çetintepe Barajı 230 bin dekarın üzerinde arazi sulama sağlayacak aynı zamanda Gömükan Barajı’nın sulaması ile birlikte inşaatlarının devam ettiğini belirten Aydın, şöyle devam etti: "Bunun, içinde bir taraftan çok ciddi sulama projelerimiz tarımsal istihdamda çok önemli sulama projelerimiz çok ciddi anlamda devam ediyor. Adıyaman’da en son büyük çay projelerimizde ihalesi yapılmıştı kesinleşti ve sözleşmesi imzalandı ve inşaatına başlanıyor. Yüz bin dekar arazi sulayacak yine aynı şekilde Koçali Barajımızın tünel açma işlemine başladık. Onun bitmesi ile birlikte 187 bin dekar yeni sulama alanı açılacak. Yine Besni bölgesi başta olmak üzere kısmen Gölbaşı olmak üzere Çetintepe Barajı 230 bin dekarın üzerinde arazi sulama sağlayacak aynı zamanda Gömükan barajının sulaması ile birlikte inşaatları devam ediyor bunların hepsinin inşaat aşamasında artık, bunların hepsi çok önemli projeler bunlardan dört barajın bitmesi ile birlikte Adıyaman’ın yüzde 80 sulanabilecek bir pozisyona gelecek bu gerçekten hem tarımda çalışanların istihdamını hem de tarıma dayalı sanayi çok ciddi anlamada geliştirecek Adıyaman’a çok ciddi katma değer katacak."
Tohum Sertifikasyon Müdürlüğü'nü Adıyaman’da kurduklarını hatırlatan Aydın, 
"Yeni açmış olduğumuz organize sanayi bölgelerimiz, yine orta ölçekli sanayi tesislerimiz, küçük sanayi sitelerimiz derken bunları da desteliyoruz.  Zaten Adıyaman’ın 6. bölge alınması başlı başına çok ciddi teşvik ve istihdamın sağlanması noktasında katkısı oldu. Yine tarımsal faaliyetlerde çeşitliliği ciddi bir anlamda arttırıyoruz. Bugün bademde Türkiye’de bir sırada Adıyaman, Trabzon hurmasında Türkiye’de ikinci sırada Adıyaman yine zeytin, ceviz, üzüm yeni yeni başka ürünleri dahil etmek kaydı ile Adıyaman’da muazzam işler yapıyoruz. Sert Kabuklu Meyveler konusunda daha da gelişmiş anlamda kurmuş olduk.  Tohum Sertifikasyon Müdürlüğünü Adıyaman’da kurduk. Bunlarda Adıyaman’da tarımla birlikte istihdamı da arttıracağız bu vesile ile emek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Yine İŞKUR müdürlüğümüz bu konuda ellinden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorlar. Bizlerde Adıyaman için yapılacak olan bütün projeleri destekliyoruz. Şuan da kırsal kalkınma projeleri konusunda müracaat süresi devam ediyor. Bütün kurumlarımıza yeter ki proje yapın diyoruz. Bu projelere devletimiz ciddi bir anlamda destek veriyorlar. Bu desteği daha da nasıl arttırırız bunun içinde arayışı içerisindeyiz. Gaptan, KOSGEP ve Kalkınma Ajansından aldığımız destekler var.  İŞKUR ise önemli bir proje konumu noktasında bunun içinde çalışmalarımıza devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: PHA
Haberin Videosu :
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Dağtekin: Tüm gücümüz ile halkımızın yanındayız
Başkan Dağtekin: Tüm gücümüz ile halkımızın yanındayız
Aydın: Devletimizin tüm olanaklarını halkımız için seferber ettik - Videolu Haber
Aydın: Devletimizin tüm olanaklarını halkımız için seferber ettik - Videolu Haber
Milletvekili Tutdere Kapalı olan köy yollarının açılması için yetkililere çağrıda bulundu
Milletvekili Tutdere Kapalı olan köy yollarının açılması için yetkililere çağrıda bulundu
Milletvekili Tutdere: İktidarın beceriksizliğinin faturası işverenlere kesildi - Videolu Haber
Milletvekili Tutdere: İktidarın beceriksizliğinin faturası işverenlere kesildi - Videolu Haber
Başkan Aydın: Milletimiz algı operasyonlarının yanında değil, hizmet siyasetinin yanında
Başkan Aydın: Milletimiz algı operasyonlarının yanında değil, hizmet siyasetinin yanında
AK Parti Adıyaman teşkilatından suç duyurusu
AK Parti Adıyaman teşkilatından suç duyurusu
TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Tutdere: Yatırım müjdesi verenler ödenek ayırmayı unutmuşlar
TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Tutdere: Yatırım müjdesi verenler ödenek ayırmayı unutmuşlar
HDP üyelerinden Canan Işık açıklaması
HDP üyelerinden Canan Işık açıklaması
Başkan Aydın: Hukuk nezdinde gereği yapılacak ve millet vicdanın da mahkum olacaktır
Başkan Aydın: Hukuk nezdinde gereği yapılacak ve millet vicdanın da mahkum olacaktır
TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Tutdere’den dayanışma mesajı
TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Tutdere’den dayanışma mesajı
Başkan Dağtekin: Bu zehirli dil hak ettiği karşılığı bulacaktır
Başkan Dağtekin: Bu zehirli dil hak ettiği karşılığı bulacaktır
CHP'li Bozat: Adıyaman'da esnaf perişan
CHP'li Bozat: Adıyaman'da esnaf perişan
CHP'li Tutdere: Ertelemeye ilişkin haberler gerçeği yansıtmamaktadır
CHP'li Tutdere: Ertelemeye ilişkin haberler gerçeği yansıtmamaktadır
Çelikhan'da gaz bitti, CHP'li Tutdere isyan etti
Çelikhan'da gaz bitti, CHP'li Tutdere isyan etti
CHP’li Binzet: Vatandaşı elektrik faturaları çarptı
CHP’li Binzet: Vatandaşı elektrik faturaları çarptı
CHP'li Buluş: Meteoroloji günler öncesinden uyardı, Adıyaman’ın yetkilileri ise film izler gibi bekledi
CHP'li Buluş: Meteoroloji günler öncesinden uyardı, Adıyaman’ın yetkilileri ise film izler gibi bekledi
Başkanlık Divanı Üyesi Tutdere’den Köylüyü Rahatlatacak kanun teklifi
Başkanlık Divanı Üyesi Tutdere’den Köylüyü Rahatlatacak kanun teklifi
Başkan Dağtekin, Yol açma çalışmalarını yerinde inceledi - Videolu Haber
Başkan Dağtekin, Yol açma çalışmalarını yerinde inceledi - Videolu Haber
CHP’li Binzet: Suçlu yine AK Partili Ünal’a 'İşsizim' diyen vatandaş oldu
CHP’li Binzet: Suçlu yine AK Partili Ünal’a 'İşsizim' diyen vatandaş oldu
Binzet: Suçlu Yine Ak Partili Ünal'a "İşsizim" Diyen Vatandaş Oldu!
Binzet: Suçlu Yine Ak Partili Ünal'a "İşsizim" Diyen Vatandaş Oldu!
CHP İl Başkanı Burak Binzet'ten EYT açıklaması - Videolu Haber
CHP İl Başkanı Burak Binzet'ten EYT açıklaması - Videolu Haber
AK Parti'li Dağtekin: Bilgilerimizi doğru kaynaklardan alalım muhalefetin tamamına tavsiyemdir - Videolu Haber
AK Parti'li Dağtekin: Bilgilerimizi doğru kaynaklardan alalım muhalefetin tamamına tavsiyemdir - Videolu Haber
Milletvekili Aydın: Tütünü yasaklayan zihniyet ile CHP zihniyeti aynı zihniyettir
Milletvekili Aydın: Tütünü yasaklayan zihniyet ile CHP zihniyeti aynı zihniyettir
AK Parti'li Ünal: Bu ülkenin tam bağımsızlığını savunmaya devam edeceğiz - Videolu Haber
AK Parti'li Ünal: Bu ülkenin tam bağımsızlığını savunmaya devam edeceğiz - Videolu Haber
AK Parti Grup Başkanvekili Ünal'dan, Başkan Kılınç'a ziyaret
AK Parti Grup Başkanvekili Ünal'dan, Başkan Kılınç'a ziyaret
Ağbaba: Tütün AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı’nın turnusol kağıdıdır - Videolu Haber
Ağbaba: Tütün AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı’nın turnusol kağıdıdır - Videolu Haber
CHP'li Tutdere: İktidar vatandaşın cebindekini elektrik dağıtım şirketlerine aktarmaya başladı - Videolu Haber
CHP'li Tutdere: İktidar vatandaşın cebindekini elektrik dağıtım şirketlerine aktarmaya başladı - Videolu Haber
Milletvekili Tutdere: Adıyaman sizden yeni 'Küçük Sanayi Sitesi' bekliyor - Videolu Haber
Milletvekili Tutdere: Adıyaman sizden yeni 'Küçük Sanayi Sitesi' bekliyor - Videolu Haber
CHP'Lİ BİNZET: GENÇLERE SÖZ BİLİM VE SANATLA İLERLEYECEĞİZ!
CHP'Lİ BİNZET: GENÇLERE SÖZ BİLİM VE SANATLA İLERLEYECEĞİZ!
Boynukara: Demokrasi, hukuk, özgürlük ve adil paylaşım ilkeleri, bugünün varlık ve beka sigortalarıdır
Boynukara: Demokrasi, hukuk, özgürlük ve adil paylaşım ilkeleri, bugünün varlık ve beka sigortalarıdır

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim