Galeriler Yazarlar
Adıyaman 19
hafif yağmur
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
2.522,04
ALTIN
931,41
DOLAR
14,66
STERLİN
19,08
EURO
15,81

Milletvekili Tutdere’den Asgari ücretin yıl için yeniden belirlenmesi için önemli adım

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Av. Abdurrahman Tutdere, yılın henüz ilk ayında açlık sınırının altında kaldığını, enflasyon karşısında günden güne erimeye devam ettiğinin altını çizerek asgari ücretin yıl içinde yeniden belirlenmesi için gerekli araştırma ve çalışmaların yapılması amacıyla TBMM Başkanlığı’na araştırma önergesi verdi.

19 Nisan 2022 Salı 10:35
2 Okunma
Milletvekili Tutdere’den Asgari ücretin yıl için yeniden belirlenmesi için önemli adım

Milletvekili Tutdere TBMM Başkanlığı’na sunduğu araştırma önergesinde asgari ücretlilerin aileleri ile birlikte insan onuruna yaraşır bir şekilde yaşamını sürdürmesi için çalışma yapılması zaruri bir ihtiyaç haline geldiğine dikkat çekerek Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun aralık ayı beklenmeden toplanması gerektiğine vurgu yaptı.
"Asgari ücretlinin sofrasından 46 adet ekmek azaldı"
Asgari ücretin asgari ücretlinin cebine girer girmez açlık sınırının altında kaldığını ifade eden Milletvekili Tutdere, “Türkiye’de asgari ücret olağan bir ücret haline dönüşmüştür. Bazı araştırmalara göre Türkiye’de aktif çalışma yaşamında yer alan işçilerin yüzde 57’sinin asgari ücret aldığı ifade edilmektedir. Bu durumda Türkiye’de 10 milyon civarında işçi kendisinin ve ailesinin geçimini asgari ücret ile sağlamak zorundadır. 2022 yılı için yüzde 50 zamla 4.253 TL’ye yükseltilen asgari ücret, asgari ücretlinin cebine girer girmez açlık sınırının altında kalmıştır. TÜRK-İŞ tarafından açıklanan açlık sınırı Mart ayında 4.928 TL’ye yükselerek asgari ücretle arasındaki makası iyice açmıştır. TÜİK madde sepeti verilerine göre ise geçtiğimiz yıl 2.825 TL asgari ücretin alım gücü bu yıl 4.253 TL asgari ücretin üzerine çıktığı görülmektedir. Asgari ücrete 2022 yılı için yüzde 50 zam verilmesine rağmen asgari ücretlinin sofrasında 46 adet ekmek azalmış durumdadır.” dedi.
"Üretici enflasyonu yükselmeye devam edecek"
Türkiye’de gıda ürünlerinin en pahalı olduğu 4. ülke olduğuna dikkat çeken Milletvekili Tutdere, “Türkiye’de şubat ayı resmi enflasyon oranı yüzde 54,44’tür. Türkiye bu haliyle Arjantin’i dahi geride bırakmış ve dünyada en yüksek 8. enflasyona sahip ülke olmuştur. Ayrıca gıda enflasyon oranlarında bir yıllık artış yüzde 64 ile rekor seviyeye yükselmiş, Türkiye’de gıda ürünlerinin en pahalı olduğu 4. ülke olmuştur. Üretici enflasyonu oranının son bir yılda yüzde 105 arttığını düşündüğümüzde ilerleyen aylarda enflasyonun yüzde 54,4 seviyesinden daha da yukarılara çıkacağı bilinmektedir. Bu durumda hem temel besin maddelerinin hem de diğer zorunlu giderlerin fiyatları daha fazla artacaktır.” ifadelerini kullandı.
Asgari Ücretlilerin İnsan Onuruna Yaraşır Bir Şekilde Yaşamını Sürdürmesi Noktasında Somut Adımlar Atılmalı
Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere ve bazı CHP milletvekillerinin imzasıyla açılması istenen araştırma önergesinde, “Asgari Ücret Tespit Komisyonu her yıl aralık ayında toplanıyor olsa da yılın henüz ilk ayında açlık sınırının altında kalan ve enflasyon karşısında günden güne erimektedir. Asgari ücretin, bu yıl için yeniden belirlenmesi; asgari ücretlilerin artan enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında korunması ve asgari ücretlilerin aileleri ile birlikte insan onuruna yaraşır bir şekilde yaşamını sürdürmesi noktasında somut adımlar atılması zaruri bir ihtiyaç haline gelmiştir.” ifadelerini kullanarak konuyla ilgili meclis araştırması yapılması çağrısında bulundu.

