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Milletvekili Tutdere’den '18 Mart Çanakkale Zaferi' mesajı

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Çanakkale Zaferi’nin 107. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

18 Mart 2022 Cuma 13:04
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Milletvekili Tutdere’den '18 Mart Çanakkale Zaferi' mesajı

Milletvekili Tutdere’nin mesajında, "107 yıl önce Çanakkale’de bütün farklılıklarımızla omuz omuza verdiğimiz mücadele hiç kimse karşısında boyun eğmeyeceğimizi dünyaya göstermiş, kimsenin boyunduruğa altına girmeyeceğimizi dünyaya kanıtlamıştır.” dedi.
Milletvekili Tutdere yayımladığı mesajında, “107 yıl önce Çanakkale’de Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle 7’den 70’e bütün kesimlerimiz ve bütün farklılıklarımızla omuz omuza büyük bir mücadele vermiş, atalarımız vücutlarını vatanları için siper ederek vatan savunmasında bulunmuşlardır. 
107 yıl önce Çanakkale’de verdiğimiz mücadele milletimizin asla korkuya teslim olmayacağını ve hiç kimse karşısında boyun eğmeyeceğini dünyaya göstermiştir; verdiğimiz bu büyük ve eşsiz mücadele bağımsızlık aşkımızı, kimsenin boyunduruğa altına girmeyeceğimizi dünyaya kanıtlamıştır.
Çanakkale’de ‘önce vatan’ pusulasıyla yazdığımız bu eşsiz destan milli mücadele ruhunu perçinlemiş, ulusal kurtuluş savaşımızın temelini oluşturarak işgalcilere büyük bir mesaj vermiştir.
Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde Çanakkale’de düşman bozguna uğratılmış, aziz şehitlerimizin kanlarıyla çok önemli bir zafer elde edilerek verilen destansı mücadelemiz tarihe “Çanakkale Geçilmez” diye altın harflerle yazılmıştır. 
Canlarını vatanları için siper eden aziz şehitlerimizin mirasçıları olarak; laik ve demokratik Cumhuriyetimizi 107 yıl önceki aynı ruh ve anlayışla korumak, Türkiye’yi çağdaş uygarlığın ötesine taşımak, gelecek nesillerimize huzur içinde yaşayacakları bir ülke bırakmak bizlerin en temel sorumluluğudur. Bu görev ve sorumluluğu yerine getirmek bizlerin namus borcudur. Bağımsızlığımızın ilk adımı olan Çanakkale Zaferimizin 107. yıl dönümü kutluyor; Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü, kahraman silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum." ifadeleri yer aldı.

 

Kaynak: PHA
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