Milletvekili Tutdere: Yıl bitmeden EYT’yi çözeceğiz diyen iktidar yılın bitmesine sekiz gün kaldı

Enflasyonla mücadelede sınıfta kaldığını söyleyen TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Av. Abdurrahman Tutdere, asgari ücrete yapılan zam oranının yetersiz olduğunu dile getirerek iktidarın emekçileri enflasyon karşısında ezdirdiğini belirtti.

İktidarın birçok konuda sınıfta kaldı diyen Tutdere, “Ülkemizin can yakan temel sorunlarının başında gelen işsizlik, yoksulluk, hayat pahalılığı ve yüksek enflasyonla mücadelede sınıfta kalan iktidar, bugün açıkladığı asgari ücretle bir kez daha emekçileri enflasyona ezdirdi” ifadelerini kullandı.

EYT konusunda, yıl bitmeden EYT’yi çözeceklerini söyleyen iktidara, yılın bitimine sekiz gün kaldığını hatırlatan Tutdere, “İktidarın EYT’lilere verdiği sözleri yerine getirilmediğini dile getirerek iktidara eleştirilerde bulundu. Yılsonu karnesi kırıklarla dolu iktidara soruyorum: Ne oldu millete verdiğiniz sözlere? Ne oldu EYT'lilere verdiğiniz vaatlere? Hani, yıl bitmeden EYT konusunu karara bağlayacaktınız? Yılın bitimine sekiz gün kaldı, ortada ne EYT kanun teklifi var ne de Bakanların bu kutsal çatı altında verdiği sözler” şeklinde konuştu.

"EYT'lilerin haklarını "Ama"sız, "Fakat"sız teslim edin"

Tutdere, yılın bitimine 8 gün kaldığını hatırlatarak EYT konusunun hala çözüme kavuşturulmamasından dolayı iktidara sert tepki gösterdi. Hiçbir koşul öne sürülmeden EYT’lilerin haklarının teslim edilmesi gerektiğinin altını çizerek iktidara seslenen Milletvekili Tutdere, “İktidara açıkça çağrı yapıyorum: EYT'lilerin haklarını "ama"sız, "fakat"sız teslim edin, bu haksızlığı giderin” dedi.