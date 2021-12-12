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Milletvekili Tutdere’nin Sorularına Sağlık Bakanlığı’ndan Cevap Geldi

CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet, Sağlık Bakanlığı’nın uzman doktor ataması ve Adıyaman’daki hastanenlere alımı yapılacak olan tıbbi cihazlar hakkında açıklamalarda bulundu

adıyamanlılar net
adıyamanlılar net
12 Aralık 2021 Pazar 21:07
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Milletvekili Tutdere’nin Sorularına Sağlık Bakanlığı’ndan Cevap Geldi

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere’nin Sağlık Bakanlığı’nın bütçe görüşmelerinde Adıyaman’ın sağlık alanındaki sorunlarını tekrar gündeme getirdiğini anımsatan Burak Binzet, “Adıyaman Milletvekilimiz Abdurrahman Tutdere’nin yoğun çabaları meyvelerini veriyor.” dedi.

Eksiklerin Giderilmesi Noktasında Canla Başla Çalışıyoruz

İl Başkanı Binzet, “Milletvekilimiz Tutdere seçildiği günden bu yana ilimizin sağlıkla ilgili sorunlarını TBMM Genel Kurulu’ndan başlayarak çözümü noktasında büyük bir gayret gösteriyor. En son Sağlık Bakanlığı’nın bütçesinin görüşüldüğü komisyon görüşmelerinden de ilimizin sağlık alanındaki eksikliklerini yaptığı konuşma ve bakana sorduğu sorularla dile getirmişti. Adıyamanımızın sağlık alanındaki eksiklerinin giderilmesi vatandaşlarımızın kaliteli sağlık hizmetine ulaşması için canla başla çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Gölbaşı’na BT Cihazı Tahsis Edildi, Besni’ye MR Cihazı Alımı Planlanıyor

Binzet, Sağlık Bakanlığı’nın 25 Kasım’daki bütçe görüşmeleri sırasında Milletvekili Tutdere’nin Sağlık Bakanı’na yöneltmiş olduğu sorunlara 12 Aralık’ta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yazılı olarak cevap verildiğini ifade ederek, “Bakan Koca, Milletvekilimiz Tutdere’ye eksiklikler hakkında; hastanelerde yaşanan uzman hekim eksiğinin ihtiyaca göre giderileceğini, Besni Devlet Hastanesi MR cihazı planlaması yapılmış olup satın alma süreci yakın biz zamanda başlatılacağını, Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne BT cihazı tahsis edilmiş olup Ocak 2022’de kurulumu yapılacağını ve Çelikhan 35 Yataklı Devlet Hastanesi’nin proje ve ihale dokümanı hazırlık çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.” dedi.

Uzman Doktor Eksikliği Bulunan Bölümlere Bir An Önce Atama Yapılmalı

Uzman doktor eksikliği bulunan diğer bölümlere de ivedilikle atama yapılması talebinde bulunan Başkan Binzet, “Milletvekilimiz Tutdere’nin Adıyaman’daki hekim eksikliğini dile getirmesinin ardından ataması yapılan Çocuk Nefroloji Uzmanı, Çocuk İmmünoloji ve Alerji Uzmanı, Çocuk Nöroloji Uzmanı ve Tıbbi Onkoloji Uzmanı olmak üzere 7 hekimimiz için müteşekkiriz. Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi, Çocuk Endokrin, Yetişkin Nefrolojisi, Ramatoloji bölümlerindeki uzman doktor eksikliklerinin de giderilmesini, atama için gerekli atamaların bir an önce atılmasını Adıyamanlı hemşehrilerimiz adına talep ediyoruz.” İfadelerini kullandı.

150 Yataklı Devlet Hastanesi’nin Takipçisiyiz

150 Yataklı Devlet Hastanesi’yle ilgili de açıklamalarda bulunan Başkan Binzet, “Adıyaman 150 Yataklı Devlet Hastanesi’nin yapılması talebimizi tekrar ifade etmek istiyorum. Adıyaman 150 Yataklı Devlet Hastanesi bir an önce inşa edilmeli ve Adıyamanlı hemşehrilerimiz artık hastanesiyle kavuşturulmalıdır. Sağlık eksikliklerinin giderilmesi noktasında TBMM’de Milletvekilimiz Abdurrahman Tutdere, yerelde de bizler konunun takipçisi olacağız. Adıyamanımız ve Adıyamanlı hemşehrilerimizin tüm sorunları çözüme kavuşturuluncaya dek CHP olarak elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz.” şeklinde konuştu.

Son Güncelleme: 12.12.2021 21:12
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Milletvekili Tutderenin Sorularına Sağlık Bakanlığından Cevap Geldi
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