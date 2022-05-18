Galeriler Yazarlar
Adıyaman 21
açık
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
2.393,61
ALTIN
931,86
DOLAR
15,95
STERLİN
19,74
EURO
16,76

Milletvekili Tutdere’den 19 Mayıs mesajı

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Av. Abdurrahman Tutdere, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

18 Mayıs 2022 Çarşamba 20:20
3 Okunma
Milletvekili Tutdere’den 19 Mayıs mesajı

Milletvekili Tutdere yayımladığı mesajında,"19 Mayıs yoksulluk ve yokluktan kırılmış, savaş cephelerinde bitap düşmüş halkımız, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde ‘ya istiklal ya ölüm’ şiarıyla irkildiği ve yeniden ayağa kalktığı gündür. Bağımsızlık ateşini yakmak için 16 Mayıs 1919’da İstanbul’dan yola çıkan Mustafa Kemal Atatürk 19 Mayıs 1919’da Samsun’a ayak basarak kurtuluşun ilk ve en önemli adımını atmıştır. Bugünümüzü ve yarınlarımızı Kurtuluş Savaşı’nın meşalesinin yakıldığı, özgürlüğümüzün ve bağımsızlığımızın temellerinin atıldığı 19 Mayıs’a borçluyuz. Mustafa Kemal Atatürk en karanlık gecede yanan bu umut ışığını gençlerimize armağan etmiş, geleceğimizi de gençlerimize emanet etmiştir."dedi.
Genç işsizliğin Cumhuriyet tarihinde görülmemiş seviyelere ulaştığına dikkat çekerek AK Parti’nin politikaları hakkında eleştirilerde bulunan CHP’li Tutdere,"Şu an iktidarın yanlış ekonomi, eğitim ve sosyal politikaları gençlerimizi yılgınlığa itmekte umutsuzluğa sürüklemektedir. Eğitimli ve nitelikli gençlerimiz AKP’nin gençlerin hayalleriyle oynadığı kötü politikalar yüzünden gençlerimiz doğduğu, büyüdüğü ve yeşerdiği topraklara yabancılaşarak hızla yurt dışına göç etmektedir. Özgürlüğün ve demokrasinin askıya alındığı ülkemizde son üç yılda yurt dışına göç eden gençlerin sayısı yüzde 97 artmış durumdadır. Yurtta kalarak mücadele eden gençlerimiz ise işsizliğin pençesinde kıvranmakta iş bulma umuduyla yeni güne uyanmaktadır. Açıklanan son verilere göre geniş tanımlı genç işsizlik oranı 30.3’e tırmandı. 3 milyon 584 bin gencimiz işsizliğin gölgesinde kıvranıyor. Bu acı tablonun tek sorumlusu AK Parti ve AK Parti’nin yanlış politikalarıdır.
Gençlerimizin hiçbir zaman umutsuz olmaya ve umutsuzluğa kapılmaya hakkı yoktur. Çünkü Gazi Mustafa Kemal Atatürk, “Muhtaç olduğunuz kudret, damarlarınızdaki asil kanda, mevcuttur!” diyerek geleceğimizi gençlerimize emanet etmiştir. Gençlerimiz bu inançla hareket etmeli, AKP iktidarının baskıcı rejimine rağmen umutsuzluğa kapılmadan mücadele etmelidir. 103 yıl önce işgale hayır diyerek ayağa kalkan ve bağımsızlığını kazanarak Cumhuriyeti ilan edenlerin torunları “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” ilkemizden taviz vermeden, ülkemizin yarınlarını inşa edecek, Türkiye’yi karanlıktan kurtaracaktır.
Gençler umutlarını yeşertmeli, bu umutla geleceğe bakmalıdır. Şanlı geçmişimizden güç alarak Atatürk’ün açtığı çağdaşlaşma yolundan ilerleyenlerin, demokrasiye inanarak yüzü aydınlığa dönük olanların partisi CHP olarak geleceğe ve gençlerimize söz veriyoruz: Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında gençlere hak ettiği değeri verecek; Cumhuriyet meşalesini ilelebet yakacak ülkemizi adaletle ve demokrasiyle buluşturacak özgür ve aydın bir geleceği hep birlikte inşa edeceğiz.
Bu duygu ve düşüncelerle kurtuluşun ilk adımının atıldığı Samsun’dan çıkılan bu zorlu yolculuğun 103’üncü yıl dönümünde gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutluyor, Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha saygı, minnet ve rahmetle anıyorum.” ifadelerini kullandı.

