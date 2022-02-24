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Milletvekili Tutdere’den 'Uyuşturucuyla Etkin Mücadele İçin' araştırma önergesi

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Av. Abdurrahman Tutdere, Adıyaman’da son zamanlarda artış gösteren uyuşturucu madde kullanımının sebep olduğu toplumsal kaygıların araştırılması için TBMM Başkanlığı’na araştırma önergesi verdi.

24 Şubat 2022 Perşembe 11:37
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Milletvekili Tutdere’den 'Uyuşturucuyla Etkin Mücadele İçin' araştırma önergesi

Milletvekili Tutdere vermiş olduğu araştırma önergesinin ana gayesinin Adıyaman genelinde uyuşturucu ile etkin bir mücadele verilmesi olduğunun altını çizerek konunun etraflıca araştırılması ve çözüme yönelik çalışmaların yapılmasının önemine vurgu yaptı.
"Uyuşturucuyla mücadele konusunda çalışmalar yeterli değil"
Adıyaman’da son zamanlarda artış gösteren uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretine ilişkin olayların kamuoyunda derin rahatsızlıklar yarattığını ifade eden Milletvekili Tutdere, “Anayasamızın 58.maddesinde yer alan, ‘Devlet, gençleri alkol alışkanlıklarından ve cehaletten korumak için gerekli tedbirleri alır.’ hükmüne dayanarak etkin ve caydırıcı bir şekilde uyuşturucu ile mücadele edilmesi gerekmektedir. Ancak etkin bir şekilde mücadele edilmesi gereken konuda yeterli çalışmaların yürütülmediğini üzülerek görmekteyiz.” ifadelerini kullanarak uyuşturucu ile mücadele konusunda Adıyaman’da etkin çalışmaların yürütülmediğini dile getirdi.
"Uyuşturucu ile topyekûn mücadele edilmesi gerekmektedir"

Toplumun her kesiminin uyuşturucu ile mücadeleye dâhil edilerek uyuşturucuyla topyekûn mücadele edilmesi gerektiğini ifade eden Milletvekili Tutdere, “Toplum genelinin uyuşturucu hakkında bilgi sahibi olması, madde bağımlılığının başlamadan önüne geçilmesi ve toplumun her kesiminin uyuşturucu ile mücadeleye dâhil edilerek devlet kurumlarıyla iş birliğinin sağlanması ve topyekûn mücadele edilmesi gerekmektedir. Çünkü uyuşturucu kullanımına bağlı ortaya çıkan zararlar, sadece kullanıcı ile sınırlı sağlık sorunlarından ibaret değildir. Sağlık sorunlarının yanı sıra çoğu zaman kişilerin ailesine, içinde bulunduğu çevreye ve toplumun tamamına yansıyan adli, sosyal, ekonomik sorunları da beraberinde getirmektedir.” dedi.
"Broşür dağıtarak uyuşturucunun önüne geçilmeyeceği açıktır"
Uyuşturucuyla mücadeleye ilişkin resmi veriler paylaşan Milletvekili Tutdere, “İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı tarafından hazırlanan 2021 Türkiye Uyuşturucu Raporu incelendiğinde güvenlik güçlerince Türkiye genelinde 2019 yılında 148 bin 821, 2020 yılında ise 159 bin 268 olaya müdahale edilmiştir.” ifadelerini kullandı.
Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere ve bazı CHP milletvekillerinin imzasıyla açılması istenen araştırma önergesinde, “Her ne kadar bazı kurum ve kuruluşlar eliyle birtakım çalışmalar yürütülüyor ise de konu istatistiki veriler ışığında incelendiğinde bu çalışmaların yetersiz kaldığı, topluma amaçlanan faydayı sağlayamadığı açıkça anlaşılmaktadır. Nitekim broşür dağıtımı vb. yöntemlerle uyuşturucunun önüne geçilmeyeceği açıktır. Bu nedenle konunun etraflıca araştırılması, çözüme yönelik çalışmaların ivedilikle yapılması ve uygulamaya geçilmesi büyük önem arz etmektedir.” ifadelerini kullanarak konuyla ilgili meclis araştırması yapılması çağrısında bulundu.

Kaynak: PHA
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