Milletvekili Tutdere TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmasında tütünlere el koyulmasına tepki göstererek, Bakan Soylu’ya “çiftçinin emeğinden, alın terinden elini çek” çağrısında bulundu.

"İktidar partisini tütün yasasını geri çekmeye davet ediyorum"

Milletvekili Tutdere, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmasında tütüncülere yapılan operasyonlara tepki göstererek, AKP’nin tütüne ilişkin yapmış olduğu düzenlemenin tütün üreticilerini mağdur ettiğini ifade etti.

AK Parti sıralarına seslenerek iktidarın tütün düzenlemesini geri çekilmesi çağrısında bulunan Milletvekili Tutdere, "Adıyaman'da kolluk kuvvetleri tarafından eş zamanlı olarak 3 adrese operasyon yapıldı, bu operasyonlarda da çok sayıda sarmalık kıyılmış tütün ele geçirildi. Ben buradan AKP'nin tütüne ilişkin getirmiş olduğu düzenlemelerin ne kadar yanlış olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyorum. İktidar partisini, bu yasasını geri çekmeye davet ediyorum. Milletin alın terinden elinizi çekin."dedi.

Milletvekili Tutdere’den Bakan Soylu’ya Çağrı: Çiftçinin ekmeğinden elini çek

Yapılan operasyonlar sonucunda polis tarafından el konulan tütünlerin tütün emekçilerinin alın teri olduğuna vurgu yapan Milletvekili Tutdere, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya seslenerek, “çiftçinin ekmeğinden elini çek" çağrısında bulundu.

Bakan Soylu’ya çağrıda bulunan Milletvekili Tutdere, "Süleyman Soylu'ya da açıkça çağrı yapıyorum: Fakir fukaranın, çiftçinin alın terinden ekmeğinden elini çek, vatandaşı daha fazla mağdur etme." şeklinde konuştu.