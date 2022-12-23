Galeriler Yazarlar
Adıyaman
BASKETBOL FUTBOL Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
5.454,79
ALTIN
1.079,77
DOLAR
18,69
STERLİN
22,56
EURO
19,87

Milletvekili Tutdere: Yıl bitmeden EYT’yi çözeceğiz diyen iktidar yılın bitmesine sekiz gün kaldı

Asgari ücrete yapılan zammın yetersiz olduğunu ve EYT konusunda verilen sözlerin tutulmadığını TBMM Genel Kurulu’ndaki konuşmasında dile getiren TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Av. Abdurrahman Tutdere, iktidara ‘EYT'lilerin haklarının teslim edin’ çağrısı yaptı.

23 Aralık 2022 Cuma 12:04
10 Okunma
Milletvekili Tutdere: Yıl bitmeden EYT’yi çözeceğiz diyen iktidar yılın bitmesine sekiz gün kaldı

Enflasyonla mücadelede sınıfta kaldığını söyleyen TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Av. Abdurrahman Tutdere, asgari ücrete yapılan zam oranının yetersiz olduğunu dile getirerek iktidarın emekçileri enflasyon karşısında ezdirdiğini belirtti.

İktidarın birçok konuda sınıfta kaldı diyen Tutdere, “Ülkemizin can yakan temel sorunlarının başında gelen işsizlik, yoksulluk, hayat pahalılığı ve yüksek enflasyonla mücadelede sınıfta kalan iktidar, bugün açıkladığı asgari ücretle bir kez daha emekçileri enflasyona ezdirdi” ifadelerini kullandı.

EYT konusunda, yıl bitmeden EYT’yi çözeceklerini söyleyen iktidara, yılın bitimine sekiz gün kaldığını hatırlatan Tutdere, “İktidarın EYT’lilere verdiği sözleri yerine getirilmediğini dile getirerek iktidara eleştirilerde bulundu. Yılsonu karnesi kırıklarla dolu iktidara soruyorum: Ne oldu millete verdiğiniz sözlere? Ne oldu EYT'lilere verdiğiniz vaatlere? Hani, yıl bitmeden EYT konusunu karara bağlayacaktınız? Yılın bitimine sekiz gün kaldı, ortada ne EYT kanun teklifi var ne de Bakanların bu kutsal çatı altında verdiği sözler” şeklinde konuştu.

"EYT'lilerin haklarını "Ama"sız, "Fakat"sız teslim edin"

Tutdere, yılın bitimine 8 gün kaldığını hatırlatarak EYT konusunun hala çözüme kavuşturulmamasından dolayı iktidara sert tepki gösterdi. Hiçbir koşul öne sürülmeden EYT’lilerin haklarının teslim edilmesi gerektiğinin altını çizerek iktidara seslenen Milletvekili Tutdere, “İktidara açıkça çağrı yapıyorum: EYT'lilerin haklarını "ama"sız, "fakat"sız teslim edin, bu haksızlığı giderin” dedi.

