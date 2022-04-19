Milletvekili Tutdere’den Asgari ücretin yıl için yeniden belirlenmesi için önemli adım

Milletvekili Tutdere TBMM Başkanlığı’na sunduğu araştırma önergesinde asgari ücretlilerin aileleri ile birlikte insan onuruna yaraşır bir şekilde yaşamını sürdürmesi için çalışma yapılması zaruri bir ihtiyaç haline geldiğine dikkat çekerek Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun aralık ayı beklenmeden toplanması gerektiğine vurgu yaptı.

"Asgari ücretlinin sofrasından 46 adet ekmek azaldı"

Asgari ücretin asgari ücretlinin cebine girer girmez açlık sınırının altında kaldığını ifade eden Milletvekili Tutdere, “Türkiye’de asgari ücret olağan bir ücret haline dönüşmüştür. Bazı araştırmalara göre Türkiye’de aktif çalışma yaşamında yer alan işçilerin yüzde 57’sinin asgari ücret aldığı ifade edilmektedir. Bu durumda Türkiye’de 10 milyon civarında işçi kendisinin ve ailesinin geçimini asgari ücret ile sağlamak zorundadır. 2022 yılı için yüzde 50 zamla 4.253 TL’ye yükseltilen asgari ücret, asgari ücretlinin cebine girer girmez açlık sınırının altında kalmıştır. TÜRK-İŞ tarafından açıklanan açlık sınırı Mart ayında 4.928 TL’ye yükselerek asgari ücretle arasındaki makası iyice açmıştır. TÜİK madde sepeti verilerine göre ise geçtiğimiz yıl 2.825 TL asgari ücretin alım gücü bu yıl 4.253 TL asgari ücretin üzerine çıktığı görülmektedir. Asgari ücrete 2022 yılı için yüzde 50 zam verilmesine rağmen asgari ücretlinin sofrasında 46 adet ekmek azalmış durumdadır.” dedi.

"Üretici enflasyonu yükselmeye devam edecek"

Türkiye’de gıda ürünlerinin en pahalı olduğu 4. ülke olduğuna dikkat çeken Milletvekili Tutdere, “Türkiye’de şubat ayı resmi enflasyon oranı yüzde 54,44’tür. Türkiye bu haliyle Arjantin’i dahi geride bırakmış ve dünyada en yüksek 8. enflasyona sahip ülke olmuştur. Ayrıca gıda enflasyon oranlarında bir yıllık artış yüzde 64 ile rekor seviyeye yükselmiş, Türkiye’de gıda ürünlerinin en pahalı olduğu 4. ülke olmuştur. Üretici enflasyonu oranının son bir yılda yüzde 105 arttığını düşündüğümüzde ilerleyen aylarda enflasyonun yüzde 54,4 seviyesinden daha da yukarılara çıkacağı bilinmektedir. Bu durumda hem temel besin maddelerinin hem de diğer zorunlu giderlerin fiyatları daha fazla artacaktır.” ifadelerini kullandı.

Asgari Ücretlilerin İnsan Onuruna Yaraşır Bir Şekilde Yaşamını Sürdürmesi Noktasında Somut Adımlar Atılmalı

Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere ve bazı CHP milletvekillerinin imzasıyla açılması istenen araştırma önergesinde, “Asgari Ücret Tespit Komisyonu her yıl aralık ayında toplanıyor olsa da yılın henüz ilk ayında açlık sınırının altında kalan ve enflasyon karşısında günden güne erimektedir. Asgari ücretin, bu yıl için yeniden belirlenmesi; asgari ücretlilerin artan enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında korunması ve asgari ücretlilerin aileleri ile birlikte insan onuruna yaraşır bir şekilde yaşamını sürdürmesi noktasında somut adımlar atılması zaruri bir ihtiyaç haline gelmiştir.” ifadelerini kullanarak konuyla ilgili meclis araştırması yapılması çağrısında bulundu.