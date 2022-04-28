Milletvekili Tutdere’den yoğun Gölbaşı programı

İftar yemeğinde de Gölbaşı köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek muhtarların taleplerini dinledi.

Milletvekili Tutdere’nin vatandaşların yoğun ilgiyle karşılandığı Gölbaşı programına Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, Harmanlı Belediye Başkanı Ahmet Değirmenci, CHP İl Başkanı Burak Binzet, CHP Gölbaşı İlçe Başkanı Emine Köseler, CHP İl Genel Meclisi Üyeleri ve çok sayıda parti yönetici katıldı.

CHP Heyeti’nden Gölbaşı’na çıkarma

Milletvekili Tutdere Gölbaşı programı kapsamında Gölbaşı Belediye Başkanlığı’nı, İYİ Parti Gölbaşı İlçe Başkanlığı’nı, Atatürkçü Düşünce Derneği Gölbaşı Şubesi’ni, Cem Vakfı Gölbaşı Şubesi’ni, Gölbaşı Şoförler ve Otomobilciler Odası’nı, Gölbaşı Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifi’ni, Gölbaşı Esnaf ve Sanatkârlar Odası’nı, Gölbaşı Ziraat Odası’na ziyaret gerçekleştirdi. Tutdere ayrıca Gölbaşı merkezde bulunan esnafları tek tek ziyaret ederek esnafların yaşamış olduğu sorunlara kulak verdi. İftar yemeğinde ise Gölbaşı köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Milletvekili Tutdere, muhtarların sorun ve taleplerini bizzat dinledi.

Sorunlar çözülünceye kadar mücadelemizi sürdüreceğiz

Gerçekleştirilen ziyaretler hakkında değerlendirmelerde bulunan Milletvekili Tutdere, "Meslek odalarımızın, üreticilerimizin, yetiştiricilerimizin, esnaflarımızın yaşadıkları sorunları bizzat kendilerinden dinledik. Yaşadıkları sorunları bizzat gözlemleyerek tek tek not aldık. Sorunlara karşı partimizin çözüm önerilerini, vatandaşlarımızı darboğazdan çıkaracak onları refaha kavuşturacak parti politikalarımızı anlattık. Vatandaşlarımızın refaha kavuşması, sorunlarının kalıcı olarak çözüme kavuşması için mücadelemizi sürdürecek, vatandaşlarımızın yaşamış oldukları sorunlar çözülünceye kadar yaşanan sorunların takipçisi olmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.