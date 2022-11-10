Milletvekili Tutdere’den 10 Kasım mesajı

Tutdere mesajında, “10 Kasım, sadece Mustafa Kemal Atatürk’ü anma günü değil; fikirlerini ve ideallerini anlama günüdür. Cumhuriyetimizin ve bağımsızlığımızın mimarı, yol göstericimiz, Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, ebediyete intikal edişinin 84’üncü yıldönümünde saygı, minnet ve özlemle anıyorum.” ifadelerini kullandı.

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında; “Atatürk’ün Millî Mücadeledeki inancı ve yol göstericiliği sayesinde milletimiz bağımsızlık savaşında omuz omuza vererek büyük bir galibiyet elde etmiş, bu galibiyetin ardından da demokrasi ve cumhuriyetle çağdaş Türkiye’nin yolu açılmıştır.

En büyük hayali, Cumhuriyet’i ilan ederek millet egemenliğini inşa etmek olan, tüm hayatını “Yurtta sulh, cihanda sulh” ilkesine dayandıran Büyük Atatürk; kurduğu demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ile tüm mazlum milletlerin de umudu olmuştur.

Fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür nesillerin yetişmesi için Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran, yokluk içinde büyük savaşlar vererek güçlü Türkiye’yi yaratan eşsiz liderimizin düşünceleri ışığında çağdaş ve demokratik Türkiye yolunda yürüyüşümüzü kararlıkla sürdüreceğiz. Bir çift mavi gözün ışığında demokratik, laik, sosyal ve millet egemenliğine dayalı hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ni sonsuza kadar yaşatacağız.

Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete intikalinin 84’üncü yıl dönümünde rahmet, minnet ve özlemle anıyorum.” dedi.



Kaynak:PHA