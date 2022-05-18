Milletvekili Tutdere’den 19 Mayıs mesajı

Milletvekili Tutdere yayımladığı mesajında,"19 Mayıs yoksulluk ve yokluktan kırılmış, savaş cephelerinde bitap düşmüş halkımız, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde ‘ya istiklal ya ölüm’ şiarıyla irkildiği ve yeniden ayağa kalktığı gündür. Bağımsızlık ateşini yakmak için 16 Mayıs 1919’da İstanbul’dan yola çıkan Mustafa Kemal Atatürk 19 Mayıs 1919’da Samsun’a ayak basarak kurtuluşun ilk ve en önemli adımını atmıştır. Bugünümüzü ve yarınlarımızı Kurtuluş Savaşı’nın meşalesinin yakıldığı, özgürlüğümüzün ve bağımsızlığımızın temellerinin atıldığı 19 Mayıs’a borçluyuz. Mustafa Kemal Atatürk en karanlık gecede yanan bu umut ışığını gençlerimize armağan etmiş, geleceğimizi de gençlerimize emanet etmiştir."dedi.

Genç işsizliğin Cumhuriyet tarihinde görülmemiş seviyelere ulaştığına dikkat çekerek AK Parti’nin politikaları hakkında eleştirilerde bulunan CHP’li Tutdere,"Şu an iktidarın yanlış ekonomi, eğitim ve sosyal politikaları gençlerimizi yılgınlığa itmekte umutsuzluğa sürüklemektedir. Eğitimli ve nitelikli gençlerimiz AKP’nin gençlerin hayalleriyle oynadığı kötü politikalar yüzünden gençlerimiz doğduğu, büyüdüğü ve yeşerdiği topraklara yabancılaşarak hızla yurt dışına göç etmektedir. Özgürlüğün ve demokrasinin askıya alındığı ülkemizde son üç yılda yurt dışına göç eden gençlerin sayısı yüzde 97 artmış durumdadır. Yurtta kalarak mücadele eden gençlerimiz ise işsizliğin pençesinde kıvranmakta iş bulma umuduyla yeni güne uyanmaktadır. Açıklanan son verilere göre geniş tanımlı genç işsizlik oranı 30.3’e tırmandı. 3 milyon 584 bin gencimiz işsizliğin gölgesinde kıvranıyor. Bu acı tablonun tek sorumlusu AK Parti ve AK Parti’nin yanlış politikalarıdır.

Gençlerimizin hiçbir zaman umutsuz olmaya ve umutsuzluğa kapılmaya hakkı yoktur. Çünkü Gazi Mustafa Kemal Atatürk, “Muhtaç olduğunuz kudret, damarlarınızdaki asil kanda, mevcuttur!” diyerek geleceğimizi gençlerimize emanet etmiştir. Gençlerimiz bu inançla hareket etmeli, AKP iktidarının baskıcı rejimine rağmen umutsuzluğa kapılmadan mücadele etmelidir. 103 yıl önce işgale hayır diyerek ayağa kalkan ve bağımsızlığını kazanarak Cumhuriyeti ilan edenlerin torunları “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” ilkemizden taviz vermeden, ülkemizin yarınlarını inşa edecek, Türkiye’yi karanlıktan kurtaracaktır.

Gençler umutlarını yeşertmeli, bu umutla geleceğe bakmalıdır. Şanlı geçmişimizden güç alarak Atatürk’ün açtığı çağdaşlaşma yolundan ilerleyenlerin, demokrasiye inanarak yüzü aydınlığa dönük olanların partisi CHP olarak geleceğe ve gençlerimize söz veriyoruz: Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında gençlere hak ettiği değeri verecek; Cumhuriyet meşalesini ilelebet yakacak ülkemizi adaletle ve demokrasiyle buluşturacak özgür ve aydın bir geleceği hep birlikte inşa edeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle kurtuluşun ilk adımının atıldığı Samsun’dan çıkılan bu zorlu yolculuğun 103’üncü yıl dönümünde gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutluyor, Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha saygı, minnet ve rahmetle anıyorum.” ifadelerini kullandı.