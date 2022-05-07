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Milletvekili Tutdere’den Anneler Günü mesajı

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Av. Abdurrahman Tutdere Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

07 Mayıs 2022 Cumartesi 22:44
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Milletvekili Tutdere’den Anneler Günü mesajı

Milletvekili Tutdere, annelerin evladı için gelecek kaygısı taşımadığı, aydınlık ve demokratik Türkiye’yi inşa etmenin öncelikli görevleri olduğunu vurguladığı mesajında, "Anneler evlatlarını canından daha çok seven, her türlü fedakarlığı göstererek tüm imkansızlıklara göğüs geren, evlatlarını bin bir emekle yetiştirip bugünlere getiren fedakar insanlardır.
Anneler biz üzüldüğünde bizden daha çok üzülür, biz sevindiğimizde ise bizden daha çok sevinirler. Bizleri şefkatle büyüterek umutla geleceğe hazırlarlar. Bu sebeple kutuplaşmadan, ötekileştirmeden, yeniden gönül köprülerini kuracak; eşit, adil, demokratik bir ülke inşa ederek Türkiye'nin önünde biriken bütün sorunları çözeceğiz. Annelerin ağlamadığı, hiçbir annenin evladı için gelecek kaygısı taşımadığı,  huzurlu ve mutlu bir Türkiye’yi inşa etmek öncelikli görevimiz olacaktır. 
Evlatları için tüm güçlüklerle mücadele eden, hayatlarını koşulsuz olarak biricik evlatlarına adayan başta aziz şehitlerimizin anneleri, birtenecik annem ve kıymetli eşim olmak üzere yüreği annelik hisleriyle dolu tüm kadınların Anneler Günü’nü kutluyorum” dedi.

 

Kaynak: PHA
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