 

Kaynak: PHA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Aydın: Enerjimizi Adıyaman için harcıyoruz
Başkan Aydın: Enerjimizi Adıyaman için harcıyoruz
CHP'den Kaftancıoğlu’na destek - Videolu Haber
CHP'den Kaftancıoğlu’na destek - Videolu Haber
CHP'li Buluş'un '19 Mayıs Atatürk Anma, Gençlik ve Spor Bayramı' mesajı
CHP'li Buluş'un '19 Mayıs Atatürk Anma, Gençlik ve Spor Bayramı' mesajı
Aydın: Milletimiz, bölgesine ve dünyaya da tarihte eşi ender görülen bir örnek olmuştur
Aydın: Milletimiz, bölgesine ve dünyaya da tarihte eşi ender görülen bir örnek olmuştur
Başkan Dağtekin’den '19 Mayıs' mesajı
Başkan Dağtekin’den '19 Mayıs' mesajı
CHP’li Tutdere Askerhan köyünde verdiği sözünü tuttu, konuyu meclise taşıdı - Videolu Haber
CHP’li Tutdere Askerhan köyünde verdiği sözünü tuttu, konuyu meclise taşıdı - Videolu Haber
İYİ Parti İl Başkanı Doğan’ın 19 Mayıs Mesajı
İYİ Parti İl Başkanı Doğan’ın 19 Mayıs Mesajı
AK Parti Haftalık Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı
AK Parti Haftalık Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı
Tutdere: Çiftçimizin mağduriyetinin giderilmesi için devletin sıcak elinin devreye girmesi lazım
Tutdere: Çiftçimizin mağduriyetinin giderilmesi için devletin sıcak elinin devreye girmesi lazım
Davutoğlu: Yargıyı siyasi hislerinize kurban etmeyin
Davutoğlu: Yargıyı siyasi hislerinize kurban etmeyin
Başkan Binzet’ten Kaftancıoğlu’na destek mesajı
Başkan Binzet’ten Kaftancıoğlu’na destek mesajı
Milletvekili Tutdere’den Bakan Soylu’ya Çağrı: Çiftçinin ekmeğinden elini çek
Milletvekili Tutdere’den Bakan Soylu’ya Çağrı: Çiftçinin ekmeğinden elini çek
CHP’li Binzet: AK Parti'nin gidişi ulusal bir kurtuluş olacak, memleket nefes alacak
CHP’li Binzet: AK Parti'nin gidişi ulusal bir kurtuluş olacak, memleket nefes alacak
CHP'li Buluş: AK Parti'nin 20 yıldaki intihar bilançosu ortaya çıktı
CHP'li Buluş: AK Parti'nin 20 yıldaki intihar bilançosu ortaya çıktı
Aydın’ın ismi Samsat’ta yaşatılacak
Aydın’ın ismi Samsat’ta yaşatılacak
Ulubey: İntihar olayları hepimizi derin üzüntüye koymuştur
Ulubey: İntihar olayları hepimizi derin üzüntüye koymuştur
Tutdere Dolu afetinden etkilenen çiftçinin mağduriyetini TBMM’de gündeme getirdi
Tutdere Dolu afetinden etkilenen çiftçinin mağduriyetini TBMM’de gündeme getirdi
Milletvekili Tutdere: Kamulaştırma ve iskân konusu ciddi mağduriyetler yaratıyor
Milletvekili Tutdere: Kamulaştırma ve iskân konusu ciddi mağduriyetler yaratıyor
Milletvekili Tutdere: Ekonomik krizden dolayı vatandaşlarımız ahırdaki hayvanını besleyemez hale geldi - Videolu Haber
Milletvekili Tutdere: Ekonomik krizden dolayı vatandaşlarımız ahırdaki hayvanını besleyemez hale geldi - Videolu Haber
İYİ Parti İl Başkanı Doğan Adıyaman'da İntihar Vakaları Arttı
İYİ Parti İl Başkanı Doğan Adıyaman'da İntihar Vakaları Arttı
CHP'li Buluş, tarlada kadınları ziyaret ederek 'Anneler Günü'nü kutladı
CHP'li Buluş, tarlada kadınları ziyaret ederek 'Anneler Günü'nü kutladı
İYİ Parti İl Başkanı Doğan, Anneler Gününü Kutladı
İYİ Parti İl Başkanı Doğan, Anneler Gününü Kutladı
İş İnsanı Karahan'dan 'Anneler Günü' mesajı
İş İnsanı Karahan'dan 'Anneler Günü' mesajı
CHP'li Binzet: Muhalefet hangi sorunu dile getirdi ise iktidar onu yaptı - Videolu Haber
CHP'li Binzet: Muhalefet hangi sorunu dile getirdi ise iktidar onu yaptı - Videolu Haber
AK Partili Dağtekin: Köylerimiz şehirlerden farkı yok - Videolu Haber
AK Partili Dağtekin: Köylerimiz şehirlerden farkı yok - Videolu Haber
AK Parti'li Dağtekin’den 'Anneler Günü' mesajı
AK Parti'li Dağtekin’den 'Anneler Günü' mesajı
Milletvekili Tutdere’den Anneler Günü mesajı
Milletvekili Tutdere’den Anneler Günü mesajı
Milletvekili Tutdere: Dolu afetinden dolayı fıstık ağaçlarında dal, buğdaylarda başak kalmadı
Milletvekili Tutdere: Dolu afetinden dolayı fıstık ağaçlarında dal, buğdaylarda başak kalmadı
Başkan Binzet'ten Anneler Günü mesajı
Başkan Binzet'ten Anneler Günü mesajı
HDP üyelerinden saldırıları açıklaması - Videolu Haber
HDP üyelerinden saldırıları açıklaması - Videolu Haber

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim