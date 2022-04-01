Milletvekili Tutdere’den optisyen ve gözlükçüler için önemli kanun teklifi

Türk Optisyen-Gözlükçülerin meslek birliğinin oluşturulmasını amaçlayan 44 maddelik kanun teklifine göre, halk sağlığında önemli hizmetler yapmakta olan optisyenler ve gözlükçülerin daha düzenli ve halk sağlığına faydalı çalışmalarını sağlamak üzere, mesleğin hukuka uygun şekilde icra edilmesinin sağlanması öngörülüyor.

"Türk optisyen ve gözlükçüler kamu tüzel kişiliğe statüsüne kavuşuyor"

Milletvekili Tutdere TBMM Başkanlığı’na verdiği kanun teklifiyle Türk Optisyen ve Gözlükçülerin meslek birliğinin oluşturularak, birliğe kamu tüzel kişiliğe statüsü kazandırılmasının amaçlandığını vurguladı.

Türk Optisyen ve Gözlükçülerin meslek birliğinin oluşturulmasını amaçlayan kanun teklifi hakkında bilgi veren Milletvekili Tutdere, “Bu Kanunun amacı; optisyen-gözlükçüler odaları ile Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliğinin faaliyetleri, organları, görevleri, toplantıları, karar alışları, gelirleri, giderleri, organları için seçim, seçilme yeterliliği, seçimlerin yapılışı, hizmet bedellerinin ve aidatın tespiti, disiplin cezaları ve infaz edilişleri ile odalar ve Birlik ile ilgili diğer iş ve işlemler hakkındaki usul ve esasları düzenlemektir.” dedi.