 

Kaynak: PHA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AK Parti'li Dağtekin: STK’lar Adıyaman’ımız için önemli aktörlerdir
AK Parti'li Dağtekin: STK’lar Adıyaman’ımız için önemli aktörlerdir
AK Parti heyetinden köy ziyareti
AK Parti heyetinden köy ziyareti
CHP'li Binzet: Yabancı uyruklular Türkiye’de son 9 yılda 293 bin konut satın aldı
CHP'li Binzet: Yabancı uyruklular Türkiye’de son 9 yılda 293 bin konut satın aldı
Milletvekili Tutdere: AK Parti'nin 'İkinci barolara şok verelim, belki dirilir' teklifidir
Milletvekili Tutdere: AK Parti'nin 'İkinci barolara şok verelim, belki dirilir' teklifidir
Aydın: Öğrencilerimize olan her türlü desteği sürdürmeye devam edeceğiz
Aydın: Öğrencilerimize olan her türlü desteği sürdürmeye devam edeceğiz
AK Parti’li Dağtekin Kömür Beldesi sakinleriyle bir araya geldi
AK Parti’li Dağtekin Kömür Beldesi sakinleriyle bir araya geldi
CHP’li Binzet’ten ekonomi eleştirisi
CHP’li Binzet’ten ekonomi eleştirisi
Başkan Aydın’dan gençlere müjde
Başkan Aydın’dan gençlere müjde
Başkan Dağtekin, vatandaşların sofrasına misafir oluyor
Başkan Dağtekin, vatandaşların sofrasına misafir oluyor
CHP'li Tutdere, seçim bölgesinde vatandaşlarla bir araya geldi
CHP'li Tutdere, seçim bölgesinde vatandaşlarla bir araya geldi
MHP'li Arslan: Bir yerlere yaranmaya çalışırken asli görevlerinizi göz ardı etmeyin
MHP'li Arslan: Bir yerlere yaranmaya çalışırken asli görevlerinizi göz ardı etmeyin
Boynukara, Rusya’nın Ukrayna işgalini değerlendirdi
Boynukara, Rusya’nın Ukrayna işgalini değerlendirdi
Milletvekili Tutdere Adıyaman Tabipler Odası’nı ziyaret etti - Videolu Haber
Milletvekili Tutdere Adıyaman Tabipler Odası’nı ziyaret etti - Videolu Haber
Milletvekili Tutdere: Kömür halkının feryadı Türkiye'de doğasına ve çevresine sahip çıkan milyonların sesidir
Milletvekili Tutdere: Kömür halkının feryadı Türkiye'de doğasına ve çevresine sahip çıkan milyonların sesidir
CHP'li Binzet: AK Parti kıyıma başladı mücadelemiz sürüyor
CHP'li Binzet: AK Parti kıyıma başladı mücadelemiz sürüyor
CHP'li Tutdere: Ya Avrupa, ya ölüm
CHP'li Tutdere: Ya Avrupa, ya ölüm
Başkan Dağtekin, gazetecilerle sahurda bir araya geldi
Başkan Dağtekin, gazetecilerle sahurda bir araya geldi
Aydın'dan '10 Nisan Polis Haftası' mesajı
Aydın'dan '10 Nisan Polis Haftası' mesajı
Milletvekili Tutdere AK Partiye Kemal Tahir’in dizeleriyle seslendi - Videolu Haber
Milletvekili Tutdere AK Partiye Kemal Tahir’in dizeleriyle seslendi - Videolu Haber
Başkan Doğan, Türk Polis Teşkilatının 177. Kuruluş Yıldönümünü Kutladı
Başkan Doğan, Türk Polis Teşkilatının 177. Kuruluş Yıldönümünü Kutladı
Ulubey, TÜİK verilerini eleştirdi
Ulubey, TÜİK verilerini eleştirdi
Milletvekili Tutdere: Kömür halkı doğasına ve merasına sahip çıkıyor - Videolu Haber
Milletvekili Tutdere: Kömür halkı doğasına ve merasına sahip çıkıyor - Videolu Haber
CHP'li Bozat: Tüm sorunların ana nedeni adaletsizlik ve hukuksuzluk
CHP'li Bozat: Tüm sorunların ana nedeni adaletsizlik ve hukuksuzluk
CHP'li Binzet: Ortaçağ sansürcüleri iş başında
CHP'li Binzet: Ortaçağ sansürcüleri iş başında
İYİ Parti İl Başkanı Doğan, enflasyon rakamlarını değerlendirdi
İYİ Parti İl Başkanı Doğan, enflasyon rakamlarını değerlendirdi
CHP'li Tutdere: Demokrasiyi ortadan kaldıran uygulamalar avukatlık mesleğini çekilmez hâle getirdi
CHP'li Tutdere: Demokrasiyi ortadan kaldıran uygulamalar avukatlık mesleğini çekilmez hâle getirdi
Başkan Aydın: Sağlık yatırımları tarihte görülmemiş şekilde katlanarak sürmektedir
Başkan Aydın: Sağlık yatırımları tarihte görülmemiş şekilde katlanarak sürmektedir
Tutdere: Adıyamanlı hemşehrilerimizi kandırmaktan artık vazgeçin
Tutdere: Adıyamanlı hemşehrilerimizi kandırmaktan artık vazgeçin
İYİ Parti İl Başkanı Doğan, Enflasyon Rakamlarını Değerlendirdi
İYİ Parti İl Başkanı Doğan, Enflasyon Rakamlarını Değerlendirdi
Aydın: Adıyaman’ımız için durmadan yorulmadan çalışmaya devam ediyoruz
Aydın: Adıyaman’ımız için durmadan yorulmadan çalışmaya devam ediyoruz

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim