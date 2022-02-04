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Milletvekili Tutdere’den 'Kar Yağışının Mağduriyetlerini Giderin' çağrısı - Videolu Haber

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Av. Abdurrahman Tutdere, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmasıyla kar yağışından dolayı Adıyaman Küçük Sanayi Sitesi’nde faaliyet gösteren esnaflar başta olmak üzere mağduriyet yaşayan Adıyamanlıların sorunlarını TBMM gündemine taşıdı.

04 Şubat 2022 Cuma 10:48
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Milletvekili Tutdere’den 'Kar Yağışının Mağduriyetlerini Giderin' çağrısı - Videolu Haber

Milletvekili Tutdere, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmasında Adıyaman’da yaşayan yurttaşların kardan dolayı yaşamış oldukları mağduriyetlerin giderilmesi için ilgili bakanlıklara ve Adıyaman Valiliği’ne seslenerek “mağduriyetleri giderin” çağrısında bulundu.
"Yoğun kar yağışından dolayı esnafımız ve çiftçilerimiz mağdur oldu"
Yoğun kar yağışı nedeniyle Adıyaman’da yaşayan birçok yurttaşın büyük bir mağduriyet yaşadığını TBMM Genel Kurulu’nda dile getiren Milletvekili Tutdere, “Seçim bölgem Adıyaman'da geçen hafta çok yoğun bir kar yağışı yaşandı. Yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi, birçok yurttaşımız büyük bir mağduriyet yaşadı.” dedi.
Milletvekili Tutdere, Küçük Sanayi Sitesi’nde faaliyet gösteren esnaflar başta olmak üzere, il genelindeki çok sayıda çiftçinin büyük bir mağduriyet yaşadığının dile getirerek, “Yoğun kar yağışı nedeniyle Adıyaman Küçük Sanayi Sitesi’ndeki esnaflarımız başta olmak üzere il genelinde seracılık yapan çok sayıda çiftçimiz mağdur oldu. Esnaflarımızın iş yerlerinin çatıları çöktü, çiftçilerimizin seralar yıkıldı ve ciddi hasarlar meydana geldi.” ifadelerini kullandı.
"Kar fırtınası nedeniyle mağdur olan yurttaşlarımızın zararlarını bir an evvel giderin"
Adıyamanlı esnafların ve çiftçilerin üst üste gelen zamlar nedeniyle zor günlerden geçtiklerini, il genelinde etkili olan kar fırtınası nedeniyle mağduriyetlerinin daha da arttığını ifade eden Milletvekili Tutdere, mağduriyet yaşayan yurttaşların mağduriyetlerin giderilmesi için ilgili bakanlıklara ve Adıyaman Valiliği’ne çağrıda bulundu.
Adıyamanlıların yaşadıkları mağduriyetlerin giderilmesi için Bakanlıklara ve Valiliğe çağrıda bulunan Milletvekili Tutdere,"Zamlar nedeniyle sıkıntılı günler geçiren esnafımız, çiftçilerimiz bir de kar fırtınası nedeniyle büyük bir maddi zarar gördü, zarara uğradı. Buradan ilgili bakanlıklara, valiliğe açıkça çağrıda bulunuyorum. Kar fırtınası nedeniyle mağdur olan esnaflarımızın, çiftçilerimizin zararlarını bir an evvel giderin, bu mağduriyetlere bir an evvel son verin."şeklinde konuştu.

 

Kaynak: PHA
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