Milli Savunma Komisyonu Başkanı Aydın: 2021 yılı itibariyle 223 yeni firma 20 bin istihdam hedefi ile yatırım teşvik belgesi aldı - Videolu Haber

Yücekaya'nın makamında gerçekleşen ziyarete Aydın’a Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Dr. Süleyman Kılınç, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, AK Parti Adıyaman Kadın Kolları Başkanı Av. Saliha Diler, AK Parti Adıyaman Gençlik Kolları Başkanı Mevlüt Kuştepe ve partililer de eşlik etti.

Adıyaman İŞKUR Müdürü Emin Yücekaya Adıyaman’ın yakın dönemindeki ekonomik durumu ile ilgili açıklamalarda bulunarak, işsizlik oranının Türkiye ortalamasının altında olduğunu ve mevsimlik tarım göçünün sıfır noktasına indiğini ifade etti.

"Adıyaman mevsimlik tarım göçü sıfır noktasına kadar indi"

Yücekaya konuşmasını şöyle sürdürdü, "Yakın geçmişe kadar Adıyaman’ın iç piyasasına kadar kapasite azlığına kadar dışarıya göç veren illerden bir tanesiyiz. Özellikle mevsimlik tarım göçünde ciddi problemler doğuyordu. Tarım göçü demek çocukların okul dışında kalması demek, sağlık hizmeti almamak demek, sürülebilir ekonomik gelişmeye kapalı olmak demek. Çünkü günü ve seneyi kurtarıyorsunuz. Ama devlet yatırımlarının tevki konusunda Adıyaman 6’ıncı bölgeye alınması ile birlikte Adıyaman mevsimlik tarım göçü sıfır noktasına kadar indi diye söyleyebiliriz. Sadece 2021 yılında Adıyaman 7 bin civarında yeni bir istihdam yarattı. Bu sürdürebilir bir istihdam 223 yeni firmamız yatırım teşvik belgesi aldı. Bunların 20 bin kadar istihdam etmiş durumdalar. Bizim yapmış olduğumuz çalışmalara göre Adıyaman’ın işsizlik oranı da 9.14 ile Türkiye ortalamasının altında iyi yolda oluğumuzu söyleyebilirim. 2021 yılında tarım teşvik belgesi alan firmalarımızın yatırımlarını tamamlamasının ardından çok daha önemli bir yere gelmiş olacağız. Dünya ortalamasına gelmiş ülkeler arasına geleceğimizi söyleyebilirim" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ise Adıyaman’ın 6. Bölgeye alınmasıyla birlikte teşvik ve istihdamın arttığını dile getirerek, işsizlik oranını daha aşağıya çekmek istediklerini belirtti.

"Buraya gelmek isteyen bir sürü yatırımcımız var"

Kentte istihdamın artırılmasına yönelik çalışmaları anlatan Aydın, "İŞKUR Müdürümüzü ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgiler alıyoruz. Çeşitli mevsimlik göç veren ırgat ile anılan bir kent iken şimdi hamdolsun neredeyse yok denilecek kadar azaldı. Bu çok önemli tabi Adıyaman’da yeni istihdam alanlarının açılması 6. Bölge teşvikten yararlanması bir taraftan tarımsal faaliyetler açısından yeni projeler ile Adıyaman’ın desteklenmesi, yine Organize Sanayi Bölgelerimizin hem sayılarının artması hem de organize sanayide faaliyet gösteren işletme sayımızın artması geçen yıl itibari ile 223 yeni firma 20 bin istihdam hedefi ile yatırım teşvik belgesi aldı. Dolayısı ile bu süreç iyi yolda olduğumuzu gösteriyor. Bir taraftan yeni Mermer Organize Sanayi Bölgemizi faaliyete sokuyoruz. Adıyaman, Kahta, Besni, Gölbaşı organize sanayi bölgelerimiz neredeyse doldu bunların ikinci etaplarına parsel oluşturma adına çalışmalarımız devam ediyor. Bu manada hem ilimizde ve ilçelerimizde yeni arsa yönettikçe yeni yatırımların olduğunu inanıyoruz. Buraya gelmek isteyen bir sürü yatırımcımız var. Bununda gayretini sürdüreceğiz. Türkiye ortalamasından daha iyi bu anlamda çünkü kesin rakamlar ve veriler ortadaki işsizlik yüzde 9 seviyesine kadar düştü. Bunda hedefimiz bu yüzdeyi daha aşağıya çekmek" dedi.

"Çetintepe Barajı 230 bin dekarın üzerinde arazi sulama sağlayacak"

Çetintepe Barajı 230 bin dekarın üzerinde arazi sulama sağlayacak aynı zamanda Gömükan Barajı’nın sulaması ile birlikte inşaatlarının devam ettiğini belirten Aydın, şöyle devam etti: "Bunun, içinde bir taraftan çok ciddi sulama projelerimiz tarımsal istihdamda çok önemli sulama projelerimiz çok ciddi anlamda devam ediyor. Adıyaman’da en son büyük çay projelerimizde ihalesi yapılmıştı kesinleşti ve sözleşmesi imzalandı ve inşaatına başlanıyor. Yüz bin dekar arazi sulayacak yine aynı şekilde Koçali Barajımızın tünel açma işlemine başladık. Onun bitmesi ile birlikte 187 bin dekar yeni sulama alanı açılacak. Yine Besni bölgesi başta olmak üzere kısmen Gölbaşı olmak üzere Çetintepe Barajı 230 bin dekarın üzerinde arazi sulama sağlayacak aynı zamanda Gömükan barajının sulaması ile birlikte inşaatları devam ediyor bunların hepsinin inşaat aşamasında artık, bunların hepsi çok önemli projeler bunlardan dört barajın bitmesi ile birlikte Adıyaman’ın yüzde 80 sulanabilecek bir pozisyona gelecek bu gerçekten hem tarımda çalışanların istihdamını hem de tarıma dayalı sanayi çok ciddi anlamada geliştirecek Adıyaman’a çok ciddi katma değer katacak."

Tohum Sertifikasyon Müdürlüğü'nü Adıyaman’da kurduklarını hatırlatan Aydın,

"Yeni açmış olduğumuz organize sanayi bölgelerimiz, yine orta ölçekli sanayi tesislerimiz, küçük sanayi sitelerimiz derken bunları da desteliyoruz. Zaten Adıyaman’ın 6. bölge alınması başlı başına çok ciddi teşvik ve istihdamın sağlanması noktasında katkısı oldu. Yine tarımsal faaliyetlerde çeşitliliği ciddi bir anlamda arttırıyoruz. Bugün bademde Türkiye’de bir sırada Adıyaman, Trabzon hurmasında Türkiye’de ikinci sırada Adıyaman yine zeytin, ceviz, üzüm yeni yeni başka ürünleri dahil etmek kaydı ile Adıyaman’da muazzam işler yapıyoruz. Sert Kabuklu Meyveler konusunda daha da gelişmiş anlamda kurmuş olduk. Tohum Sertifikasyon Müdürlüğünü Adıyaman’da kurduk. Bunlarda Adıyaman’da tarımla birlikte istihdamı da arttıracağız bu vesile ile emek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Yine İŞKUR müdürlüğümüz bu konuda ellinden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorlar. Bizlerde Adıyaman için yapılacak olan bütün projeleri destekliyoruz. Şuan da kırsal kalkınma projeleri konusunda müracaat süresi devam ediyor. Bütün kurumlarımıza yeter ki proje yapın diyoruz. Bu projelere devletimiz ciddi bir anlamda destek veriyorlar. Bu desteği daha da nasıl arttırırız bunun içinde arayışı içerisindeyiz. Gaptan, KOSGEP ve Kalkınma Ajansından aldığımız destekler var. İŞKUR ise önemli bir proje konumu noktasında bunun içinde çalışmalarımıza devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

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