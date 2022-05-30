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Milletvekili Tutdere'nin köy ziyaretleri devam ediyor

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Av. Abdurrahman Tutdere, Adıyaman Merkez’ e bağlı Taşgedik, Ağikan, Esence, Çamlıca, Kuyucak, Derinsu, Artan, Çemberlitaş ve Yenice köylerini ziyaret etti.

30 Mayıs 2022 Pazartesi 15:07
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Milletvekili Tutdere'nin köy ziyaretleri devam ediyor

Köylere gerçekleştirdiği ziyaretler sırasında Milletvekili Tutdere dert yanan yöre halkı, tarımsal girdi fiyatlarında yaşanan fahiş artışlar ve yüksek enflasyondan dolayı yaşadıkları mağduriyetleri dile getirdi.
Adıyaman’ın Merkez ilçesine bağlı köyleri ziyaret ederek köylülerin yaşadıkları sorunlara kulak veren Milletvekili Tutdere çiftçilere bir dokundu bin ah işitti.
Esence ve Taşgedik köylerinde yurttaşların sorunlarını dinleyen Milletvekili Tutdere’ye artan fiyatlardan dolayı dert yanan bir üretici, "Bize gelen içme suyu koladan bile daha pahalı’ ifadelerini kullanırken bir yetiştirici ise yem fiyatlarından yakınarak ‘Köyde sadece ben hayvancılık yapıyorum. Böyle giderse ben de bırakacağım." şeklinde konuştular.
"İçme suyu koladan daha pahalı"
Milletvekili Tutdere’ye dert yanarak elektrik ve içme suyunun pahalı olduğuna dikkat çeken Esence’li çiftçi, “Mazot alamıyoruz. Depoyu bin liraya dolduruyorduk, bu sene 3 bin liraya dolduruyoruz. İş yapamıyoruz. Böyle duruyoruz, ne yapacağız. Bize gelen içme suyu koladan daha pahalı. Sebebi ise elektrik parası” dedi.
"Böyle giderse hayvancılığı biz de bırakacağız"
Taşgedik’li bir yetiştirici işe yem fiyatlarında yaşanan artışından yakınarak, “Böyle giderse biz de bırakacağız. Bütün arkadaşlar bırakacak. Hayvan aldığım yerde onlar da bırakmak için satıyorlar. Onlar da yetiştiremiyorlar. Böyle giderse ben de bırakırım. Biz de yapamayız, yetiştiremeyiz. Beş tane arpa alsan hayvanın yarı fiyatı. Doğuracağı kıdığı satsan bile ben çıkaramam. Bırak sütünü, etini şeyini. Zaten alacağım şey yavrudur. Yavruyu da satıp arpaya verdim mi, ben anacı ne yapacağım?” şeklinde konuştu.

 

Kaynak: PHA
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