Milletvekili Tutdere’nin Adıyaman mücadelesi sürüyor

Milletvekili Tutdere ziyareti sırasında sarmalık tütünde hapis cezasının kaldırılması ve tütün üreticilerinin yaşadıkları sorunlar başta olmak üzere Adıyaman’daki sulama projeleri, tarımsal iskân, baraj gölü havzasında kalan köylerin iskânı, baraj projeleri ve toplulaştırma projeleri başta olmak üzere Adıyaman’ın tarım alanındaki tüm sorunlarını Bakan Kirişçi’ye aktardı.

Milletvekili Tutdere Tütün konusundaki tüm sorunları Bakan Kirişçi’ye aktardı

Tütün konusunda yaşanan tüm sıkıntıları gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Bakan Kirişçi’ye aktardığını ifade eden Milletvekili Tutdere, “Sarmalık tütünde hapis cezasının kaldırılması başta olmak üzere tek başına içim özelliğine sahip tütün konusunda yaşanan tüm sıkıntıları, tütün üreticilerinin yaşadıkları sorunları, vergi sorunu ve tütün konusunda yaşanan sorunlara ilişkin çözüm önerilerimizi gerçekleştirdiğim ziyaret sırasında Bakan Kirişçi’ye bizzat ilettim.” dedi.

Milletvekili Tutdere Bakan Kirişçi’den Adıyaman’ın sulama projelerine için destek istedi

Gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Adıyaman’ın tarım alanında yaşadığı tüm sorunları Bakan Kirişçi’ye aktardığını ifade eden Milletvekili Tutdere, “Bakan Kirişçi’ye Koçali Barajı, Büyükçay Barajı, Gömükhan Barajı, Çetintepe Barajı, Bebek 1 ve Bebek 2 Sulama Projeleri başta olmak üzere Adıyaman’da yapımı devam eden ve yapımı planlanan sulama projelerini, ayrıca tarımsal iskân, baraj gölü havzasında kalan köylerin iskânını, Adıyamanlı hemşehrilerimizin tarımsal sulamada yaşadığı tüm sorunları aktardım. Ayrıca gerekli ödeneklerin ayrılarak sulama projelerinin bir an önce tamamlanması için Bakan Kirişçi’den destek istedi." ifadelerini kullandı.

Adıyaman, tarımsal sulamada kullanılan elektrik desteğinden faydalanan iller arasına alınsın

Toplulaştırma ve sulama suyu elektriği başta olmak üzere Adıyamanlıların taleplerini Tarım Bakanı’na gerçekleştirdiği ziyaret sırasında ilettiğini dile getiren Milletvekili Tutdere, “Adıyamanlı hemşehrilerimizin toplulaştırma ve tarımsal sulamada kullanılan elektrikten kaynaklanan sorunları başta olmak üzere Adıyamanlı hemşehrilerimizin tüm taleplerini Bakan Kirişçi’ye bizzat ilettim. Bakan Kirişçi’ye Adıyaman’ın tarımsal sulamada kullanılan elektrik desteğinden faydalanan iller arasına alınması ile Adıyaman genelinde toplulaştırma bekleyen 152 bin 653 hektarlık tarım alanında yapılması gereken çalışmaların bir an önce yapılması talebinde bulundum. Adıyaman’ın tarım alanındaki tüm sorunları çözülünceye dek mücadelemizi sürdürecek, çalışmalarımıza son sürat devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.