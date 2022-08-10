Milletvekili Tutdere’den Çelikhan çıkarması

Milletvekili Tutdere’nin Çelikhan’a gerçekleştirdiği ziyarete Pınarbaşı Belediye Başkanı Mahmut Alan, CHP Çelikhan İlçe Başkanı Kamber Sucu ile çok sayıda il yöneticisi katıldı.

Milletvekili Tutdere Çelikhan’da önemli temaslarda bulundu

Milletvekili Tutdere Çelikhan ziyareti kapsamında Çelikhan Ziraat Odası, Çelikhan Esnaf ve Sanatkârlar Odası, Çelikhan Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifi, Çelikhan Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi, Memur-Sen Çelikhan İlçe Temsilciliği, Eğitim Bir-Sen Çelikhan Şubesi, Tarım- Orman Çalışanları Birliği Sendikası Çelikhan Şubesi, Diyanet-Sen Çelikhan Şubesi, Büro Memur-Sen Çelikhan Şubesi başkanları ve sendika üyeleriyle bir araya geldi.

Milletvekili Tutdere sendika ve oda ziyaretlerinin ardından İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi’nin Çelikhan İlçe Başkanlıklarını ziyaret ederek partilerin ilçe başkanları ve parti yönetimleriyle bir araya geldi.

Yunus Emre Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi ve Çelikhan Cumhuriyet Meydanı’nda esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen CHP’li Tutdere, yöre sakinlerinin yaşadığı sorunlara kulak vererek sorunların çözümüne ilişkin CHP’nin ortaya koyduğu çözüm önerilerini de anlattı.

Ekonomik krizden dolayı Milletvekili Tutdere’ye dert yanarak içinde bulunduğu büyük çıkmazı anlatan Çelikhan’lı bir esnaf, “Elektrik bin 500 lira geliyor, tavuk eti geçen sene 9 liraya geliyordu şu anda 50 liraya geliyor, ekmek olmuş 4 lira. Ben ne yapayım? Ekmek 4 liraysa ben zaten ne kazanacağım? Bu zam düzeninin değişmesi lazım. Bu şekilde giderse zaten hepimiz dükkânları kapatacağız. Sürekli zarar edeceğimize en azından dükkânı kapatırız daha iyi.” dedi.