Son Güncelleme: 23.12.2022 20:57
Anahtar Kelimeler:
Milletvekili Tutdere: Yıl Bitmeden EYTyi çözeceğiz Diyen Iktidar Yılın Bitmesine Sekiz Gün Kaldı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Aydın, Organize Sanayi Bölgesi'nin müjdesini verdi
Başkan Aydın, Organize Sanayi Bölgesi'nin müjdesini verdi
Başkan Burak Binzet: Adıyaman'da köklü değişiklikler olacak
Başkan Burak Binzet: Adıyaman'da köklü değişiklikler olacak
Tutdere: Saraylarında mutlular, fakat sokakta vatandaşın yaşadığından haberleri yok
Tutdere: Saraylarında mutlular, fakat sokakta vatandaşın yaşadığından haberleri yok
Başkan Dağtekin: Bütün teşkilatlarımla birlikte sahadayız
Başkan Dağtekin: Bütün teşkilatlarımla birlikte sahadayız
Başkan Binzet'ten Maraş katliamı mesajı
Başkan Binzet'ten Maraş katliamı mesajı
Başkan Çayır: Bu siyasi hastalık bir bizde birde Arap’larda var-Videolu Haber
Başkan Çayır: Bu siyasi hastalık bir bizde birde Arap’larda var-Videolu Haber
Başkan Dağtekin: 2023'ün zaferini milletimizle ilmek ilmek işliyoruz
Başkan Dağtekin: 2023'ün zaferini milletimizle ilmek ilmek işliyoruz
CHP İlçe Başkanı Buluş: İstanbullunun iradesine karşı verilmiş cezadır
CHP İlçe Başkanı Buluş: İstanbullunun iradesine karşı verilmiş cezadır
CHP’li Binzet: Karar hukukun iktidarın elinde olduğunu gösteriyor
CHP’li Binzet: Karar hukukun iktidarın elinde olduğunu gösteriyor
İYİ Parti İl Başkanı Doğan’dan İmamoğlu’na Destek
İYİ Parti İl Başkanı Doğan’dan İmamoğlu’na Destek
CHP’li Bozat’tan İmamoğlu’na destek
CHP’li Bozat’tan İmamoğlu’na destek
Başkan Aydın, Uçak sefer sayılarının arttırıldığını duyurdu
Başkan Aydın, Uçak sefer sayılarının arttırıldığını duyurdu
Ulubey: Ülkemizde adaletli gelir dağılımı olmalı
Ulubey: Ülkemizde adaletli gelir dağılımı olmalı
Başkan Yıldırım: Belediyemizi borçsuz bir hale getireceğiz
Başkan Yıldırım: Belediyemizi borçsuz bir hale getireceğiz
Başkan Binzet: Halk 20 yıldır oyalandık diyor CHP'yi istiyor
Başkan Binzet: Halk 20 yıldır oyalandık diyor CHP'yi istiyor
CHP'li Tutdere: Üniversite mezunu gençler temizlik görevlisi olmak için yarışıyor
CHP'li Tutdere: Üniversite mezunu gençler temizlik görevlisi olmak için yarışıyor
Başkan Kılınç’tan Vali Köşker’e ziyaret
Başkan Kılınç’tan Vali Köşker’e ziyaret
Başkan Binzet'ten '10 Aralık İnsan Hakları Günü' mesajı
Başkan Binzet'ten '10 Aralık İnsan Hakları Günü' mesajı
CHP'li Buluş'tan '10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü' açıklaması
CHP'li Buluş'tan '10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü' açıklaması
Ulubey'den '10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü' mesajı
Ulubey'den '10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü' mesajı
CHP'li kadınlardan çocuk istismarı açıklaması
CHP'li kadınlardan çocuk istismarı açıklaması
Tutdere’nin çalışkanlığı TBMM’nin resmi verilerine yansıdı
Tutdere’nin çalışkanlığı TBMM’nin resmi verilerine yansıdı
Başkan Aydın: Yatırımlarımız hız kesmeden devam ediyor
Başkan Aydın: Yatırımlarımız hız kesmeden devam ediyor
Muhtarlar Federasyonu’ndan Başkan Dağtekin’e ziyaret
Muhtarlar Federasyonu’ndan Başkan Dağtekin’e ziyaret
AK Parti'li Dağtekin: Bu kentti Dünya'ya tanıtacağız - Videolu Haber
AK Parti'li Dağtekin: Bu kentti Dünya'ya tanıtacağız - Videolu Haber
Ulubey: Kadınların haklarının korunduğu eşit ve adil bir dünya diliyorum
Ulubey: Kadınların haklarının korunduğu eşit ve adil bir dünya diliyorum
Babacan: Başka bir çıkış yok biz bu bütün hazırlıkları 6'lı masaya koyduk - Videolu Haber
Babacan: Başka bir çıkış yok biz bu bütün hazırlıkları 6'lı masaya koyduk - Videolu Haber
CHP’li Tutdere: Vatandaşı bir bardak suya hasret bırakmayın - Videolu Haber
CHP’li Tutdere: Vatandaşı bir bardak suya hasret bırakmayın - Videolu Haber
Başkan Kılınç’tan TBMM Başkanı Şentop’a ziyaret
Başkan Kılınç’tan TBMM Başkanı Şentop’a ziyaret
Ulubey: CHP kadroları ve 6'lı masa liderleriyle çalışıyor
Ulubey: CHP kadroları ve 6'lı masa liderleriyle çalışıyor

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim